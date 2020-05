Resumo Digital – 8 de maio de 2020

8 de maio de 2020

Solidariedade: a estiagem, a dengue, a crise, mas acima de tudo o coronavírus assusta o mundo pela forma como vem atuando em nosso país e quantas vítimas e pessoas já foram infectadas. As pessoas sempre precisaram de donativos, anualmente as campanhas do agasalho são feitas por toda parte o que não faltam são doadores e voluntários para ajudarem nas coletas e gestão. Mas nesse ano foi antecipada em vista da pandemia e não faltou mais uma vez a dedicação de pessoas e empresas em doar cestas básicas e agasalhos, grandes campanhas, mas no final de abril foram entregues 30 toneladas de alimentos através do projeto Ação de Combate a Covid-19 a arquidiocese local conseguiu fazer a entrega desse produto que veio contemplar milhares de pessoas. A Irmã Lourdes Dill coordenadora do projeto Esperança/Cooesperança que tanto faz como empreendedora na valorização da produção do pequeno produtor e com suas feiras especiais e no sábado no terminal da Heitor Campos atualmente dentro dos padrões que os decretos exigem. O arcebispo Dom Hélio sente-se realizado também pela solidariedade das pessoas em ajudar quantas pessoas que precisam. Pela foto percebe-se o quanto vem contribuir para com aqueles que tanto precisavam.

Cyrilinha: se tudo der certo neste mês os consumidores terão o prazer de degustar esse produto que nasceu na empresa e lá se manteve, fechou e agora Marquezan, Tonho e Lairton, conseguiram recuperar o prédio com equipamentos modernos, práticos e assim a geração de emprego e um importante produto nosso que sempre foi sucesso. E hoje, Luiz Marquezan Bagolin, aposentado do Banrisul, mas um empresário ativo e com Angela Saccol sua esposa as lojas Safira e Lilica&Ripilica que hoje e amanhã estão com promoções especiais para o presente da mamãe. Sem festa o momento não permite, mas ficam devendo.

Dia das Mães: na parte comercial a prefeitura ampliou por decreto o horário neste final de semana para o comércio de rua até às 19h e os shoppings até às 20h. Venham a Santa Maria e prestigiem o que é nosso e o que a cidade tem a lhe oferecer, não faltam opções. E para comprar flores a Floricultura Yamamoto, sem qualquer transtorno você liga e a entrega é feita gratuitamente em sua casa pelo 3027-3133.

Gastronomia: a escolha é sua. Aberto ao público dentro das restrições normais está a Churrascaria Tertúlia pelo 3222-0330, Estância do Minuano só no domingo almoço especial como acontece anualmente para o Dia das Mães, com número limitado de lugares faça sua reserva pelo 999844323 ou peça por tele-entrega, a Bovinu’s tem buffet com grelhados normal ao meio-dia e no domingo assados para levar ligue 3221-1790. A PizzaYou atende por tele-entrega, faço o pedido a partir das 18h pelo 3029-2217, a Bella Trento pelo 3223-9229. Ravanello Restaurante só ao meio-dia no local ou com tele-entrega, ligue 3307-1589. Casa do Pastel com tele-entrega ligue e peça pelo 3218-1008. Vera Cruz Restaurante presencial com espaço administrado para o famoso galeto e também por tele-entrega pelo 3222-0606. Ponto da Dieta Produtos Naturais atendendo em horário comercial com restrições ou com tele-entrega pelo 3222-1030. Ou então vá ao Bella Vista Supermercado escolha a carne para o churrasco e seus complementos. Recomendamos mais uma vez que faça a reserva para garantir o atendimento que você almeja.

Programa A Cidade: amanhã, das 10h às 12h na Rádio Imembuí. Nossa pauta é valorizar o que é nosso, destacar o setor empresarial e a nossa frase no momento é “Venha a Santa Maria”. falaremos de vários assuntos evidentemente do Dia das Mães e não poderia faltar a bênção e a palavra de Dom Hélio Adelar Rubert, além desta outras entrevistas também da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Rose Carneiro.

Jornal A Cidade: vamos circular dia 14, a você que mora em Santa Maria, é empresário, foi acolhido superando os desafios que surgem a todo instante agradeça através da mídia impressa e faça sua mensagem de saudação e agradecimento a cidade que completa 162 anos aqui no Jornal A Cidade, no site e em nosso espaço na Rádio Imembuí que será lido no dia 16. Nosso custo sempre está ao seu alcance. São três formas de valorizarmos o seu investimento. Envie e-mail ou ligue 55 98407-1000.

Nossa Senhora de Luján: é a padroeira da Argentina. No arco que ornamenta a imagem de Nossa Senhora está escrito ‘A Virgem de Luján é a primeira fundadora desta Vila.