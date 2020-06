Resumo Digital – 9 de junho de 2020

9 de junho de 2020

Obras na Acampamento: o dia é convidativo com tempo bom e a prefeitura através da Empreiteira Cotrel está realizando obras da Dr. Turi até a Av. Medianeira. As obras são necessárias, portanto cautela aos motoristas e quem puder evite transitar nessa rua principalmente em horário de pico.

Prevenção: na Acampamento em frente ao Jornal tem a parada de ônibus e em certos horários impressiona o número de pessoas aguardando o coletivo e sem respeitar o distanciamento. Precisamos olhar o que aconteceu em São Paulo e outros estados do país o arrastão que o coronavírus fez.

UFSM: volta às aulas em 14 de julho se nada acontecer. Para a cidade é bom porque aqui chegarão universitários de todo o Brasil. Para a economia local é prejuízo e para os pais que mantém imóveis alugados da mesma forma. Vamos aceitar o coronavírus que veio para impor limites e deixar um aviso. Sabemos que Deus quer o bem de todos para tanto precisamos fazer a nossa parte. Importante também a purificação no seu dia-a-dia, eliminar orgulho, egoísmo e a cobiça. E quem está no poder pense nos menos favorecidos.

Feriadão: mas pouca gente sai. Planeje o feriado de quinta-feira, o horário das celebrações é às 15h30. Na sexta o Dia dos Namorados, antecipe ou adie as comemorações para evitar aglomerações e no sábado, Dia de Santo Antônio.

Jornal A Cidade: estamos concluindo a edição para amanhã, 10 de junho, do jornal impresso. E depois diremos um até breve, mas nos acompanhe diariamente em nossa página no site e no sábado em nosso espaço na Rádio Imembuí das 10h às 12h.

Do tapete pela solidariedade

É Corpus Christi, é a Festa celebrada 40 dias após a Páscoa, na quinta-feira, que surgiu no século XVIII na diocese de Liège, na Bélgica por iniciativa da freira Juliana de Mont Corrillon que recebia visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma Festa Litúrgica anual em honra da Sagrada Eucaristia. O padre Pedro de Paulo, da Boêmia, celebrou uma missa na Cripta de Santa Cristina, em Bolsena, Itália. Lá ocorreu um milagre eucarístico “da história consagrada começaram a cair gotas de sangue sobre o corporal após a consagração”. Diz a história que isso aconteceu porque o padre teria duvidado da presença real de Jesus na Eucaristia. O Papa Urbano IV que residia na Itália onde vivia São Thomás de Aquino ordenou ao Bispo Giácomo que levasse as relíquias de Bolsena a Orvieto. Isso foi feito em procissão e quando o Papa encontrou a procissão pronunciou diante da relíquia Eucarística as palavras ‘Corpus Christi’. E o Papa João XXII publicou na Constituição Clementina de se levar a Eucaristia em procissão pelas vias públicas a partir da oficialização da festa de Corpus Christi que passou a ser celebrada todos os anos após o primeiro domingo da Santíssima Trindade. No Brasil é tradição fiéis enfeitarem as ruas com tapetes feitos a base de pó e serragem, preparando a procissão que traz o grande motivo da festa, Jesus Eucarístico.

Em Santa Maria: a mudança para este ano é a restauração. Se o tempo permitir será preparado em frente à Basílica o Cálice da Solidariedade. Centenas de kits doados estarão formando o Cálice em cima de um tapete como no passado e que será preparado por artistas e crianças. Se chover terá alterações e poderá ser organizado internamente na Basílica. Às 14h partirá do Caridade a procissão com o Santíssimo que percorre as ruas e volta para a Basílica e lá às 15h30 o arcebispo Dom Hélio Rubert e sacerdotes vão conduzir as celebrações. E os kits serão entregues dia 13 junto com o Varal Solidário no Terminal Dom Ivo no Feirão Colonial para quem foi cadastrado, para evitar aglomerações quem puder fique em frente à sua casa para contemplar a passagem do Santíssimo ou acompanhar pelas redes sociais e Rádio Medianeira. Deve ser destacada a criação para marcar a data tão importante de Corpus Christi.