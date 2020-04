Resumo Digital – 6 de abril de 2020

6 de abril de 2020

Solidariedade: mais uma vez o santa-mariense e visitantes demonstraram o quanto o nosso município é solidário, 5 toneladas de alimentos só no posto de recolhimento sem comentar as entregas diretas. Só que deve haver administração e orientação para que não seja só nesse momento, vem o inverno pela frente e é preciso orientar o consumo para evitar exagero e até desperdício.

Semana Santa: é um momento de refletir o renascimento e a esperança é o foco de todos nós. Até domingo refletir sobre a conjuntura atual mundial, rezar, não faltarão locais para você cumprir a sua missão de fé. Começamos ontem com o Domingo de Ramos e a Campanha da Fraternidade. A partir de quinta-feira fique atento aonde vai encontrar celebrações ou via redes sociais. Siga-nos em nosso site www.jornalacidade.com ou no Facebook Roveda Valdemar. O Jornal A Cidade nesse mês virtual é o espaço da comunidade, agradeço aos entrevistados do último sábado na Rádio Imembuí, continuem com a gente nossa pauta é valorizar nossa cidade.

Redes sociais: o crescimento de todos os segmentos buscando essa ferramenta para contatar com clientes, consumidores e vendas. É a mudança diante de nós.

Exportações de produtos de origem animal: é justo, agora diante da realidade atual exportar? Os governos devem estar atentos, evidente que é necessário vender, mas tem que encontrar mecanismos para segurar.

Hospital Regional: está recebendo equipamentos, bom sinal. Inclusive a deputada Liziane Bayer, nas suas emendas destinou R$ 500 mil para o Hospital. Bem-vinda a verba.

Obras municipais: pelas informações estão continuando e como estariam os projetos grandiosos das obras?

Semana do Peixe: deveria ser sempre, a partir de hoje, menos na Gare em que não haverá feira fixa, são 12 locais para o consumidor fazer suas compras.

Feirão colonial: no último sábado a Irmã Lourdes atendeu os decretos em vigor, limitou o acesso e os feirantes trabalharam todos de máscara. Belo exemplo.

Deputado Rodrigo Maia: quer revisão do auxílio de R$ 600 e R$ 1.200. Tudo pela mídia, para estar no pódio. Semana passada que o Senado aprovou no dia seguinte criticaram o presidente que não tinha sancionado e agora a Câmara quer revisão. O que faz uma eleição e uma campanha futura.

Escolas: situação delicada. A rede particular está segurando a negociação, vão cobrar integral? O governo federal editou uma medida provisória para que o ensino não cumpra o mínimo legal de 200 dias letivos de aulas presenciais, motivo o coronavírus. Tem outras formas de recuperar. E o transporte dos alunos, os pais terão que pagar corretamente ou farão acordo entre as partes? É uma cadeia produtiva, quantos credores estão se manifestando porque tem compromissos para saldar. É o momento de dialogar, conduzir e acima de tudo usar o bom senso.

Fique em casa quem puder: idosos e aposentados que têm passe livre só deixem o lar se precisarem. Passeios e visitas deixe para outro momento, mas sim que as empresas, junto ao executivo encontram meios para que outras pessoas possam utilizar, aqueles que estão trabalhando e que a empresa está atendendo.

Aniversário: a Associação Filhas de Santa Maria da Providência onde atuam as irmãs da congregação que leva o mesmo nome fundada pelo Bem Aventurado Padre Luis Guanella. O funcionamento da escola aconteceu em 6 de abril de 1967 e em 2004 passou a se chamar centro educacional Nossa Senhora da Providência, localizado no bairro Passo D’Areia de frente para a rua Ernesto Becker.

Abrigos de ônibus. Que bom que está chovendo em Santa Maria, mas aqui em frente ao Jornal A Cidade a parada não tem condições de acolher a todos por ser de intenso movimento. Como manter a distância?

Orações



Obrigado, senhor

Tu que dás a vida e a saúde, estás sempre comigo. Te abraço, sem te ver. É Pai e Amigo, vives em minha companhia. Quando chega o fim do dia, obrigado, Senhor.



Oração a Nossa Senhora Medianeira Senhor Jesus Cristo, Medianeiro nosso junto ao pai, que vos dignastes constituir vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a Vós, concedei benigno que todo aquele que, suplicante, a vós se dirigir, se alegre de ter alcançado, por meio dela, tudo o que pediu. Vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém.

APOIO: Vidraçaria Miragem, Estação Rodoviária, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Bella Vista Supermercados, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s.