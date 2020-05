Resumo Digital – 31 de maio de 2020

31 de maio de 2020

Hoje é dia de descanso: mas o repouso vem há longos dias, o convívio familiar também, um sol até da sacada faz bem e quem não ganhou uns quilos a mais? Reflita sobre o que passou, a conjuntura política nacional, as intrigas dos poderes, mas tudo vai terminar bem e a ansiedade em que a população deve estar pensando até quando o coronavírus vai. Tomara que as previsões que vêm sendo divulgadas não sejam verdadeiras, pois são assustadoras e por toda a parte empresas e famílias trabalham na administração financeira pessoal com economia acima de tudo. Ter fé para termos um final feliz. Lamentamos tantas vítimas que nos deixaram repentinamente deixando só saudades e pelo que fizeram de bom por aqui. Domingo sempre é para refletir e para quem puder procure na sua comunidade, salões paroquiais, igrejas, onde tem risoto, galeto e churrasco para levar. Estará descansando em casa e contribuindo com quem tanto precisa. Ao final do dia vamos dizer ‘Vai começar mais uma semana e ela será do mesmo jeito que a outra, por enquanto devemos agradecer o dom da vida e aguardar que a economia comece a movimentar todos os segmentos, pois até os governantes precisam dela, se não tem arrecadação de impostos não podem pagar suas contas, evitem aglomerações e mantenham o distanciamento, espere a vinda a partir de amanhã do mês de junho’. E como se sabe vem o inverno e neste ano não teremos as festas de São João, talvez só virtualmente. E neste domingo em especial para quem é devoto de Nossa Senhora de Lourdes na sua gruta e no santuário no Bairro Nossa Senhora de Lourdes às 10h ocorre a celebração da missa e como se sabe ela padroeira dos idosos e enfermos, busque esse caminho, aí está a oportunidade.

Nossa Senhora de Lourdes: é uma das designações de Virgem Maria e surgiu com base nos relatos de Santa Bernadete que disse ter visto a dama na Gruta de Massabielle, na França, por diversas vezes sendo a primeira em 11 de fevereiro de 1858. Muitas curas milagrosas com a água da nascente que Santa Bernadete encontrou lá foram noticiadas, sendo que algumas não tinham explicação médica. Depois de muita polêmica as autoridades acreditaram que a aparição era verdadeira e que era Imaculada Conceição como tinha dito a Santa. Um complexo religioso foi construído em torno da Gruta de Massabielle, na cidade de Lourdes na França, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes que tem várias funções incluindo torneiras próximas que dispensam água milagrosa, escritórios do departamento médico de Lourdes, várias capelas, igrejas e basílicas, além de alojamentos para peregrinos doentes e seus ajudantes. A mensagem que a Nossa Senhora de Lourdes traz é a do apelo à conversão, à oração e à caridade. Ela veste uma túnica branca como símbolo de pureza, santidade e inocência; um cinto azul que a liga ao Céu e a vida eterna com Deus; as mãos estão em sinal de oração para que sempre estejamos assim; o terço no braço direito completa a mensagem da oração; o véu representa a pureza, santidade e paz; as duas rosas sobre seus pés representam a promessa que ela cumpriu de enviar um Salvador do mundo; os doze raios referem-se as graças que a humanidade recebe; e por fim a frase sobre sua cabeça confirma que ela é Maria, as palavras ditam sobre a Imaculada Conceição.

Oração: “Ó Virgem puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadete, no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento

que Deus nos fala e nós falamos com Ele, ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma

que nos ajudarem a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da gruta, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso (pedir a graça). Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém”

Concessão na 287: não conheço o projeto, mas não se fala em duplicação, foram publicados estudos da viabilidade. Agora em junho haverá sondagem de mercado pelo Piratini para avaliar os estudos e após o edital que as empresas terão 100 dias para apresentar propostas, aí depois vem a licitação, a contestação na certa e só teremos início em 2021. Mas já nos estudos prevê que quem ganhar a concessão já tem garantido um pedágio de R$7,44. Porque deve funcionar assim? Primeiro a cobrança e depois o serviço, e pelo que consta a vencedora já terá dois pedágios em funcionamento e com receita. Essa obra está embaralhada, muitas dúvidas e graças a alguns homens públicos que se dizem representantes de Santa Maria, mas esqueceram de acompanhar os estudos e a duplicação ou a terceira faixa na 287, ou seja, a Faixa Nova, tão importante e com tanto crescimento, e nossos rep0resentantes esqueceram de interceder. E agora está bem claro que começa na Base Aérea até a Tabaí. Não estarei aqui para usufruir dessa nova rodovia, Santa Maria se acomoda, tudo espera que venha e quando vem se cobra uma taxa para investir.

Domingo: dia de lazer, tempo bom em que as pessoas vão caminhar por toda parte. Evitem aglomerações, previna-se e se chover fique em casa, já está acostumado, um dia a mais não faz diferença. E agradeça ao mês de maio a Nossa Senhora de Fátima pela tranquilidade e pela chuva que veio a Santa Maria, o mês de Maria e das noivas em que só tivemos casamentos virtuais e o mês em que marcamos 162 anos de emancipação. Mas nunca esquecer e ficar atento as notícias nacionais e os plantões de Brasília principalmente o de domingo à noite.

Táxi Legal: é aquele com a marca, documentação em dia, impostos e fiscalizado. E agora com a queda do uso do aplicativo as locadoras estão desesperadas porque quem tinha carro locado para trabalhar está devolvendo por falta de serviço. Só os locais que são qualificados, continuem com seu trabalho, bom atendimento e quando for possível negocie valores para manter a fidelidade que é importante para conquistar clientes e manter também a credibilidade. Vocês têm os pés no chão, nada de aventuras.

Sem tabaco: anualmente em 31 de maio é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco, promovido pela OMS. A data alerta a população sobre os malefícios do cigarro para a saúde, não só para os pulmões, mas também para pele, cabelos, sistema vascular. Além de matar mais de 8 milhões de pessoas por ano acomete outras milhões de pessoas com câncer de pulmão, tuberculose, asma ou doença pulmonar crônica. Como em 2020 o mundo sofre com a pandemia da covid-19, este ano o tema é “Tabagismo e Coronavírus (Covid-19)” que busca sensibilizar a comunidade sobre os malefícios dos produtos derivados do tabaco e propor uma grande discussão sobre o problema do tabagismo e do Covid-19. Diversas pesquisas já comprovaram que entre pacientes com pneumonia por covid-19 as chances de progressão para casos mais fortes da doença com insuficiência respiratória e morte foram maiores em pacientes fumantes, isso porque normalmente já apresentam problemas respiratórios ou capacidade respiratória reduzida.

Santuário da Medianeira: no Salão Paroquial neste domingo risoto e galeto para levar, faça a reserva pelo 3027-5733.