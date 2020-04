Resumo Digital II – 7 de abril de 2020

7 de abril de 2020

Consumo: chegou o momento mais importante para todos os consumidores verificar o vendedor, a fonte que ele consegue os produtos e sempre ver o que temos em nosso município que são alimentos do produtor ao consumidor. Estamos valorizando o que é nosso e prestigiando o meio rural que tanto padece no momento atual pela estiagem e algumas fruteiras mesmo trazendo de outras partes do estado e país mantém qualidade, manutenção permanente, muita higiene e limpeza. Isso é de suma importância para nosso dia-a-dia, vamos prestigiar a piscicultura local. O preparo vem acontecendo ao longo do ano e hoje os produtores estão preparados para atender a Semana Santa e por toda a cidade encontramos locais de atendimento. Vá de carro para evitar transtornos no endereço certo. Da mesma maneira os ovos, temos em Arroio Grande o aviário que produz em média 800 ovos por dia, no Bella Vista Supermercados você encontra, é nosso é daqui.

Publicidade pública: acompanhe as redes sociais em algumas prefeituras do estado o quanto já investiram este ano e no mês de março nas realizações de cada município. Nem vamos citar nomes, algumas é assustador. Podem ser feitas denúncias até julho, depois vem as eleições. E o povo paga, pode faltar para tudo, mas tem que deixar o canal aberto para que a mídia lhe dê visibilidade. Diante do coronavírus e da estiagem será que o estado e os poderes constituídos têm equipe para agilizar e fiscalizar os gastos? Evidente que concordamos que o necessário nesse momento pelas campanhas de prevenção, mas para mostrar o que foi feito é um absurdo, que todo homem público que está em cargos deve fazer e não precisa mostrar o povo sabe acompanhar e valorizar. Uma prefeitura do estado pela transparência são mais de R$ 400 mil em um mês, será que seu município está bem ou a receita é folgada. O que faz uma eleição pela frente. Por isso que não consigo ir em frente e talvez não manter o jornal, mesmo que fizesse parte de uma fatia dessa grandeza em mídia pública que é o dinheiro do povo, me sentiria envergonhado e traindo os contribuintes.

Efeitos do coronavírus e da estiagem: constata-se as negociações por toda parte. Poderes públicos cedendo e negociando pela sobrevivência empresarial. Cada vez mais o bom senso, deixo uma indagação, alguém já ouviu comentários ou redução na cobrança das taxas bancárias e os juros do cheque especial? E a maior fatia do Brasil que são os cartões de crédito e hoje ocupam mais de 80% do consumo, acabou os cheques e o cartão é o que vale. Milhões de pessoas estão endividadas e não conseguiram pagar. Alguém leu ou ouviu algo a respeito sobre negociações que estejam chegando? Essa é minha opinião, se você tem outra, mande para a gente.

