Resumo Digital – Fim de semana

27 de junho de 2020

Câmara de Comércio de Indústria de Santa Maria: A orientação é de que nunca devemos voltar ao passado, mas ele traz história, realizações e para quem quer se reinventar tome como base os ensinamentos e o quanto os empreendedores construíram numa cidade com seus 162 anos do porte de Santa Maria. Quantas delas mais antigas não tiveram a evolução e o crescimento que aqui desembarcou. Vários fatores contribuíram para que isso acontecesse, a educação, os militares, o funcionalismo público, o comércio forte, a cadeia da construção civil, da noite santa-mariense e o turismo que tem como carro chefe a espiritualidade com vários segmentos de fé onde destacamos o Santuário Estadual de Nossa Senhora Medianeira, que aqui ela está entre nós. Nesse 28 de junho marca 123 anos da CACISM, essa entidade que tem como principais objetivos estar ao lado do empreendedor buscando meios e caminhos para fortalecer a sua vontade de investir e ela está atenta aos assuntos da cidade. Com uma diretoria jovem eleita e empossada no ano passado tem como presidente Luiz Fernando Pacheco, mas seria bom que a juventude buscasse na história aqueles que construíram com solidez essa caminhada que beneficia a todos. Devemos olhar o prédio da CACISM, poucas cidades tem um espaço nobre, desta envergadura, construído por pessoas de bem que visavam um futuro nobre para nossa cidade. É um patrimônio incalculável, é a marca de Santa Maria e durante 24 horas por dia lá no alto do prédio está a bandeira do Brasil com a frase ‘Ordem e Progresso’. Lamentamos que aqueles que já partiram muitas vezes nem são lembrados para denominar nomes de algumas ruas para que seu trabalho não caia no esquecimento e que a nova geração dê continuidade. A gente sabe da importância da liderança que exerce dentro do seu segmento, mas também do setor político e nem sempre os empresários têm suas opiniões e sugestões levadas adiante. É a juventude e a nova geração de empresários no comando da CACISM, desta semente muitos frutos serão produzidos e cada um deve olhar atentamente ao que representa a entidade na economia local. O que está faltando atualmente é mais humildade de outros segmentos e maior entrosamento com os poderes públicos para fazer com que a máquina seja mais ágil para facilitar aos investidores. Neste ano sem quaisquer comemorações em vista do momento atual e no ano passado teve a FEISMA e nesse ano não estava previsto.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: a devoção nasceu de uma pintura sobre a madeira em estilo bizantino. O ícone (nome dado a uma imagem sagrada que leva seu observador a oração) foi roubado no século XV de uma igreja na Ilha de Creta (Grécia) por um romano que tinha a intenção de vende-lo, mas se arrependeu e pediu a um amigo que entregasse a imagem numa igreja. E após muitos anos ela foi devolvida e entronizado na Igreja de São Mateus, ficando lá por mais de 300 anos. Roma foi invadida pelos franceses e a igreja foi destruída, os padres conseguiram salvar o ícone e o esconderam por 30 anos. Em 1866, o Papa Pio IX entregou a guarda da imagem aos Redentoristas. O quadro é formado por quatro figuras: Nossa Senhora, o Menino Jesus e dois anjos. A aparição dos arcanjos com uma lança e uma cruz mostra ao Menino Jesus os instrumentos da sua paixão, assustado ele corre aos braços da mãe e por causa do movimento brusco desamarra as sandálias. Nossa Senhora o acolhe com ternura e lhe transmite segurança. Em Santa Maria, na rua Castro Alves está a Paróquia que acolhe Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Para relembrar: devotos e seguidores, amigos da família do saudoso João Luiz Pozzobon hoje marca 35 anos de sua morte. E quem lê a história, por volta do ano de 1950 ele adotou a Mãe Rainha com a missão de levar ela para as casas e os locais públicos. Quem puder passe no Santuário hoje e faça suas preces pedindo a intercessão pela beatificação deste pai de família e quando isso acontecer Santa Maria se transformará em termos de fé e do turismo religioso. Podemos preparar uma grande área para construir um santuário.

Imóveis: sempre foi e será o melhor investimento para as pessoas. Evidente que investir em si e em qualificação também é indispensável. E dado o fique em casa a procura de casas para moradia tem aumentado, só que não tem ofertas porque pouco se constrói hoje para locação, levando em conta o custo do terreno e a construção.

Coronavírus: é estranho, pessoas acidentadas, portadores de doenças, vão buscar atendimento e muitas vezes entram em óbito e a causa é a contaminação pelo coronavírus. E pelo que tem acontecido são vários fatores que levaram a isso. Não poderemos ter no futuro milhões de ações judiciais porque neste caso os herdeiros perdem alguns direitos. É bom a família estar atenta se a causa mortis foi realmente o coronavírus, não estou duvidando do laudo médico, mas abre precedentes jurídicos.

Saneamento básico: o parlamento nacional regulamentou na semana esta lei. Quem sabe lá assim melhore as redes de esgoto e obrigue as empresas a construírem mais. Santa Maria é pobre neste segmento, só 50% do perímetro urbano tem rede de esgoto, é muito pouco.

Sercimaq: 8 anos de empresa na direção Sergio Sarturi, mas lá sempre estão também sua esposa Helena e a filha Cíntia valorizando sempre o consumidor. O seu equipamento industrial ou residencial requer manutenção e conserto, aqui é o caminho. E agora promoções para motoserras, consulte pelo 3225-2137 ou WhatsApp 99638-3113.

Eleições municipais: o Senado aprovou inclusive com datas de 15 e 29 de novembro. Falta os deputados e depois o STE. Só que quem vai decidir são os dois presidentes e um ministro, não é pouca gente para tantos eleitores? E alguns prefeitos gaúchos já se manifestaram pelo curto prazo para prestar contas. Porque não fazer um plebiscito virtual agora em julho sem custos para ouvir o povo se quer as eleições ou não. Mas quem já recebeu a cota do fundo partidário é evidente que quer as eleições. Seria uma economia pelo bem do país.

Auxílio Emergencial: Santa Maria recebeu mais de R$ 35 milhões, são quase 50 mil beneficiados. Lidera a região central, o menor valor pago foi em Ivorá R$ 224 mil com 353 beneficiados e Silveira Martins com R$ 253 mil com 384 beneficiados. Perceberam que nas duas cidades não tem desemprego, mas sim muito trabalho. E o mais grave de tudo isso é que mais de 51 mil brasileiros receberam indevidamente o dinheiro, dizem que já devolveram R$43 milhões, será verdade? Quem fez a análise? Onde estaria o erro? Depois daquela em que o ministro foi exonerado quando já estava no exterior, voltaram atrás e republicaram a demissão com data anterior de sua viagem ao exterior, o que vai criar um impasse internacional se levarem adiante. E a devolução dos que receberam acontece porque são pessoas humildes, honestas e trabalhadoras. Diferente de quem levou na Lava Jato que ficam brigando na justiça para que o tempo passe e o processo prescreva para gozarem dos benefícios recebidos.

Golpe do cartão: meus amigos, idosos, pessoas com poucos conhecimentos. Quando o telefone toca e vem algumas vantagens até as operadoras de telefonia, lojas tentando vender, não converse, desligue, pois você acaba caindo. Qualquer informação é útil para eles. Na semana foram inúmeros casos de pessoas lesadas. E cuidado com os planos de telefone em que não é preciso assinar contrato, só com o seu sim está feito o acordo e por 36 meses você não pode cancelar. Toda negociação sempre deve ser feita presencialmente e nunca por telefone para sua segurança. Porque quem vai indagar sabe tudo da sua vida, ele vem certo.

Final de semana: deverá ser de sol e frio. Cidades com a bandeira vermelha mandaram fechar quase tudo, vamos segurar a situação por aqui para que isso não aconteça em Santa Maria. E evitar o trabalho para a Guarda Municipal e fiscalização porque eles estão agindo. Cautela no trânsito e qualquer anormalidade na via pública, sejam aglomerações, pessoas bebendo, alta velocidade dos motoqueiros, ciclistas, denuncie sempre, chame a Guarda Municipal. Tendo sol curta o mesmo, até da sua sacada. Ventilação é tudo, vamos colaborar e que Nossa Senhora Medianeira e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que tem hoje sua festa, intercedam por nós. E para não ter trabalho em casa busque um risoto e galeto na Paróquia da Ressurreição ou na Medianeira.

Crise: onde? Só no setor empresarial, no comércio e ao trabalhador. Para quem não sabe o executivo federal, estadual e municipal manda verba mensalmente já planejada para o legislativo e o judiciário. Tem que dar um jeito, se não vem a contrapartida. E na semana o STF decidiu mesmo diante da redução de arrecadação pela pandemia que os executivos não podem reduzir o repasse de verbas. Deu para entender? Para eles nada falta. E para alguns hospitais nem o principal para poder atender o paciente é destinado. Sem falar nas mordomias que cada um tem a sua frente.

UFSM: são 1.584 vagas para o segundo semestre no SISU. O maior número é de 60 vagas para Administração, Agronomia e Medicina. Pergunto: como fica o primeiro semestre? Os universitários não tiveram aulas online, que rolo, para mim deveria ser cancelado e seguir em frente.

Banco Central: colocou à disposição R$ 272 bilhões para pequenas empresas. Busque informações com o gerente do seu banco e insista que vai levar e deixe de pagar 17% ao mês nas lojas que vendem dinheiro em plena época de pandemia. E não poderia ser diferente, como garantia querem a hipoteca de um imóvel. Se o cara já está mal, vai ter algo para garantir?

Studio Bellas: 3304-2002, aqui você busca a autoestima, não só a beleza, mas também saúde. Só com agendamento e atendimento personalizado.

CNH: alterações nos pontos para beneficiar alguns condutores e castigando os pais com a cadeirinha até os 10 anos. Faróis acesos em dia de chuva, neblina e cerração e não são exigidos em rodovia com pista dupla.

Risoto, galeto e carne de porco: neste domingo na Paróquia da Ressurreição ligue 3221-5214 e no Santuário da Medianeira 3027-5733.

Imposto de Renda: último dia é 30, às 23h59 para a entrega já com prazo prorrogado, pois era para ser em abril. E pelo que se sabe muita gente ainda não fez. Para evitar problemas, neste fim de semana fale com seu contador e agilize, não deixe para terça. O Imposto de Renda é rigoroso com os prazos e com as multas também.

Fique em casa? É o caminho e a sua prevenção pela saúde, mas não deixe do cotidiano de ir às compras em horários sem aglomerações, praticar exercícios físicos, administrar a alimentação, ligar para quem é idoso e doente e manter a vida normal. Tivemos medo em março quando começou, pelo alerta da OMS e autoridades é que a situação no sul vai se agravar e o próprio governador comentou nas redes sociais será que teremos estrutura em caso de gravidade para acolher a todos e mais grave ainda é que na capital foi constatado o coronavírus no esgoto e alguns comentam que isso vai longe. Já se passaram quase quatro meses e ainda temos o inverno pela frente. O mundo mudou e as pessoas devem mudar, pois é uma nova realidade. Se até os gigantes do futebol não estão pagando ou estão negociando com seus jogadores, esperamos que em Brasília tenhamos uma trégua. Na semana estiveram reunidos o presidente, ministros e autoridades e Bolsonaro falou em cooperação e harmonia. Tomara que vá a frente esta ideia, ele disse mais ‘nós somos privilegiados em estarmos nos cargos e temos o dever de cuidar o país”. E começou bem, acho que a escolha do ministro da Educação é positiva, ele foi muito consciente a minha visão é técnica, “a educação é um projeto e não deve sofrer mudanças em alternâncias de poderes”. E para finalizar o Hospital Regional de Santa Maria, que é de todos, está pronto, a licitação do dia 9 não se comenta se está andando, é necessário preparar em caso de necessidade.

Iluminação pública: ela assusta o bandido, evita assaltos, à noite na Acampamento não dá para andar. Comerciantes invistam um pouco e iluminem a marquise de sua loja, estará protegendo o seu patrimônio, até se tiver câmeras será difícil flagrar o bandido como está. Geralmente tem guardas, deixe a cortina aberta que o guarda fecha. Constatamos nessa semana como é fácil alguém arrombar portas, às 19h é escuro, pouca gente na via pública e eles entram em ação. No final da tarde andam pelo centro em bando analisando para depois agir. CDL faça uma campanha para que as lojas iluminem sua frente. Essa é minha opinião.