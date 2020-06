Fim de semana – 5 a 7 de junho

5 de junho de 2020

Meio ambiente: leis não faltam, exigências, multas e preocupação para quem precisa investir. Em muitos locais a lei não permite. É igual Santa Maria, várias sangas atravessam a cidade a céu aberto, o esgoto é insuportável no verão e no inverno e pessoas ali residem. Parte delas foram canalizadas no passado que podia ser feito e felizes aqueles que conseguiram. Um perigo iminente são os prédios construídos em cima de uma sanga e que não são poucos. Lá no passado, tubulação antiga, pouco espaço, muita água e dependendo do volume de chuva transborda e vai corroendo as laterais e no futuro é um perigo a quem ali reside. Porque as galerias da Borges, da Riachuelo e outras não resistiram? Pelo volume de água e pouco espaço para evacuar. São questões a se pensar. A lei veio e é rigorosa, ela é aplicada, tem mais poder do que os governantes, acabou o tempo de dar um jeitinho e a multa é pesada. É igual a arborização que é conveniente, produz sombras, embeleza a cidade, mas não há acompanhamento no plantio e crescimento, as pessoas podem plantar à vontade, mas depois para cortar um galho aí vem a penalidade, as denúncias e o aborrecimento e a pessoa se revolta e não planta mais. A beleza das arvores da Avenida Medianeira e tantas outras, já repararam e aquele amontoado de fios no meio, e como tem dado incêndios, transformadores estourados, isso não é um perigo? Em caso de sinistro grave quem será o responsável, o poder público ou a vítima vai arcar com tudo? A todo instante surgem novas ideias rigorosas preservando o meio ambiente, mas tem outra ala que trabalha também no benefício para não impedir investimentos, construções, loteamentos e plantio. Tem que haver sempre uma conciliação que não agride a natureza e nem prejudique o investimento. O nosso país e sua população precisam produzir e trabalhar e compete aos legisladores criar leis protegendo a natureza, mas ao mesmo tempo dar liberdade para o crescimento das cidades. E por aqui plantar menos árvores, a não ser que quem plante acompanhe o crescimento com total liberdade de poder, mas para embelezar a cidade são as flores que transmitem amor, pureza e carinho. Neste dia memorize essa pauta.

Uma semana graciosa: a partir de amanhã ingressamos na semana dos namorados, mas antes teremos o feriado de Corpus Christi na quinta-feira e para quem é católico como é de costume às 15h terá missa transmitida pelas redes sociais e dentro das normas legais não haverá a procissão de costume e sim a campanha de donativos e produtos alimentícios. E na sexta-feira é o grande dia para os namorados. Planeje aonde ir, o que fazer, na edição de quarta-feira daremos algumas sugestões. Comece a festejar na quarta mesmo, é muito mais confortável, mesmo diante da proibição de aglomerações muitas pessoas não estão preocupadas, ou após o dia 12, nos acompanhe aqui nas redes sociais que vamos dar algumas dicas. O Bangalô Motel, por exemplo, sua hospedagem pode ser aqui, já estamos preparados para receber os que querem marcar essa data como sempre. E no sábado Santo Antônio, imagine quantas preces serão feitas ao santo casamenteiro, é o mais popular do mundo. Na Paróquia Santo Antônio no Patronato, alterações na programação deste ano, às 19h presencial e pelas redes sociais e no domingo risoto e galeto para levar para casa. Sempre com aquele resguardo prevenção e preocupação com o coronavírus, evite tudo o que é falado diariamente.

Programa A Cidade: é o nosso espaço aos sábados na Rádio Imembuí, das 10h ao meio dia, com a live pelo Facebook. Sempre alguma entrevista é de seu interesse, portanto nos acompanhe. Assuntos importantes e de urgência ligue que avaliamos para poder colocar no ar ou mande WhatsApp para o 55 98407-1000. Mas durante a semana nos acompanhe aqui, diariamente postamos pautas de interesse do nosso município, inclusive valorizando os anunciantes que dão suporte para estarmos trabalhando e na quarta-feira, dia 10, circulando com edição impressa do Jornal A Cidade. Se sua empresa está de aniversário mande uma mensagem para a gente, quem trabalha com transparência, ética e dedicação sempre terá o nosso apoio. O país, o estado e o município precisam de investidores e precisamos valorizar a produção. Apesar do pesar do coronavírus perceberam que no estado só 5 mil empresas buscaram apoio governamental para pagar a folha de pagamento, o que significa que elas são bem gerenciadas. Estamos sempre de plantão pelo 55 98407-1000, o trabalho nos dá prazer.

Santos: hoje São Bonifácio que congregou as Igrejas Católica e Ortodoxa e ergueu uma capela onde viria a ser o primeiro bispado da Alemanha, muito conhecido por toda a Europa. São Marcelino Champagnat, nasceu em 6 de junho de 1789 na França, foi o fundador da Congregação dos Irmãos Maristas e canonizado pelo Papa João Paulo II, em nossa cidade os dois colégios Maristas são referência.

Celular: quem está falando merece atenção, mas o aparelho, a ligação e as mensagens são mais importantes as vezes do que o assunto que está sendo tratado. O prefeito esteve na Câmara prestando conta em parte de suas realizações.

Comércio: previsto para quem quiser abrir no dia 11 das 9h às 18h. Recordam o 17 de maio e seu fracasso? Pudera, pelo que a convenção do dissídio determinou, assusta o comerciante, além dos compromissos mensais a pagar ao colaborador, mais um prêmio de R$ 80 ou o pagamento da hora trabalhada em dobro que não pode baixar de R$120. Nem parece que nosso comércio ficou fechado mais de 30 dias, lojas fecharam, outras estão fechando, o povo está endividado preocupado com o coronavírus, mas fazer o que, manda quem pode e obedece quem precisa. Por que os sindicatos não conseguem emprego para os 12 milhões de desempregados no Brasil? E quando o trabalhador perde o emprego, acho que ele é abandonado. E com o fique em casa aumentaram as compras via internet, tudo é virtual, e os empregos?

Final de semana: a que vai terminar foi grave em termos de ocorrências policiais de todas as naturezas, agora descobriram, bateram em obras para levar ferramentas e materiais. Além do roubo de veículos, motos, assaltos de residências, em via pública e o quanto circula de droga em nossa cidade. Recorrer a quem? Se a Brigada leva para a Polícia os menores, e por força da lei o delegado é obrigado a liberar.

Contrabando: sabemos o quanto entra na cidade, cigarros principalmente e a droga. E quando abordados e detidos perdem tudo até o veículo. No dia 30 de junho acontece um leilão na Receita Federal e a partir de segunda-feira os interessados já podem se preparar para visitar os lotes nos dias 22 e 23, são mais de 50 veículos. Passe na Av. Hélvio Basso e você vê à disposição diversos carros fruto do contrabando.

Imposto de Renda: a entrega é dia 30, são R$23 milhões que podem ser destinados a 17 instituições locais. Como se sabe o dinheiro que vai para Brasília não volta, lá é distribuído. Quem paga, procure seu contador e faça essa doação, não importa o valor pelo montante vai render. Amanhã Rosaura Vargas estará com a gente na Rádio Imembuí para explicar como proceder.

Trezena em Honra de Santo Antônio

Neste mês você pode fazer a trezena, devia ter começado ontem, o último dia de maio e terminar dia 12 de junho para no dia 13 participar da Missa.

Dia 5: Ó valoroso Santo Antônio, que tanto andaste e viajaste para anunciar o Reino de Deus, sê o companheiro de estrada dos viajantes e dos motoristas, defende-os dos perigos me ajuda-os a serem sempre solidários entre si. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Prece final para todos os dias: Rogai por nós, ó Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos: Ó Deus, que para reconduzir os homens ao caminho da verdade, suscitastes na Igreja a figura de Santo Antônio, incansável pregador do Evangelho, fazei com que também nós, fortalecidos na fé, possamos indicar aos irmãos, mediante a santidade da vida, o caminho da salvação. Amém.