Resumo Digital – 4 de maio de 2020

4 de Maio de 2020

Loja e sobreloja: aluga-se na Acampamento, com 1.200m² em frente a parada de ônibus onde em breve teremos um prédio do SESC. E a Construtora Jobim a meia quadra daqui vai construir no Colégio Centenário o prédio histórico que o fogo destruiu e em cima oito andares com 195 apartamentos de um dormitório. E onde era a concessionária, o prédio Cristo Rei, com 100 apartamentos de um dormitório, de dois dormitórios um número superior ao anterior, um hotel com 88 apartamentos, mas a parte comercial e 300 vagas de garagem. Roveda Imóveis aluga essa loja para qualquer atividade, tratar pessoalmente no local.

Rede gastronômica: quem abriu final de semana fez a tele-entrega funcionar muito bem. E continua a Churrascaria Tertúlia pelo 3222-0330 ou nos buffets com seus grelhados ou tele-entregas do Ravanello Restaurante pelo 3307-1589 e a partir de hoje ao meio-dia abriu a Bovinu’s, somente ao meio-dia buffet com grelhados inclusive nesse domingo não terá o rodízio de churrasco, somente grelhados ou assados para levar para casa 3221-1790. Pizza You com tele-entrega pelo 3029-2217 ou Bella Trento pelo 3223-9229 e o Vera Cruz com o seu tradicional galeto e à la carte não terá domingo o tradicional almoço de Dia das Mães, reserve seu galeto pelo 3222-0606. E o Restaurante Estância do Minuano neste domingo abrirá devidamente dentro das normas só para 150 lugares, faça a reserva pelo 99984-4323. Para quem quer fazer um churrasquinho em casa no domingo, passe no Bella Vista Supermercado.

Alunos na BM: dia 13 deverão se apresentar na capital 960 novos policiais concursados há mais de dois anos e que vão frequentar as aulas nas escolas. Santa Maria tem a Esfas com toda a estrutura e que no dia 13 festeja 50 anos. Aos comandantes em função do coronavírus, pela economia, tentem colocar os da Região Central na escola aqui, devem ser 200 vagas a capacidade da escola, com aulas teóricas e práticas, bom para o policiamento e bom para os novos que estarão em casa com sua família.

Brasília: já comentei no editorial, mas fiquemos atentos o que mais me intriga é a luta pelas eleições municipais, alguns dizem que prejudica a democracia se forem prorrogados os mandatos dos prefeitos e vereadores. Acho que prejudica mais as finanças públicas, é só alterar a constituição. Que economia teríamos.

Incêndios: final de semana foram inúmeros. Muito cuidado na instalação elétrica, no jogar toco de cigarro na vegetação, sobrecarregar as instalações principalmente as antigas. Prevenção e cautela para evitar o pior.

Cachorro solto ou deixado em algum lugar: ninguém é obrigado a recolher e levar para casa, se assim procede deve assumir e cuidar do mesmo, e não recolher e abandonar não dando o tratamento adequado.

Obras no feriadão: a empreiteira local não deu folga aos trabalhadores na sexta e no domingo concluindo a pista do gigantesco trevo da Hélvio Basso que em breve deverá ser aberto. E lá na T. Neves falta sinalização, iluminação, mas as pistas já estão abertas. Estamos avançando na travessia urbana.

Mensalidades escolares: alguns colégios estão brincando, quantos pais vão retirar os filhos que irão para a rede pública. Todo mundo negocia, eles economizaram pela falta de aulas. Diz um deputado que poderão ocorrer demissões se derem desconto. É melhor uma pomba na mão do que duas voando.

Comprovante de exame: porque estão dando tanta atenção no Brasil para que o presidente apresente os resultados dos exames do coronavírus. Onde está a democracia que tanto se prega? Não dá para entender o motivo principal dessa insistência. Deixe o cidadão circular à vontade, é um direito que a lei lhe permite, ou alguém tem medo?

Construtora Jobim: já tomou posse do terreno aqui na Acampamento desocupado pela concessionária e vem pela frente lado a lado duas gigantes obras que vão revitalizar essa parte final desta rua.

Mães: domingo é o seu dia, a nossa homenagem. Se alguém conhecer uma mãe com mais de cinco filhos menores de 18 anos e que precisa de apoio podemos intermediar, ligue para nós pelo 55 98407-1000.