Resumo Digital

26 de junho de 2020

Os filhos do Diácono: amanhã devotos e seguidores de João Luiz Pozzobon estarão rezando pela sua beatificação cujo processo já se encontra em Roma e os 35 anos do acidente que o vitimou quando ele atravessava a Avenida Nossa Senhora das Dores rumo ao Santuário de Schoenstatt, a casa da Mãe-Rainha. Registramos hoje dos sete filhos os cinco que estão vivos e residem em Santa Maria, quatro mulheres e o Humberto que é a semelhança do pai, por onde ele passa chama atenção principalmente quando vai à Argentina onde o povo é mais devoto que nós. É uma gratidão divina para os filhos que estão entre nós e sabem que o pai assim que aparecerem milagres será beatificado. Para quem pedir sua intercessão e tiver o pedido atendido comunique para que sejam feitos estudos e análise da veracidade.

Polícia Rodoviária: ela foi criada em 1956 e pertencia na época ao DAER. Em 1967 foi incorporada a Brigada Militar. Em junho de 1971 foi instalado em Santa Maria um Grupo de Polícia Rodoviária Estadual que funcionou junto ao DAER. Em 1975 foi criada na capital a Companhia da PR com postos em várias cidades do estado, entre elas Santa Maria. No dia 26 de junho de 1981 foi criado o Batalhão da Polícia Rodoviária e no mesmo ano pelas transformações das unidades da BM foi criada a Companhia de Polícia Rodoviária da BM. Novas alterações aconteceram em 2004 quando houve a criação do Comando Rodoviário da BM em Porto Alegre e mais três batalhões no interior, um deles em Cachoeira do Sul e com isso foi criada a 2ª Cia com sede em Santa Maria.

Meteorologista: hoje é o dia festivo, queremos saudar a todos os profissionais em nome do acadêmico Conrado, que às 5h30 diariamente de segunda a sexta dá a previsão do tempo na Imembuí. E o técnico que comanda a mesa de som é o Hermes e coloca aquela chamada ‘Não minta’, faz parte. O Conrado já é um bom profissional, porque as pessoas saem de casa sabendo o que vem pela frente, a UFSM mantém o curso de Meteorologia, mas o mais antigo do estado vem de Pelotas.

Escola Antônio Francisco Lisboa: foi criada em 26 de junho de 1954, fundada pela senhora Haidée Cadeco Zorzan e há mais de três anos em uma parceria com o Sicredi que construiu sua agência nem parte do imóvel da escola, que já se tornava ocioso pela falta de recursos e ficou funcionado com acesso pela Pinto Bandeira. Só quem conhece sabe o serviço relevante social que presta e o principal é que atende pessoas com deficiência.

Crise no esporte: ela está chegando e vai ser intensa. Não só no Brasil, no exterior também vão sentir, os salários milionários vão acabar. Tem que reciclar os jogadores, sem jogos todo o ano, porque o ano acabou no futebol, sem torcida, as empresas não investem em mídia, quem vai bancar? É uma reciclagem, uma renovação, o mundo vive um novo patamar. O jogador deve ser consciente e como diz a Bíblia ter o suficiente para viver. Agora se fala em venda de passes, em milhões, mas alguém tem que pagar e vários clubes do Brasil já disseram que a situação é grave.

Exterior: uma pesquisa mostrou que Portugal é o país mais procurado hoje para investir. Estão lembrados da crise que atravessou no passado? E deram a volta por cima, só os brasileiros lideram com 151 mil pessoas lá residindo, depois vem o Reino Unido e a Itália.

Trânsito: só saia se precisar e à noite evite sempre andar em via pública, principalmente onde tem obras. E na travessia urbana próximo a Hélvio Basso muita cautela para evitar acidentes, o perigo é iminente, graças a Deus lá estão os postes e só falta a ligação da luz.

