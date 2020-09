Rodas e Cia

17 de setembro de 2020

No passado não eram necessárias empresas especializadas nesse segmento, geralmente as rodas eram de ferro e quando danificadas não tinham mais recuperação e com o surgimento das rodas de liga leve que são quase descartáveis e com pouca resistência, pois os buracos produzem o estrago. Com isso pessoas visionárias investiram neste setor, Artenio e Andrade criaram a empresa há 16 anos e contam com seus colaboradores Giovani e Marcelo. Dedicado especializou-se, estudou o mercado e foi conquistando espaço no alinhamento, pintura, balanceamento, dimensionamento e outros serviços necessários para que o condutor tenha tranquilidade e sempre acompanhando a tecnologia. Conquistou espaço das concessionárias e lojas de veículos pelo serviço prestado. Muitas vezes o condutor não se dá conta que a roda está torta e é perigoso transitar, além disso causando prejuízos no desgaste da roda. A empresa situa-se no Parque Pinheiro Machado, na rua Rio Branco que começa na Vasco da Cunha e logo ali na esquina com a Rua Pará, agende horário e orçamento sem compromisso pelo 3213-5713 ou 3026-2501.