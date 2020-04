Resumo Digital – 9 de abril de 2020

9 de abril de 2020

Quinta-feira Santa: A Missa do Senhor é celebrada na quinta-feira que antecede a Páscoa e dá início ao chamado Tríduo Pascal. Na quinta-feira é comemorada a Última Ceia, na qual Jesus Cristo, na noite em que vai ser entregue, ofereceu a Deus-Pai o seu Corpo e Sangue sob as espécies do Pão e do Vinho, e os entregou para os Apóstolos. Neste dia, durante a Última Ceia, Jesus instituiu dois sacramentos: a Eucaristia e a Ordem Sacerdotal. Esta data é comemorada pela Igreja com uma eucaristia especial. Nela, o sacerdote lava os pés de doze pessoas que representam os apóstolos, repetindo assim o gesto de Jesus Cristo e mostrando seu compromisso de estar a serviço da comunidade e essa cerimônia finaliza o período da Quaresma. Nesse mesmo dia os santos óleos são benzidos, eles são utilizados nas celebrações dos sacramentos do Batismo, Crisma e na Unção dos Enfermos.

Capricho é saúde: manter o cabelo limpo, cortado para o sexo masculino a barba bem feita e caprichada. Unhas e pés também recebem tratamento, massagens com tantas pessoas paradas e engordando vão bem também, por isso, no nosso ponto de vista o prefeito municipal tem autoridade para liberar a abertura de barbearias e salões de beleza e cada proprietário vai administrar com agendamento, atendendo um por vez. Antigamente um manicure e um pedicure era privilégio das mulheres, hoje todos recorrem a esse recurso pela sua saúde e bem estar. E sabemos o quanto Santa Maria tem desse tipo de serviço, empreendimentos grandiosos e com o retorno para os cofres municipais através de impostos, mas agora nem tanto por essa fatia e sim pela prevenção de outra maneira pela saúde.

Brasília: silêncio no Planalto, agora a mídia, o trabalho que é necessário prevenir e acabar com o inimigo coronavírus, mas nem assim alguns políticos deixam de projetar-se no âmbito nacional.

Impostos: evidente que vai ter queda no final do mês, mas já tem Barnabé público de altos escalões preocupados com os repasses para receber seus direitos. O coronavírus não escolheu ninguém para atingir, ele veio para pôr limites. E aquele cidadão brasileiro que ganha R$ 100 mil por mês de dinheiro público, por força da lei por eles mesmo criada, agora são beneficiados. É só buscar na transparência Brasil que você vai ver os gastos e quem é quem e o que foi.

Final de semana: quem está recolhido, permaneça com sua família converse, reze, medite e peça luz e paz para que as transformações futuras que cheguem em cada um para que tenha consciência de sua responsabilidade. Fique onde você está, será uma Páscoa diferente, talvez distante de quem você queira se aproximar.

Doações: o brasileiro é solidário. O que a mídia vem mostrando de cestas básicas e outros produtos que quem pode ajuda. Beleza! Que seja assim. Só que quando chegar o inverno vão doar e arrecadar o que?

Churrascaria Tertúlia: mais um restaurante que está comercializando marmitex ou vianda ao meio-dia com todos os tipos de assados a partir dessa quinta-feira. Temos então uma churrascaria que vai vender seu produto, até domingo dia de Páscoa. Para ter tranquilidade e garantia ligue e reserve para buscar, 55 3222-0330.

Tele-entrega: a Sercimaq tem um atendimento para assistência de todo equipamento profissional e doméstico. Ligue 3225-2137. A Sislimpa Sistemas de Higiene e Equipamentos e material 3212-7700. Desinservice, o mosquito da dengue está por aí e o coronavírus também, agende o serviço 3028-6888. Casa do EPI especializada em equipamentos de proteção individual e coletiva, tele-entrega pelo 3225-3000. Labivida laboratório de análises clínicas, sempre tem um perto de você inclusive na região central. Auto Mecânica Mânfio, serviços de urgência é só agendar 3211-2045. Auto Ivo Multimarcas, peças pelo 3221-4579.

Gastronomia, tele-entrega ou marmitex no local: Casa do Pastel 3218-1088. Vera Cruz 3222-0606. Ravanello Restaurante 3307-1589. Churrasquinho Gaudério 3286-3410. Churrasquito 3025-5445, Pizza You 3229-2217 e Ponto da Dieta 3222-1030, a Churrascaria Tertúlia pelo 55 3222-0330. Churrascarias: a Bovinu’s e a Estancia do Minuano continuam fechadas aguardando o que vai acontecer até o final de semana, mas o mercado Estrela na Duque de Caxias e o Bella Vista Supermercado tem tudo o que você precisa para a semana santa. E não faltam pela cidade o peixe vivo que é da produção local.

Obrigado, senhor

Senhor, és a verdade, és a vida, quero seguir teu caminho. Não é fácil, não são flores; são tropeços, buracos e espinhos. Mas caminho com galhardia. Quando chega o fim do dia, obrigado, Senhor.

