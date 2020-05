Resumo Digital – 28 de maio de 2020

28 de maio de 2020

Vem aí o inverno: mas já sentimos a diferença da estiagem, do março e do abril, a temperatura que chegou até nós. E agora, é certo que o frio virá como acontece anualmente. Devem estar recordados do ano passado frio e calor, além de muita chuva. São fatores que atingem a saúde e o bem-estar. Já que estamos acostumados com a quarentena, o coronavírus veio para transformar e restaurar tudo, o povo já está sentindo em todos os segmentos, que não é mais aquela bonança do passado. E isso é mundial, não é um privilégio apenas nosso. Teremos de agora em diante uma geração consciente, responsável e que vai aceitar o que veio para colocar limites. É preciso também que quem pratica delitos de toda ordem, também revise sua vida. Com o inverno pela frente, medicamentos com preços elevadíssimos, consultas médicas, enfim, toda a área da saúde para quem não tem planos, não é fácil conseguir a recuperação. Com isso a prevenção é acima de tudo cuidar as crianças, não se expor ao vento, a chuva e ao frio à noite principalmente, assim estaremos evitando dessabores no dia-a-dia e rogaremos a Deus para que o surto suba o quanto antes e o povo em uma nova fase que tenha adquirido a conscientização que que deve ganhar muito com o trabalho digno, respaldado pela ética e a transparência. Como vimo s recentemente pessoas de elevados cargos que recebem R$ 30 mil líquidos e dizem que não dá para viver, mas é só mudar o modo de vida. E diante disso vamos partir pela saúde, mais uma vez Santa Maria está preparada com estrutura, autoridades conscientes e só falta que a população também colabore para termos uma vida sadia e podermos trabalhar e produzir para buscar nossos sonhos. Qualquer suspeita procure atendimento. Vamos cuidar as crianças porque precisamos formar uma nova geração com rapidez, como disse na semana o ministro que assumiu o Tribunal Federal Eleitoral que as eleições têm para ele três focos: 1º o voto consciente em que o eleitor analisa o candidato, se ele já foi parlamentar, qual foi o seu trabalho no cargo que ocupou. 2º Trazer a juventude para a política, renovação. 3º o espaço é das mulheres também.

Exportações: é bom ver na mídia que o Brasil exportou para a Tailândia carne bovina, miúdos e outros. Levaram cinco anos para formar a parceira e a exportação é mais um ingrediente que valoriza o produtor brasileiro e com isso adquirimos credibilidade lá fora.

Brasil – Estados Unidos: constata-se o bom entendimento entre os dois presidentes. É muito bom para o país, tomara que dure.

Vale do Menino Deus: o nome é pouco conhecido, mas quem percorre a 158 ao chegar na ponte e comentar a Garganta do Diabo todo mundo conhece. Dezenas de pessoas perderam a vida ali, geralmente de suicídio. Eu já tive a sensação triste, num engarrafamento fiquei em cima aguardando deslocamento e ela tremia, pois tinha um caminhão com 50 mil toneladas. As obras iniciaram em 1957 e foram concluídas em 1962, com 240 m de extensão, 72 m de altura com 10 pilares. Quem deu nome a Garganta do Diabo foram os trabalhadores e como o nome não soava bem em 2002 passou a se chamar Viaduto sobre o Vale Menino Deus. Esclarecimento: a mídia por questão de ética não pode divulgar suicídios, pois pode estar induzindo as pessoas ao fato. Aí perguntamos: há tanta mídia sobre a droga, os crimes de toda natureza e não são uma aula para as pessoas treinarem e praticarem? Porque está prosperando tanto o feminicídio, por tanta divulgação que fazem, as pessoas que nem sabiam o que era acabam cometendo. Mas essa é a sociedade em que vivemos com seus modos e costumes, suas regras e leis que nem sempre são cumpridas a rigor. Prevenção a vida, quem tem o dom da vida, deve agradecer a Deus e zelar por ela, enfrentar os obstáculos e tentar resolver e ajudar quem está em uma situação delicada.

Mudanças: o coronavírus abriu os caminhos para a restauração. É comum as negociações em aluguéis, principalmente comerciais. Todo mundo cede e quero ver como vai ficar os colégios particulares que quase não cederam argumentando que têm investimentos e despesas. Vão sentir a falta de alunos em breve. E comenta-se muito no Brasil o ganho fácil, o custo para manter os poderes, será que precisa tanto efetivo? Quantas empresas reduziram o número de funcionários? Porque os bancos estão bem? Porque reduziram o efetivo de trabalhadores e superaram os desejos dos sindicatos. É necessário fazer um seminário dos bens aposentados, o custo da máquina pública e quais os caminhos para reduzir custos. E na quarentena que pediu para que ficassem em casa fez com que o povo também economizasse. Constantemente nas redes sociais aparecem campanhas para baixar os salários de algumas categorias da Classe A pelo quanto ganham e pelos benefícios que usufruem.