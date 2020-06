Resumo Digital – 4 de junho de 2020

4 de junho de 2020

Caminhão do peixe: sempre está em algum lugar. Como é importante valorizar a produção local e o bem que o produto faz pela saúde.

Tudo é virtual: é o ensino, a venda de produtos que já acontecia há muito tempo pela internet até os contrabandos e as lojas estão indo ao encontro do consumidor. O produto é fotografado e por conhecer o cliente enviam como sugestão para o consumidor, tem dado bom resultado. As crianças estão em casa assistindo as aulas com ou sem estrutura. Profissionais levam o serviço para casa, não em todos os segmentos, o famoso home office ou melhor trabalhar em casa. Caminhamos pela restauração e inovação, lembramos lá por 99-2000 em que o Jornal A Cidade empregava 30 pessoas com a tiragem semanal, sentimos que não era o ideal e fomos reduzindo e o jornal continuou igual e ultimamente então conseguimos enxugar dentro do mercado atual, mas nesse ritmo no futuro tudo será virtual. Veja o serviço bancário hoje, o pagamento de títulos, e o sigilo bancário. Um celular quando é apreendido a polícia busca as ligações feitas pelo armazenamento, teremos facilidade no virtual, mas sem segurança no principal. É um mundo novo, a restauração, precisamos nos adequar a realidade.

Solidariedade: mais uma vez destacamos o quanto o santa-mariense é prestativo em suas doações. E os milhões que as empresas estão repassando para a compra de equipamentos e materiais, em que recentemente a RGE e a CPFL, a empresa chinesa doou R$ 6milhões a 20 hospitais em São Paulo e No Rio Grande do Sul, foram contemplados hospitais em Santo Ângelo, Novo Hamburgo, Uruguaiana, São Leopoldo, Lajeado, São Luiz Gonzaga e Caxias do Sul, esqueceram de Santa Maria e nem parece que o faturamento da empresa por aqui em termos de energia elétrica. Santa Maria sofre.

Festas clandestinas: conscientização. Vem pela frente o São João e outras, em maio teve algumas pelo estado mesmo sem datas especiais, imagine agora. Vamos cuidar o coronavírus para termos uma longa vida.

Dinheiro falso: a mídia mostrou terça-feira a circulação no Brasil de notas de R$ 20 e de R$ 100 perfeitas. Os malandros anunciam nas redes sociais e mandam em pacotes com valor reduzido e ainda mandam via Correios.

Interino: a preocupação da mídia nacional é que o ministro da Saúde não foi escolhido ou empossado o interino. Aguardem que ele vai dizer o que está fazendo. É que alguns veículos de comunicação precisam dessas informações para provocar.

Imposto de renda: é no final do mês. Procure seu contador, pelo que a lei determina você paga igual. Determine uma porcentagem para tantas entidades que precisam, pelo menos o dinheiro fica por aqui e é bem utilizado.

Protestos pelo Brasil: geralmente aos domingos à tarde tanto da situação quanto da oposição, mais pelo centro do país e capital federal. Deixe o povo se manifestar desde que não façam bagunça.

Telefones: a conhecida Eletro Peças da Presidente Vargas, que há muito tempo não anuncia comigo, todos os dias recebo ligações para o 3222-6161. Da mesma forma a Eletrônica Munari. Não sei onde buscam informações, mas as pessoas perdem tempo. Convido os empresários dessas importantes empresas para divulgarem no Jornal A Cidade, em nosso site e na Rádio Imembuí no espaço aos sábados.