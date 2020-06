Resumo Digital – 3 de junho de 2020

3 de junho de 2020

Viadutos: enquanto o trânsito não for liberado, o trevo no entroncamento da Hélvio Basso, ponto principal que dá acesso ao centro da cidade é gostoso caminhar lá em cima na extensão e contemplar as belezas da 392 e seus arredores, da Hélvio Basso e o intenso trânsito que proporciona a todo instante engarrafamento pela quantidade de veículos que ali transitam. Aos poucos têm sido liberadas verbas federais para a continuidade e não só aqui como nas passarelas da parte oeste em que as obras seguem em andamento. O que dá um sinal positivo de que no ano que vem teremos a travessia urbana completa, faltando apenas a iluminação da 509, do Castelinho até o Santuário de Divino Espírito Santo e bem como ficamos na espera da boa vontade política para que tenhamos a duplicação da Faixa Nova, o projeto está pronto, mas com jeitinho sempre se consegue o principal.

Poder dos bancos: fazem o que querem da sua conta, lançam valores, utilizam, registram o saque que o cliente não recebeu, fica no extrato e dois dias após volta o dinheiro para a conta sem escrever nada. Portanto é preciso cuidar as contas bancárias. Vou citar o meu caso, numa lotérica conveniada ia pagar com o cartão do Banco do Brasil, depois de várias tentativas não deu no sábado pela manhã, na segunda-feira cedo constava em meu extrato saque de R$ 1 mil que eu não tinha feito. Voltei para a lotérica e a gerente me explicou que isso é comum acontecer e que automaticamente volta para a conta no dia seguinte. Isso chama-se utilizar as contas que não são muito movimentadas e que tem saldo e o dinheiro sai da conta do correntista e vai para a conta do banco, com isso ele faz saldo como prova de que tem dinheiro. No universo brasileiro com tantos cartões imaginem quantos têm as contas invadidas e nem tomam conhecimento. Acompanhe pelo seu próprio interesse, se o parlamento brasileiro ainda não conseguiu regulamentar o juro bancário que a constituição determinou há mais de 30 anos que seria de 12% ao ano, recentemente o presidente com uma MP determinou no máximo 8% ao mês e os bancos querem voltar a moda antiga e as lojas que vendem o dinheiro ficam felizes pelo ganho que terão também. Quando vamos ser um Brasil sério? Talvez os deputados por tanto trabalho não tiveram tempo de regulamentar o juro ou o poderio financeiro manda no país e até no parlamento. O consumidor sofre.

Obras municipais: constatamos que o serviço não para, mesmo diante do momento que exige dedicação, gestão do executivo para manter a estrutura montada em casos de necessidade, tomara que não precise. Mas é bom também observar, algumas ruas que recentemente foram asfaltadas e já têm buracos, é bom convocar a empreiteira para fazer um pente fino e não deixar avançar. E em certas vilas da cidade em algumas ruas inclusive onde passam os ônibus estão intransitáveis por causa de buracos, é questão de pouco tempo com agilidade se resolve. Ali na Vila Formosa a rua que passa ao lado da Sucata Formosa, a operação tapa-buracos foi feita não faz um ano e as pessoas passam por ali para encurtar tempo, é até um perigo um caminhão pesado passar por lá e provocar um acidente. Queremos destacar depois de muito tempo o bom trabalho que vem sendo feito na rua Jorge Pedro Abellin e é bom de ver quando os calceteiros estão recompondo os paralelepípedos.

Trezena em Honra de Santo Antônio

Neste mês você pode fazer a trezena, devia ter começado ontem, o último dia de maio e terminar dia 12 de junho para no dia 13 participar da Missa.

DIA 3: Ó puríssimo Santo Antônio, que venceste as tentações do demônio confiando na potência da cruz, torna-nos fortes e generosos para resistirmos ao mal e para sermos verdadeiros anunciadores do Evangelho e da sua mensagem de amor, justiça e liberdade. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória.



Prece final para todos os dias: Rogai por nós, ó Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos: Ó Deus, que para reconduzir os homens ao caminho da verdade, suscitastes na Igreja a figura de Santo Antônio, incansável pregador do Evangelho, fazei com que também nós, fortalecidos na fé, possamos indicar aos irmãos, mediante a santidade da vida, o caminho da salvação. Amém.