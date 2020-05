Resumo Digital – 7 de maio de 2020

7 de maio de 2020

Silêncio: O quanto buscamos meios para termos tranquilidade, sossego e bem-estar, mas o ruído perturba as pessoas principalmente os idosos e no dia 7 comemora-se no mundo o Dia do Silêncio. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde, e tem o objetivo de conscientizar as pessoas dos males que a poluição sonora provoca, em diversos aspectos, para a queda da qualidade de vida das pessoas. Se formos buscar as origens não encontramos, mas cada pessoa deve fazer sua avaliação do seu comportamento e do modo de viver em comunidade, principalmente alguns jovens que incrementam seus veículos e em alguns casos não dá para entender como as autoridades permitem que o mesmo circule em via pública daquela maneira, bem como com a velocidade em perímetro urbano, aquele motorista que transita de vidro aberto e o som para todos ouvirem. Para quem vai num evento que tem música, muitas vezes o volume é tão elevado que ninguém consegue conversar, só gritando, ao chegar em casa no dia seguinte fica 24 horas com a música em seus ouvidos. O comportamento das pessoas nos prédios que conversam em voz alta e fazem algazarras noite adentro, que ficam conversando sem respeitar o sossego e os limites que a lei impõe que normalmente é o silêncio a partir das 22h até às 6h. O comportamento faz parte do ser humano, a base vem da família, mas nem sempre os ensinamentos do lar são aproveitados no dia-a-dia. Hoje faça uma reflexão sobre o silêncio e muitas vezes quem comparece a uma cerimônia religiosa percebe-se o quanto os que ali estão presentes mantém-se em silêncio. Consulte um fonoaudiólogo para entender o mal que produz o barulho e a falta de gestão, quem abusa do silêncio não está pensando nos outros, apenas em si.

Instituto Estadual Padre Caetano – Foi criado em 3 de maio de 1977, com o nome de Escola Estadual de 1º grau Padre Caetano, foi uma homenagem ao padre Caetano Pagliuca que destacou-se como um dos maiores empreendedores educacionais de nossa cidade. A escola situa-se na Avenida Mauricio Sirotsky Sobrinho. Tem a filosofia “a educação é algo mais amplo do que a escola”.

Colégio Estadual Padre Rômulo Zanchi – foi criado em 7 de maio de 1978, no bairro João Goulart, na rua Fontoura Ilha. Atende toda a região dentro de sua estrutura.

Oftalmologista: o dia é comemorado hoje no Brasil, uma homenagem ao profissional responsável pelo estudo, cuidado e prevenção de doenças ligadas ao sistema ocular. A origem da data vem da fundação da Sociedade de Oftalmologia de São Paulo, em 7 de maio 1930. No Brasil, o dia só veio a fazer parte do calendário nacional em 1986, quando o então ministro da Saúde, Seigo Tsuzuki, editou a portaria nº 398. A data lembra a importância da consulta periódica ao especialista ocular. Desse modo, é possível identificar e prevenir uma série de problemas comuns à visão. Nossa cidade é qualificada em termos de profissionais e clínicas com especializações e credibilidade.

Santa Luzia: o médico trata o paciente, procura os caminhos corretos para dar a visão necessária para o seu paciente e Santa Luzia espiritualmente protege a todos nós contra doenças dos olhos. Santa Lúcia ou Santa Luzia, nasceu na Cecília e morreu mártir no ano de 303, foi sepultada em Veneza onde seu túmulo se encontra até hoje. Conta a tradição que quando estava presa lhe foram arrancados os olhos, mas no dia seguinte a encontraram com seus olhos novamente perfeitos. Em nossa cidade, no bairro Tomazetti, onde encontramos mais de cinco templos religiosos de diversas religiões lá está a capela que pertence ao Santuário da Medianeira, a comunidade mantenedora e dedicada e anualmente em dezembro acontece a festa. E quem é devoto, tem problemas de visão na certa recorre a esta santa.

Maio do esporte profissional: hoje o Rio-grandense, famoso Periquito, com seu estádio na parte norte, um patrimônio com valor invejável, mas que não consegue deslanchar como clube de futebol. Foi criado em 7 de maio de 1912. A esperança está permanentemente presente nos torcedores que não são poucos do clube tão querido da cidade. E neste mês também no dia 16, o Inter-SM também festeja o seu aniversário. Parabéns para a Rádio Imembuí e a Rádio Nativa pela campanha em busca de donativos para serem doados a quem precisa, porque a família Periquito não tem tamanho, de tantos participantes.

Faculdade Imaculada Conceição: é bom recordar a FIC que começou em 1955, na linha de frente as Irmãs Franciscanas. Eu tive o privilégio de aqui estar de 1972 a 1975, naquele tempo dificilmente o sexo masculino cursava Letras, Estudos Sociais e outros cursos, o predomínio era das mulheres, tanto é que no meu de Estudos Sociais éramos 40 alunos sendo 39 mulheres, e só eu buscando esse curso, saudades desse tempo (na hora de fazer os trabalhos eu só assinava e elas faziam tudo). E os professores daquela época, quero aqui destacar a professor Regina Biacchi Emanuelli e tantos outros. E a partir desse ano o crescimento planejado e determinado do jeito de ser das irmãs franciscanas passamos para a Unifra por longo tempo e repentinamente foram contempladas com o educandário São Vicente na Silva Jardim, aquele prédio gigante e bonito e elas o transformaram, criaram ali o Campus 2 e salvaram um edifício que hoje é um patrimônio histórico da cidade. E veio o avanço fortalecido, novos cursos foram criados, até Odontologia e Medicina, o bairro Rosário prosperou, até a construção civil deslanchou, o comércio, a vida noturna e hoje chama-se Universidade Franciscana. Particularmente queremos parabenizar a Irmã Iraní Rupolo , e toda sua equipe de trabalho, pois o que não falta aqui é qualificação profissional. É uma grande empresa que gera investimentos na educação e também empregos. E o Convento São Francisco, onde é a sede da Província Franciscana na Avenida Medianeira, onde tudo começou em Santa Maria, ali está o Museu Sacro das Irmãs Franciscanas. Na certa o santa-mariense num todo e quem lá estudou neste dia 7 de maio, ao completar 65 anos, devem agradecer a Deus e Nossa Senhora Medianeira por tantas bondades.

Irmã Iraní

Jornal A CIDADE comunicado: circularemos dia 14 em homenagem aos 162 anos de nossa cidade, sua evolução, expansão e crescimento. É impossível contar a história pelo quanto produziu nesse percurso. Ela teve origem de Cachoeira do Sul que foi emancipada em 1819 e Cruz Alta em 1833. Leitores, analisem a cidade que é o coração do Rio Grande e as cidades que lhe deram origem para termos tantas virtudes e nem sempre sabermos aproveita-las. Até dia 11, do nosso jeito de ser, não batemos na porta, você que nasceu aqui ou adotou a cidade, é empreendedor, empresário, agradeça a tanta bondade que recebeu através desta edição e será lida a sua mensagem no dia 16 em nosso espaço na Rádio Imembuí, das 10h às 12h, data em que o Inter-SM comemora aniversário. Ligue para mim no 55 98407-1000, estou aqui desde 1970, lembro-me de muitos fatos que vi, participei e ajudei e quantas desavenças políticas que são normais em nosso país, mas Nossa Senhora Medianeira recebe sempre a todos de braços abertos, venha a Santa Maria, esse é nosso slogan nesse mês de maio.