Resumo digital – 7 de abril de 2020

7 de abril de 2020

Distribuição dos kits: o que a prefeitura arrecadou já está sendo entregue. Deve ser administrado para que o consumo seja gradativo. E a ONU alerta o mundo de que teremos uma crise alimentar também. Em nossa região será agravada ainda mais pela estiagem.

Comemoração: fundada em 7 de abril de 1972, a Escola de Ensino Fundamental Professora Francisca Weimann fica na rua Conselheiro Pereiron, na Vila Goiânia.

Dia Mundial da Saúde: criado em 1948 pela Organização Mundial da Saúde, busca conscientizar sobre qualidade de vida e fatores que afetam a saúde da população. A data foi comemorada pela primeira vez em 1950 no dia 7 de abril. Lembramos aqui que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. É um direito fundamental do ser humano e o estado deve dar as devidas condições para que sejam colocados em execução seus planos para atender a população com um sistema de saúde eficiente. Com a atual conjuntura mundial devido ao coronavírus a saúde de todos está em voga e os governos estão fazendo o que foge do seu alcance para tentar conter a doença.

Jornalistas: hoje comemoram o seu dia os profissionais que dedicam boa parte de sua vida à busca incessante pelas notícias e para manter a sociedade bem informada a respeito do que acontece diariamente de forma imparcial e consciente, sem sensacionalismo e exageros. A data existe desde 1931 quando a Associação Brasileira de Imprensa resolveu homenagear o médico e jornalista Líbero Badaró que foi morto por inimigos políticos em 1830 ele havia criado um jornal independente que focava em temas políticos até então censurados ou encobertos por Dom Pedro I.

Dia do Jornalista: é hoje. O profissional que atua em todas as frentes, colabora até nas investigações e traz assuntos para que os setores públicos deem continuidade em apurar os fatos. Nos últimos tempos quantas revelações chegaram até o público e a imprensa muitas vezes é condenada por divulgar demais, mas é só olharmos nos últimos tempos o que veio à tona graças aos jornalistas. Como em todas as categorias profissionais existe alguns que não são dignos em pertencer a classe, mas cabe ao povo nunca criticar a entidade e a instituição e sim as pessoas, elas são o foco pelos erros ou avanços que cometeram. Sou grato nesta data em poder compartilhar com os colegas esse dia festivo, não sou jornalista por profissão, comecei lá em 1974 nos jornais A Razão e A Plateia de Livramento, e há mais de 21 anos por força de lei tenho o registro público que posso exercer a profissão, sem formação acadêmica, mas com os cursos superiores que o dom da vida me concedeu fez com que eu pudesse exercer essa atividade com a bagagem da faculdade da vida, primando sempre pela ética e transparência e valorizando o empreendedorismo e o trabalho. Nos 22 anos do Jornal A Cidade sempre valorizei a produção e o trabalho, que são segmentos que dão suporte para manter a máquina pública, sou contra o sensacionalismo, mas alguém precisa para se manter. O que falta para algumas pessoas são conteúdos armazenados, mesmo que saiba tudo em redes sociais lhe falta a vibração e a bagagem acumulada no dia-a-dia. Cabe ao povo valorizar o jornalista pela sua contribuição em todos os setores da vida nacional. Parabéns a todos nós!

Médico Legista: a data surgiu no ano de 1886 e oficializou a perícia médico-legal no Brasil. São os profissionais que fazem a necropsia em corpos humanos para tentar encontrar e explicar o motivo que levou a pessoa à morte. Eles atuam quando as circunstâncias não são naturais, como em assassinatos, acidentes ou suicídio, por exemplo.

Dengue: quando ele bate em nossa porta, aí vem a lembrança da falta do saneamento básico nas regiões mais atingidas, aí começam as promessas políticas e não são cumpridas. Cada um cuide de si, mesmo com a chuva de ontem que foi pouca, o frio, mas o bicho está a solta criando transtornos por toda parte.

Coronavírus: parece que ontem e hoje há maior movimentação pelas ruas da cidade. foram liberados os ônibus para transportar e os horários ou ainda restam restrições? Não vi nada por parte da prefeitura, o decreto de ontem foi pra prorrogar o prazo de pagamento do IPTU para o dia 30 de abril, nem os aposentados recebem, muito menos o trabalhador, somente o governo que exige dia 30 o pagamento de alguns encargos, com isso quem tem condições pagará antes, deveriam ter deixado para o dia 5 ou 6 de maio como fez com o ISS, mas já ajudou um pouco.

Fundo partidário: pelo que ouvi ontem já estão pagando e já está à disposição. Nem sabe se teremos eleições e o Partido Novo quer destinar seus R$34 milhões que tem direito para a saúde e o judiciário entrou em campo para estudar se é possível. Gente, este é o Brasil é melhor gastar na campanha eleitoral do que na saúde. Claro que as eleições são bem-vindas, quem tem atividade durante um pleito ganha um extra bem gordo, por isso que alguém é contra.

Salários: será que os poderes executivo, legislativo e judiciário, não os trabalhadores, mas os mandatários vão receber nesse início de abril ou já está na conta? E na pesquisa divulgada ontem mais de 50% quer continuar em casa, de modo geral. Claro, quantos estão recebendo para trabalhar de casa ou por bondade da fonte pagadora, só a indústria que não tem como ficar em casa.

Grêmio x Inter: é um Gre-Nal diferente. Uma campanha para conseguirem 80 leitos. Achei que quem doasse fossem os clubes, imaginem para quem vai sobrar? Para o sócio.

Estradas do interior: pelo que foi divulgado são mais de R$ 200 mil para serem aplicados na recuperação das estradas. Os produtores batem palma e a prefeitura cumpre o seu papel.

Cobrança: o governo federal quer receber, deve estar em atraso os pagamentos dos R$ 2,5 bilhões emprestados e investidos em Moçambique, Cuba e Venezuela. Será que tem garantias no contrato? Vejam onde foi investido e agora falta para a saúde.

Poder judiciário: ele existe para julgar, conciliar e o STF é o ponto final, mas ele é utilizado para dirimir conflitos inclusive quando surge no Congresso Nacional. E agora comenta-se na mídia que os ministros estariam estudando uma forma de limitar os poderes do executivo. Durma com tanto barulho.

Uma guerra: pessoas de bom conteúdo, diante do Mensalão e da Lava Jato que alguém esperava que terminasse, mas continuou. Inclusive com as facções criadas dentro dos presídios e que nasceram em São Paulo pelo PCC, se espalharam pelo Brasil e chegaram nas pequenas cidades. Alguém dizia que o Brasil estava precisando fazer um movimento de pente-fino para fazer uma limpa e a Lava Jato era o indicativo, o que ainda não aconteceu. Mas para colocar limite em tudo a restauração e a renovação vieram com o coronavírus, silencioso, arrasador, sem derramar sangue entre irmãos ele está pelo mundo. Quem dá risada hoje é a China pela sua inteligência e pela sua produção, que lá surgiu o primeiro caso e eles se preparam e venderam tanto que as indústrias chinesas não conseguem atender os pedidos. Agora as normas são as seguintes: faça o pedido, pague adiantado e mande buscar. Esse é o poder do comunismo, portanto a Guerra Fria está aí atingindo o Brasil, mas nem assim acalma a conjuntura política nacional. Quem assistiu ontem ficou impressionado com os interesses políticos, o presidente do Senado que é do Democratas mandou o recado “se derrubarem o ministro Mandetta, as relações com o governo federal terão problemas”, tudo é negociado, o balcão continua. Nem o coronavírus está conseguindo vencer alguns políticos, para onde caminhamos? Que Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada quebrada, de mãos juntas, restaurada, com seu manto proteja o brasil num todo e que os homens públicos tenham a humildade em dialogar visando o bem comum de todos.

Zero Hora Dominical: chamou a atenção e sugiro para quem não leu duas opiniões. A do doutor Drauzio Varella sobre o SUS e a epidemia e também a de Leonardo Oliveira “Depois da pandemia”, sobre o esporte e os bilhões dos clubes e jogadores, ele termina dizendo que “a pandemia veio nos mostrar que tudo tem limite”.

IPVA: cuide o calendário, o governo não concedeu prazo, quer receber em abril.

Tele-entrega: a Sercimaq tem um atendimento para assistência de todo equipamento profissional e doméstico. Ligue 3225-2137. A Sislimpa Sistemas de Higiene e Equipamentos e material 3212-7700. Desinservice, o mosquito da dengue está por aí e o coronavírus também, agende o serviço 3028-6888. Casa do EPI especializada em equipamentos de proteção individual e coletiva, tele-entrega pelo 3225-3000. Labivida laboratório de análises clínicas, sempre tem um perto de você inclusive na região central. Auto Mecânica Mânfio, serviços de urgência é só agendar 3211-2045. Auto Ivo Multimarcas, peças pelo 3221-4579.

Gastronomia, tele-entrega ou marmitex no local: Casa do Pastel 3218-1088. Vera Cruz 3222-0606. Ravanello Restaurante 3307-1589. Churrasquinho Gaudério 3286-3410. Churrasquito 3025-5445, Pizza You 3229-2217 e Ponto da Dieta 3222-1030. Churrascarias: a Bovinu’s, a Tertúlia e a Estância do Minuano continuam fechadas aguardando o que vai acontecer até o final de semana, mas o mercado Estrela na Duque de Caxias e o Bella Vista Supermercado tem tudo o que você precisa para a semana santa. E não faltam pela cidade o peixe vivo que é da produção local.

ORAÇÃO

Consagração a Nossa Senhora Aparecida



Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção! Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e, com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja!





Obrigado, senhor

Tudo o que vejo e o que tenho foi dado por tua bondade, sei que sou um pecador.

APOIO: Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Agafarma Camobi, Beltrame Casa Completa, Sibrama, Aguativa, Móveis de Gramado Benetti, Redemac Potrich, Tiane Jóias, SM Fibras, Royal Plaza Shopping, Santa Catarina Transportes, Mecânica Medianeira, Vigilare, Madeireira Cerrito.