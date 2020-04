Resumo Digital – 30 de abril de 2020

30 de abril de 2020

Termina hoje o mês de abril: ficará na história do país e nos arquivos pelo que tivemos nesses 30 dias. Além dos finais de semana, a Sexta-feira Santa e o feriado do dia 21 e ninguém se mexeu, ficaram em casa. Foi um momento pela nossa restauração e já a sentimos em alguns segmentos. O hábito de sair de casa para os restaurantes, bares, teremos de agora em diante transformações e com isso as famílias sentiram o quanto é bom viver na comunidade familiar. Para quem é católico como dizem os sacerdotes criem na sua casa um pequeno santuário porque o coronavírus não escolheu local e a quem atingir, veja em nosso país o que estamos passando. Dá para refletir muito e as previsões que aqui ainda não chegou em função do clima, tomara que não. Preocupações e tristezas para uns e alegrias para outros, chegamos a conhecer em nosso país mais de 50 milhões de pessoas invisíveis, agora elas têm documento, pelo menos cartão da Caixa, uma pena que pelo que se sabe não foram orientados em como administrar o dinheiro e as cestas básicas. Devemos agradecer o dom da vida e por estarmos com saúde. E dizer amanhã bem-vindo o mês de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora de Fátima, Dia das Mães e o aniversário de Santa Maria. Sem festas e sem comemorações, fique em casa e em família até porque a crise já está implantada e ainda virá pela frente, economize pois não se sabe o que vem pela frente. Os governantes já estão divulgando a queda na arrecadação, ela é inevitável, não produzimos, de onde virão os impostos e quem tem emprego, saiba mantê-lo, tenha amor na missão que foi delegada. E que Nossa Senhora de Fátima e da Esperança intercedam para um olhar profundo para os homens que nos representam e trabalham em Brasília para que não pensem só em si e sim no povo.

Jornal A Cidade: circulou hoje a única edição do mês de abril. Pedimos mais uma trégua, vamos acompanhar a movimentação comercial em todos os segmentos de onde vem a mídia, vem os impostos para nos dar suporte para podermos editar o jornal impresso. Mas estamos de plantão pelo 55 98407-1000, todos os dias em nosso site www.jornalacidade.com você vai encontrar pautas de Santa Maria e o destaque aos nossos apoiadores, durante a semana citações na Rádio Imembuí dos anunciantes e a ênfase maior no sábado das 10h ao meio-dia direto da Pioneira. Carregamos igual a milhões a esperança de que tudo passará e por tanta bondade divina as virtudes de nosso país vão ser compartilhadas e voltaremos a investir e produzir como sempre foi feito.

Hoje, 30 de abril: a nova geração não vai lembrar o trem, tanto é que as crianças são levadas pelos pais a Bento Gonçalves para o passeio turístico da Maria Fumaça e antigamente aqui era o centro ferroviário do estado. Chegamos a ter bairros em que só residiam ferroviários, na região norte, Boca do Monte e no bairro João Goulart, clubes, colégios, escolas profissionalizantes, casas de saúde, residências tudo em função dos ferroviários. Hoje é uma data festiva para aqueles que ainda estão vivos e residem por aqui e não são poucos. E a primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 30 de abril de 1854 só com 14km no Rio de Janeiro. E foi em 1930 que Getúlio Vargas saiu do estado passando por Santa Maria que era o caminho, com suas tropas para o Rio de Janeiro para depor o presidente Washington Luis. A rede é um patrimônio incalculável quantas vidas foram sacrificadas na construção da malha ferroviária do estado principalmente a nossa sem maquinas e equipamentos, onde está hoje. Quem aproveita hoje é a empresa Rumo que só passa por Santa Maria e nada deixa, nem conserva o patrimônio de apoio e ainda fechou a Sete de Setembro. Um abraço aos ferroviários, quem não tem saudade daquele apito, daquela Gare lotada de pessoas.

