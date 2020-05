Resumo Digital – 30 de maio de 2020

30 de maio de 2020

Capela Nossa Senhora Medianeira: Santa Maria, rogai por nós, temos aqui a padroeira do estado, Nossa Senhora do Medianeira que possui no mundo milhares de imagens com nomes diferentes, mas resume-se em uma só pessoa, Maria Mãe de Jesus. E por onde andarmos nesse Brasil encontramos Medianeira, até uma cidade no Paraná chama-se Medianeira. Por aqui são ruas, bairros, avenidas, empresas, sempre o investidor com as melhores intenções de ter ao seu lado a proteção de Nossa Senhora. O Santuário é uma referência no estado, o bairro Medianeira com uma extensão que vai da Avenida Medianeira até a 158. E a partir do Arroio Cancela até a Angelo Bolson e a Estação Rodoviária chama-se Vila Medianeira, neste bairro no passado nada existia e comercialmente hoje prosperou, é só olharmos ao longo da Duque de Caxias e quando foi construído o presídio ali na Izidoro Grassi lembramos na época as autoridades comemoravam porque um problema era resolvido em termos de presídio, só que a criminalidade cresceu tanto e foi lotando com rapidez e foi necessário construir outro lá em Santo Antão para 800 apenados, que deve estar lotados. Mas ali temos também o Colégio Dom Antonio Reis, Posto de Saúde, a parte comercial e habitacional, na divisa com a Vila Mariana foram construídos mais de 800 apartamentos, todos ocupados. E a Capela da Medianeira foi inaugurada em 31 de maio de 1951. O visual, o cuidado, o zelo são notados pelo quanto a comunidade é devota e cuida de Nossa Senhora, quantos milagres já semeou e os milhares de devotos que são seguidores da Medianeira, diariamente passam centenas de pessoas visitando o Santuário e o Parque da Medianeira.

Geólogo: é um profissional de curso superior e em vista da preservação ambiental, da mata atlântica e tantos outros segmentos focados no meio ambiente hoje ele é um profissional em evidência, em Santa Maria são poucos (não conhecemos ninguém). Empresas de perfuração de poços artesianos, é um processo burocrático moroso, o despacho final vem da capital e lá que é feito o controle pela secretaria do meio ambiente e vários profissionais atuam em nossa cidade porque sua presença é obrigatória em aberturas de poços artesianos, mas residem em outras cidades da região central. Não se sabe o porquê que os cursos de graduação ainda não tiveram a intenção de criar essa faculdade. Neste 30 de maio comemora-se o seu dia e é um reconhecimento a todos os profissionais que trabalham nas várias áreas da Geologia como a pesquisa mineral e mineração, hidrogeologia, geotécnica, geofísica, paleontologia, entre outros.

Jorge Pozzobom: o prefeito municipal atento fiscalizando, orientando para a prevenção do coronavírus, mas não deixa outros setores do município em segundo plano. Várias frentes de trabalho estão acontecendo em termos de obras, projetos e hoje é um dia especial para ele que comemora o seu aniversário talvez de uma forma diferente de anos anteriores, o motivo são as preocupações com a saúde do município.

Que semana: a última do mês. O que não faltou foi ocorrências policiais em todos os níveis e a polícia agiu em todo o país. Além disso, por aqui a entrada e a circulação de drogas e de maconha impressiona o que se assiste no plantão policial. Geralmente pessoas jovens. O caso de Rio Pardo e outras cidades do estado causaram surpresa para alguns em que gestores públicos são suspeitos no desvio de verba pública, o mal que arrasa o Brasil. De madrugada quarta-feira por aqui tivemos de tudo, mais de cinco ocorrências com drogas. Aonde colocar tanta gente? Será que o bandido não recebe o auxílio-emergencial? Sem emprego, cadastrado, ninguém duvida. E a ocorrência na capital foi na quarta de madrugada e deixou a polícia atenta, dezenas de bandidos invadiram a transportadora e levaram as viaturas. Cercados um dos autores foi detido, e os outros? É preciso o país agir e que o coronavírus atinja os malfeitores que só prejudicam o trabalho, a construção do bem e a prosperidade, mas pelo visto eles não têm medo, o que fazer?

Programa A Cidade: hoje das 10h às 12h ao vivo com a live direto da Rádio Imembuí. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham neste espaço do jornal A Cidade na pioneira.

Volta às aulas: está complicado, acho que o semestre deveria ser cancelado. Tem um lado positivo, aqueles colégios que continuaram as aulas de forma online e ao vivo, tiraram os poderes de alguns professores que na sala de aula contam piadas, histórias, matam o tempo e dessa forma os pais puderam fiscalizar. Alguns professores comentaram comigo que estavam cansados e esgotados porque são vigiados.

Nossa Senhora de Lourdes: hoje às 18h é o último dia do Tríduo, na Gruta e na Paróquia da Ressurreição. E amanhã 10h a missa e após risoto, galeto e assados para levar. Faça pedido pelo 3221-5214.