Resumo Digital – 6 de maio de 2020

6 de maio de 2020

Dia das mães: é domingo, anualmente nossa cidade presta homenagem às mães, o comércio preparava-se a contento, os consumidores da Região Central aqui chegavam para as compras dos presentes, valorizavam a gastronomia, a hospedagem e o lazer, mas neste ano será diferente. Nas próprias famílias para evitar aglomerações na certa o encontro será resumido com a presença dos filhos e pais, quando não for uma família numerosa e também o abraço dos netos aos avós e bisavós deverá ter restrições. Cada um prepare do seu jeito a homenagem às mães. Temos uma grande rede gastronômica com sabores para todos os gostos, alguns estão abertos com restrições, até o presente sabemos que o Restaurante Estância do Minuano vai fazer um almoço especial para o Dia das Mães dentro do que a lei determina, são 450 lugares e só serão ocupados 150, por essa indicação faça sua reserva para garantir o lugar. Também o Vera Cruz no local ou com tele-entrega, assim também será na Churrascaria Tertúlia e a Bovinu’s que está aberta agora só buffet com grelhados e no domingo assados para levar para casa. À noite a pizzaria Bella Trento e a PizzaYou e para quem prefere um bom pastel da Casa do Pastel. E fiquem atentos ao horário comercial das 9h às 17h, assim deverá ser também no sábado. E os mercados com seu horário habitual até às 20h. geralmente a mão gosta de flores, a Floricultura Yamamoto preparou-se para você não esquecer esse presente, mas faça a reserva antes pelo 3027-3133. O coronavírus mudou em tudo a partir do mês de março em nosso país, colocou limites e nesse horizonte é necessário refletir sobre a crise financeira que chegou em todo mundo menos em Brasília, porque nem um poder constituído sinalizou a redução de seus custos, pelo menos perante a mídia, onde deveria começar por lá para que sobrasse dinheiro para investir na saúde. Prepare o domingo de uma ou de outra forma para homenagear a sua mãe e a que já partiu reze pelo seu descanso eterno para que se sinta feliz.

Brasília: ontem escrevi que diariamente a paz é interrompida na capital federal, brincadeiras, xingões ontem a tarde no bate-papo o presidente mandou ‘calar a boca’, agora as pessoas mesmo com tanta tecnologia devem saber a hora de falar e não interromper. Por isso que durante a minha vida quando assisti cerimonias militares ou conferências as perguntas eram formuladas por escrito, isso chama-se ordem e respeito. Sabemos o nervosismo do presidente pela crise institucional que vive Brasília entre os poderes, cada dia um fato novo. Fiquem atentos ao Planalto Central e vem aí o centrão, com vários partidos dando suporte e recebendo suas vantagens, ou alguém acha que é de graça.

Pagamentos: os três poderes executivo, legislativo e judiciário são independentes, mas devem trabalhar em conjunto o que não assistimos agora na capital federal. Mas quem paga a conta é o executivo e aqui no estado pelo que vem sendo levantado a pontualidade para o legislativo que não tem receita, mas recebe em dia. Agora levantaram a bandeira para parcelar os salários dos funcionários e parlamentares, alguém acha que vão conseguir? O judiciário da mesma forma recebe pontualmente e aqui tem uma fonte de receita que é a participação nas custas processuais e nos serviços de tabeliães, o famoso selo, só cuide os cartórios locais e o serviço que prestam durante o dia e num universo estadual é uma receita considerável. Só que não é justo dois poderes receberem em dia e quem pertence ao governo e ao Piratini, parcelado.

Coronavírus: quase 8 mil óbitos no Brasil. Se deram conta daqui a pouco da confusão que vai dar, as ações judiciais que quem partiu deve ter deixado testamentos, patrimônios, bons salários, herdeiros, vai começar a entrar em discussão a parte financeira e aí vão levantar a questão da causa mortis, pelo que vem sendo dito na certidão de óbito qualquer fato é coronavírus. Vai ter exumação? Quantas pessoas eram portadoras de outras doenças e o coronavírus ajudou a abreviar a sua vida, portanto, é bom estarmos atentos e nenhum de nós pensa no amanhã, o momento é inesperado da partida final, não temos hora e nem dia para subirmos. Organize sua vida, é evidente que teremos problemas jurídicos, pois sempre os herdeiros que são sucessores devem fazer seu inventário e compartilhar. E por ser uma pandemia quem tem seguro de vida vai ter direito ou vai para a justiça na certa? É triste dizer mais uma vez que é preciso organizar a vida e o patrimônio, sua vontade se você fizer parte do grupo de risco principalmente.

Licitações: mesmo diante da preocupação com a estiagem, com a dengue e o coronavírus, a chuva de ontem apenas apagou o pó e os projetos municipais estão em andamento. Vamos aproveitar que a prefeitura tem dinheiro e máquinas e agora está previsto o sonhado investimento na drenagem do Parque Industrial na parte oeste onde há esperança da indústria local prosperar. E também no bairro Tomazetti em que qualquer chuvinha alaga a parte mais baixa, que vençam empresas locais.

Copa do Mundo: estou lembrado dos investimentos, alguns ainda na gaveta ou só começaram, e a mídia tem mostrado as dívidas dos grandes clubes, a situação delicada, mas os jogadores não querem ceder e reduzir os salários. Não se deram conta ainda que o coronavírus veio para pôr limites. Parece-me que o Flamengo conseguiu negociar 25% de desconto. Se os locadores de imóveis querem dois meses de cortesia ou 50% de desconto, é uma desigualdade. Mas a Arena de Manaus, lá onde o coronavírus está atingindo em alta escala e outras partes do Brasil, bem como a cidade olímpica no Rio imagine o que foi investido de dinheiro público, e naquela época a graciosidade das empreiteiras nas campanhas eleitorais. E agora faz falta na saúde e em outros investimentos.

Safras: do arroz vai bem muito obrigado pela irrigação e o soja quase no final da colheita é assustadora a perda que supera 50% em alguns casos.

Donativos: é necessário destacar o trabalho dos voluntários de entidades e da solidariedade das pessoas na doação de alimentos, cestas básicas e agasalhos. Só que devemos pensar que o inverno chegou e vai fazer falta ali adiante, são toneladas de alimentos e falta orientação. Na certa não vai ter para depois, é igual aos agasalhos, tenho denúncias que as pessoas recebem e alguns vendem, e outros queimam para não lavar. Portanto, é mérito das campanhas, mas ficamos em alerta, pois o inverno em Santa Maria deverá ser rigoroso como sempre.

