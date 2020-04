Resumo Digital – Páscoa

12 de abril de 2020

Hoje é Páscoa, a transformação e a restauração do mundo que tem como origem o coronavírus. Ele deixou um alerta para que tudo tenha limites e a quarentena para o Brasil serviu de alerta de que as pessoas devem ter humildade, ética, transparência, trabalhar e ganhar dignamente pelo que fez e abandonar o ganho fácil e aqueles que utilizam os cargos ou empregos públicos com dinheiro de origem do trabalhador de um modo geral. Esses 15 dias foram suficientes para que todos reflitamos sobre a conjuntura atual e saibamos escolher os nossos representantes para que exerçam a gestão pública pensando no povo e não só em si. Uma Páscoa sem celebrações presenciais, constata-se nos pontos de venda muitos chocolates e prejuízos enormes que farão os empresários meditar e reduzir valores para que os prejuízos não sejam tão elevados. Vamos pedir nesse domingo as nossas padroeiras, aqui Imaculada Conceição, no estado a Nossa Senhora Medianeira e no Brasil Nossa Senhora Aparecida, interceda pelo bem-estar do povo brasileiro, pelo dom da vida, pela saúde, valorizar sempre o seu irmão, seja qual for a sua situação e cuidarmos dos idosos, dos doentes, da cidade que nos acolhe e zelar pela atividade que lhe foi concedida. Um domingo especial, talvez nunca se viu tantas famílias unidas como agora, quem sabe lá esquecer um pouco as redes sociais. Vivemos um momento de mudanças e ele só acontecerá se cada um fizer a sua parte. O Jornal A Cidade, Roveda Imóveis, Bangalô Motel, Mudanças Roveda e a família Roveda diz muito obrigado por tudo o que Santa Maria nos concedeu e a todos aqueles que compartilharam conosco os momentos de alegria e tristeza. Nunca perdemos a esperança, vamos em frente, somos um país, um estado e uma cidade com um trem de virtudes, cabe a cada um saber contemplar tanta bondade divina e que muito em breve possamos ver as ruas de nossa cidade repletas de pessoas e visitantes com todo o entusiasmo que estaremos vivendo uma nova cidade. E no seu templo religioso ou nas redes sociais procure que sempre vai encontrar um momento de orações e que Deus nos envie muita luz, luz, paz e paz.

Páscoa: Celebração da igreja cristã para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo que ocorreu três dias depois da sua crucificação no Calvário. É a principal celebração do ano litúrgico cristão e a mais antiga e mais importante festa cristã. A última semana da Quaresma é chamada de Semana Santa e contém o Tríduo Pascal, que inclui a Quinta-feira Santa que comemora a Última Ceia e a cerimônia do Lava Pés e também a Sexta-feira Santa, que relembra a crucificação e morte de Jesus. No período que antecede a Páscoa os fiéis cristãos permanecem por 40 dias em orações, penitências e períodos de jejum. Muitas igrejas celebram a Páscoa no fim da noite do Sábado de Aleluia na Vigília Pascal e os costumes pascais variam no mundo inteiro e incluem missas matinais, trocas de cumprimento pascal e ovos de Páscoa que simbolizam o renascimento.

Comércio: a data também é importante na movimentação do comércio e supermercados. Esse ano com o coronavírus e a estiagem provavelmente teremos grandes promoções e queimas de estoque depois da celebração já que pelos decretos muitas lojas não estão abertas, ficando seus estoques parados. Para não perder o investimento os empreendedores deverão encontrar formas criativas como a venda online ou a tele-entrega. O momento é de reflexão e de reinvenção para todos, assim como para as famílias que seguem em quarentena e que ainda estão protegendo seus familiares. A Páscoa esse ano terá um simbolismo diferente e vai mostrar, mas do que já foi visto, que é preciso estar unido em família e não só através das redes sociais. Que possamos aproveitar o tempo de oração para entender as mudanças que virão pela frente e o quanto vamos precisar tomar a ressurreição de Cristo como ensinamento.

Celebrações no domingo: igual as anteriores, via redes sociais e às 10h pela Rádio Medianeira a Missa do Santuário da Medianeira. Já que as famílias estão unidas o almoço festivo somente com os mais próximos e devemos evitar aglomerações. A população está consciente disso, mudou muito.

Churrascaria Tertúlia: mais um restaurante que está comercializando marmitex ou vianda ao meio-dia com todos os tipos de assados a partir dessa quinta-feira. Temos então uma churrascaria que vai vender seu produto, até domingo dia de Páscoa. Para ter tranquilidade e garantia ligue e reserve para buscar, 55 3222-0330.

