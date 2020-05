Resumo Final de Semana

9 de maio de 2020

A festa para as mães

Felizes os filhos que seguiram a orientação familiar, a mãe sempre perdoa os erros dos filhos e ela quer o melhor para eles, nem sempre é ouvida e o resultado todos nós conhecemos. Quantas divergências existem no seio familiar, mas com diálogo e bom senso sempre se resolve, o que falta hoje é respeito e disciplina, é só voltarmos ao passado e como fomos criados e ver a diferença para o mundo moderno, a internet e o celular mesmo sendo úteis fazem um grande estrago na sociedade. Seja como for ela merece no seu dia um abraço nesse ano que será distante ou virtual pelo motivo do coronavírus, mas nunca esqueçam o quanto ela espera por esse momento. E diante da evolução a mãe hoje não está só no lar, ela está por toda parte com suas atuações, de uma forma ou outra consegue tudo realizar. Nesta página neste final de semana destacamos algumas mães que são empresárias, mas têm todo um cuidado especial para com os filhos. Queremos destacar aquelas que aniversariam hoje Célia Frizzo Strazzabosco, Paola Beltrame. E amanhã, dia 10, homenagem dupla a Lisiane Bevilaqua Ribas pelo dia das mães com suas duas filhas e seu aniversário. Um dia para memorizar e refletir a importância das mães na sociedade, registramos: “maio mês de Maria, mês das Mães, mês de Fátima e de Nossa Senhora do Rosário, sem amor materno o mundo será mais frio, mais desumano, mais violento e pelo amor da mãe que poderá nos civilizar, humanizar e sensibilizar. Mãe, não pode esquecer de dar Deus aos filhos, à família é o santuário da vida”, fala de Dom Orlando, arcebispo de Aparecida.

Karen com os filhos Kaell e Karll

Lavínia Toffoli Grahl, a mãe Rosangela Colpo Toffoli e Livia Toffoli Grahl naquele momento de agito em casa.

Lisiane Bevilaqua Ribas com filhas Laura e Ana Lis Ribas (Fotógrafo Marcelo Santana)



Daniela Moser, proprietária da empresa Piscinas Brasil com seus filhos Lucca e Bento

Maria Helena Sarturi, Maria Cecília, Cíntia

Caroline e Lavínia Costa