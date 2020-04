Resumo Digital – 29 de abril de 2020

29 de abril de 2020

Jornal A Cidade circula amanhã com sua única edição de abril e vamos dar uma trégua até que passe o momento atual e que volte tudo a normalidade. Dados os impasses financeiros, políticos, a crise, as pessoas não conseguem pagar os seus compromissos o que atinge a todos nós. Se olharmos a mídia no Brasil financeiramente também vem sendo penalizada, ela não vive só de notícias tem uma estrutura para poder produzir. Vamos dar uma segurada, no entanto, nossos anunciantes serão destaque sempre na Rádio Imembuí nos sábados das 10h às 12h e durante a semana, bem como em nossa página diária no site www.jornalacidade.com e no Facebook – Roveda Valdemar. E estamos sempre de plantão pelo 55 98407-1000.

Santa Catarina de Sena: nasceu em Roma e seu dia é comemorado nesse 29 de abril. Ela foi Mensageira da Paz, Paulo VI a proclamou a Doutora da Igreja, em 1960. Santa Catarina de Alexandria, comemorado dia 25 de novembro, é auxiliadora dos estudantes. Sua imagem é padroeira da Paróquia no Bairro Itararé.

Oração Nossa Senhora da Saúde



Virgem puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a despenseira de todas as graças, do fundo de minha miséria, apelo hoje para os tesouros da Vossa misericórdia e bondade e me atrevo a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim! Vós sois cheia de graça e eu cheio de pecados; vós Imaculada e eu manchado de inúmeras culpas; vinde, pois, em meu auxílio, supri a minha miséria, disponde o meu coração para que eu cumpra em tudo a santa vontade de Jesus, vosso Filho e Senhor Nosso. Amém.

Diário Oficial: é comum atos governamentais editarem uma edição extra, um ato que poderia ser para o dia seguinte para economizar. Até a nomeação de cargos é editada em uma edição, imagine o quanto os contribuintes pagam.

FGTS: são mais de 200 mil trabalhadores na fila aguardando encaminhamento isso simboliza o desemprego que aumenta dia-a-dia, talvez a fonte esteja esgotando, mas sabe-se que a empresa recolhe mensalmente e na rescisão ainda paga 40% de multa.

Exército: amanhã o General Miotto comandante da 3ª Região Militar (SC, RS, PR) passará o comando e vai para a reserva. Uma transmissão prestigiada com a presença prevista do presidente e do vice da República. Assume o General Valério Stumpf que é são-gabrielense.

Canonização: passou quase despercebido no dia 27 dois papas que em seu tempo se destacaram João XXIII e João Paulo II, que tanto prestigiou o Brasil.

Teste nas farmácias: agora pode ser feito nas credenciadas. O custo de R$ 250 a R$ 400, mais uma forma do consumidor gastar. Quem sentir que não está em condições, vá direto ao atendimento para economizar.

Condenados: o quanto a mídia vem divulgando que em função do novo coronavírus, mas para mim é o excesso de presos, que pessoas condenadas a dezenas de anos com uma ficha criminal bárbara, são mandadas para casa com tornozeleiras eletrônicas. Em vários casos arrebentaram as tornozeleiras e fugiram, os magistrados deveriam cumprir a lei, mas observar também o bom senso.