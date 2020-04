Resumo Digital – 8 de abril de 2020

8 de abril de 2020

154 anos da IECLB: foi em 8 de abril de 1866 que imigrantes alemães e descendentes que moravam em Santa Maria e em Pinhal (Itaara) fundaram a Deutsche Evangelische Gemeinde, que hoje é a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Santa Maria. No dia da fundação o culto foi celebrado pelo Pastor Dr. Georg Hermann Borchard, pároco de São Leopoldo, que era a maior autoridade da Igreja Evangélica no sul do país. É tão alemã que o sino veio da Alemanha e para ser acionado na época foi necessária autorização do imperador onde está até hoje no alto da torre. Ela também tem o Grupo de Folclore Germânico Immer Lustig. Em 1899 foi fundado o coral da Igreja Evangélica Alemã de Santa Maria.

Paraguai: uma multa pesada, uma receita fácil para o país, mas se nada encontrarem nos telefones do Assis e do Ronaldinho na certa futuramente eles vão agir. Seria bom que o Paraguai devolvesse os fugitivos que lá estão ao Brasil e os carros levados do Brasil, que alguns nunca voltaram e devem estar circulando no país, sem falar no contrabando. Mas é necessário investigar alguém importante. É igual aqui tudo pela mídia e popularidade, agora US$ 1,6 milhão de dólares, quase R$ 8 milhões. Daria para comprar algum equipamento hospitalar, não é mesmo?

Parabenizar o magistrado: de Brasília que mandou bloquear o fundo eleitoral e fundo partidário, são quase R$ 4 bilhões. Já entidades e instituições vão ingressar na justiça dizendo que é ilegal e vão vencer, então para eles é mais importante as eleições e essa quantia em dinheiro do que a prevenção e a saúde do povo brasileiro.

Preocupações: as pessoas estão em quarentena em casa, quase tudo fechado, não tem receita, daqui a pouco termina. Não falo dos condenados pela justiça e estão em liberdade agindo e sempre perguntamos quantos no estado foram soltos? E a mídia hoje está divulgando a redução dos crimes no Rio Grande do Sul, mas assaltos e arrombamentos têm acontecido em nossa cidade. É tão fácil que eles arrombam imóveis de madrugada e saem rua afora carregando o que pegaram. Não me recordo se foi aqui ou no estado uma casa com um muro de 3 metros, mais proteção de cerca e o assaltante invadiu a residência. Que pena que quem lá estava não tinha uma arma para se defender. Por isso a Guarda Municipal e a Brigada Militar deve percorrer a cidade de madrugada para ver o que as pessoas estão fazendo na via pública, mas não com viaturas oficiais, mas sim com carros discretos.

Receita Federal: que na semana fez doação de 48 aparelhos de ar condicionado para o Hospital Regional, a prefeitura coordenou, o Exército transportou e o Sinduscom mandou instalar. Belo exemplo. Parabéns a quem criou essa lei no passado para que todo o contrabando apreendido ou procedimentos ilegais sejam destinados para o bem público. A origem do ar também deve ser clandestina ou de contrabando. E na madrugada na capital uma blitz junto aos Correios apreendeu 90 mil peças, compras feitas via internet procedentes do exterior sendo na maior parte de eletrônicos. Para mim acabou a compra pela internet, se a polícia começar a agir assim estaremos conscientizando a população a consumir e comprar legalmente o que é nosso. Porque pela internet pelo visto não se paga impostos, uma ação importante, inclusive colocar barreiras na Argentina e no Paraguai principalmente para que não entre mercadoria clandestina.

Coronavírus: fique atento, peça a intercessão de seus protetores para que não chegue até você. Vamos perdoar os inimigos e rezar pela saúde e bem-estar de todos. E que possamos voltar a trabalhar e produzir para atingirmos os nossos objetivos.

Vacinação: amanhã a terceira fase acontece em nossa cidade, mais uma vez não vai ser o suficiente para os idosos e pessoas que operam na saúde. Quem puder, vá e tente, mas o governo não vai encerrar sem poder vacinar a todos. Não entre em desespero, a vacina virá sempre enquanto não chegarmos pelo menos a 90%, mas esse ano vai ser fácil chegar a 100%, em tempo algum teve tanta procura como agora, até nas clínicas particulares esgotou o estoque e estão esperando a reposição.

Churrascaria Tertúlia: mais um restaurante que está comercializando marmitex ou vianda ao meio-dia com todos os tipos de assados a partir dessa quinta-feira. Temos então uma churrascaria que vai vender seu produto, até domingo dia de Páscoa. Para ter tranquilidade e garantia ligue e reserve para buscar, 55 3222-0330.

Tele-entrega: a Sercimaq tem um atendimento para assistência de todo equipamento profissional e doméstico. Ligue 3225-2137. A Sislimpa Sistemas de Higiene e Equipamentos e material 3212-7700. Desinservice, o mosquito da dengue está por aí e o coronavírus também, agende o serviço 3028-6888. Casa do EPI especializada em equipamentos de proteção individual e coletiva, tele-entrega pelo 3225-3000. Labivida laboratório de análises clínicas, sempre tem um perto de você inclusive na região central. Auto Mecânica Mânfio, serviços de urgência é só agendar 3211-2045. Auto Ivo Multimarcas, peças pelo 3221-4579.

Gastronomia, tele-entrega ou marmitex no local: Casa do Pastel 3218-1088. Vera Cruz 3222-0606. Ravanello Restaurante 3307-1589. Churrasquinho Gaudério 3286-3410. Churrasquito 3025-5445, Pizza You 3229-2217 e Ponto da Dieta 3222-1030. Churrascarias: a Bovinu’s e a Estância do Minuano continuam fechadas aguardando o que vai acontecer até o final de semana, mas o mercado Estrela na Duque de Caxias e o Bella Vista Supermercado tem tudo o que você precisa para a semana santa. E não faltam pela cidade o peixe vivo que é da produção local.

