Resumo Digital – 5 de maio de 2020

5 de maio de 2020

Expedicionários: dia 2 foi dia do Ex-combatente e hoje é dia do Expedicionário e no dia 8, o dia da Vitória. Um forte abraço ao Aribides Pereira um dos integrantes da FEB que mora em Santa Maria e tem muita saúde, tanto ele como sua esposa.

Inacreditável: no bairro Rolim um pé de laranja carregado com as frutas na calçada, é quase impossível acontecer em que as frutas não são levadas. É sinal de que o povo está adquirindo responsabilidade e conscientização.

Exército: a passagem de comando no dia 30 do general Miotto ao general Stumpf que é são-gabrielense contou com a presença do presidente e do vice da República. Diferente de 2016 quando o general Mourão por ter divergido com o governo federal passou o comando da 3ª Região Militar ao general Pujol que agora é ministro do Exército. Naquela posse estava o deputado Bolsonaro, quem imaginaria que ele voltaria agora como presidente da República? O amanhã sempre é incerto.

Do alto do viaduto: da 287 que dá acesso a T. Neves é o Distrito Industrial. É um gigante viaduto e a rua que aparece é a Maranhão que conclama a duplicação ou alargamento. É o principal acesso a Paulo Lauda que vai até a BR 158 e o interessante é que já tem recuo é só uma questão de gestão e de busca de recursos de chapéu na mão na certa que as empresas que não são poucas ali, inclusive temos quatro bancos, estariam colaborando. O quanto é necessário um maior espaço.

Casa a venda Dr. Turi, 2060: as mídias já informaram o quanto a Construtora Jobim vai investir na antiga concessionária onde terá até um hotel, a volta do prédio do Colégio Centenário e em cima apartamentos de 1 dormitório em que o estudante pode residir e vai direto para a aula, não é internato como foi antigamente, mas fica tudo perto. E a casa fica no endereço acima com 280m² e o terreno com 414m².

Conto do bilhete: mais uma vez idosos e pessoas que não sabem operar equipamentos eletrônicos não peçam a estranhos e não deem conversas para evitar ser lesado. O golpe do bilhete é antigo, do sequestro segue com o mesmo modo, antes de fazer o repasse consulte se a pessoa realmente está em casa ou foi sequestrada. Peça um tempo e ligue para sua família, lá em Caxias um taxista salvou um idoso de 84 anos que estava nervoso e ia transferir R$ 50 mil para os bandidos. A sorte é que o motorista ouviu a conversa e agiu, a filha do senhor estava em casa com seu marido. Tem outros fatos, um deles assisti em uma lotérica em que um idoso chegou e queria sacar, mas não sabia digitar a senha, a atendente disse que estava cumprindo ordens superiores e era proibida de digitar senhas de outros, concordo com ela, mas dava para perceber que o senhor não tinha malícia alguma. Acho que os diretores das lotéricas devem ser rigorosos, mas confiar em sua funcionária e no cliente. O senhor acabou dizendo que ia em outra lotérica porque lá conseguiria. É apenas uma citação de um fato que presenciei e pode ser resolvido.

Gasolina caiu: a concorrência é tudo. Tem de tudo pela cidade, já tem a R$3,72. O consumidor aplaude este momento, o governo baixou e deu desconto, mas as pessoas estão em casa e consequentemente consumindo menos ou andando a pé quando podem. É a restauração do mercado, as mudanças de hábito fruto do novo coronavírus.

Fruteira do Alemão: na Acampamento em frente ao Jornal A Cidade. Frutas em condições, com qualidade e sempre os hortifrutigranjeiros em perfeitas condições de consumo. Abre inclusive aos domingos e feriados.

STF: excelente pedido do ministro para que casos cabulosos de tanta repercussão sejam julgados pela corte e não individual, isso é fruto da recente suspensão da nomeação da Polícia Federal por um ministro. Assim deve ser a democracia, já que estão todos lá, vamos julgar em conjunto.

Crimes e delitos: ultimamente como tem sido noticiado as mulheres estão envolvidas principalmente com drogas. O que está acontecendo? Qual seria o efeito?

Saúde na capital: a mídia divulgou na semana que parece que acabaram as filas para marcar consultas e atendimentos. São mais de 150 postos de atendimento. Isso é bom de divulgar, chama-se gestão pública.

Zero Hora desta terça-feira: traz a foto de alguns deputados do Centrão que parece que estão dando apoio ao presidente e já negociam os cargos, ministérios e outros. Só para citar alguns nomes Ciro Nogueira (PP- PI), Marcos Pereira (Republicanos –SP), Gilberto Kassab (PSD-SP), Valdemar Costa Neto (PL-SP), Paulinho da Força (SD-SP) os sindicatos o elegeram, e entre outros Roberto Jefferson (PTB-RJ), são mais de seis siglas diferentes dando que se recebe. Alguns conhecidos por todos nós, não entro em mérito sobre o que fez ou deixou de fazer o Roberto Jefferson, tive o privilégio de entrevista-lo pessoalmente aqui na Imembuí, mas pelo menos ele denunciou o Mensalão que foi o filhote da Lava Jato.

Brasília: graças a Deus ontem reinou a paz, botam para fora as mágoas. No STF o ministro sugeriu julgamentos por toda a corte em casos polêmicos. A nomeação do Diretor da Polícia Federal foi rápida e não deram tempo para contestação. Mas já tem um parlamentar que quer ouvir o empossado. E hoje até o presente está calmo, lamentavelmente só está agindo a guerra com o coronavírus. Até quando vai reinar a paz?

Venha a Santa Maria: Estamos de portas abertas com restrições em todos os setores da cidade e aqueles que você mais precisa. E Nossa Senhora Medianeira o recebe de braços abertos. Venha somar suas orações para que acabe o coronavírus e para que venha a chuva. E no domingo temos o Dia das Mães, uma lembrança sempre é importante, mas a melhor mesmo é a sua presença. Evite aglomerações, mas a família em si dentro das instruções conhecidas na certa vai confraternizar. Mas venha a nossa cidade para as compras, pois todos estamos ansiosos aguardando a sua visita. O comércio abre das 9h às 17h e alguns não fecham ao meio-dia. No entanto, avalie suas condições físicas para deixar o lar, estando em condições com rapidez venha certo ao destino e regresse para seu lar. Não deixe tudo para sexta e sábado e para quem costuma dar flores passe na Floricultura Yamamoto são 50 anos comercializando flores, na Valandro esquina com a Bozano. E os consumidores estão distantes dos postos de venda. Sabemos a crise e a falta de dinheiro, mas no que gastaram aqueles que receberam o auxílio governamental?