Resumo Digital – 28 de abril de 2020

28 de abril de 2020

Dia do Trabalho: o quanto devemos trabalhar para manter e reconquistar a autoestima, principalmente agora neste momento. Na época da fartura poucos trabalhavam no dia 1º para comemorar a data, inclusive festas eram realizadas com os trabalhadores de modo geral. Já estão questionando por aqui se o comércio vai trabalhar sexta ou não. Mais de 20 dias com portas fechadas, foi aberto lentamente, poucos consumidores, contas para pagar e questionam se podedm abrir ou não sexta-feira. Vamos fechar hospitais, hospedagens, postos de combustíveis, restaurantes, para festejar a data? Quem paga as contas dos empresários? O mês terminou com ou sem receita. Perdoem-me os leitores e seguidores, mas esta é minha opinião, pela conjuntura nacional atual e a crise financeira liberdade para trabalhar 24 horas, abre quem quer, não é obrigado e não é repartição pública. Se ele não pagar seus colaboradores conforme o contratado eles podem recorrer à Justiça, para que temos o Ministério do Trabalho, mas acho que não é necessário, o bom entendimento e o diálogo entre empregador e empregado se chega a um bom termo. Precisamos produzir para fazer frente e manter a estrutura que cada empresa criou. Já sabem quantos desempregados tem no estado e em Santa Maria ou vão deixar que esperem a bondade governamental. Quem puder deve ter a liberdade de trabalhar e os sindicatos que tanto fazem pelo trabalhador, você conhece algum exemplo de alguém que foi demitido e o sindicato socorreu? É difícil encontrar algum fato, enquanto ele contribui ele é importante. Vamos avançar e termos a esperança de que o novo coronavírus e a estiagem estão deixando um alerta do bom senso e da ética. Vamos aguardar

Novo coronavírus: todos nós, principalmente os homens públicos que nos representam tiveram tempo de assistir os velórios de Manaus? Diante dessa realidade nada levamos, deixe pelo menos bons serviços prestados principalmente aqueles que representam o povo. E não brigar, criticar, disputar espaço e obter vantagens para se manter no cargo. É uma vergonha nacional e internacional o mal que assola o mundo, a dengue, a estiagem e assistirmos tanta podridão na República do Brasil. Nem Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país deve ter esquecido, mas não esquece os interesses de cada um.

O governador esteve ontem aqui: quantos passaram nessa longa jornada do Hospital Regional. Começou lá na construção a disputa política e aonde seria construído, mas pela sua devoção a Nossa Senhora Medianeira, Valnei Vieira conseguiu um terreno na Vila Serafim e graças a Deus diante do quadro atual foi aberto ontem 40 leitos. Tomara que não sejam utilizados pelo bem de todos. O que faz a política, o acesso ao Hospital só podia ser feito por alguns convidados, o que faz uma eleição.

Brasília: o assunto agora é o impeachment. Onde estão os ministros? Alguns sumiram, mas ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia pediu paciência, é verdade ou é estratégia? Vamos ter esperança que tudo passa.

Pardais nas rodovias estaduais: o DAER assinou o contrato para instalação com um prazo de 60 dias. Tanta receita, aonde é aplicada? É igual da 287 em frente a Igreja dos Amaral em que tem uma lombada eletrônica funcionando, a rodovia é estadual, mas a multa vai para o estado, a prefeitura tem participação?

A sogra: comemorado nesta data. Muitas vezes criticadas, com muitas brincadeiras, mas ela é a peça fundamental porque no aperto se o casal quer sair ou viajar pode deixar os filhos com a sogra. Muitas vezes falta bom senso e entendimento.

Studio Bellas: Aqui você adquire o que tanto sonha, a sua autoestima e a qualidade de vida. Da maquiagem a manicure, a massagem e outros serviços na Floriano Peixoto, 938, marque pelo 3304-2002.

Despachante Silva: nunca tente fazer aquilo que não tem prática. Documentação que envolve veículos agende pelo 3223-3790.

Nossa Senhora da Esperança: Nossa Senhora da Esperança tem duas origens que se complementam. A primeira, é inspirada na experiência da própria Virgem Maria, quando de sua gravidez. Esse título exprime a esperança de Maria em ver seu Filho Santo ao fim da gravidez. A segunda origem parte dos fiéis, que sempre tiveram na Santa Mãe a esperança de que ela os ajude em suas necessidades pessoais. Por causa disso, ela foi chamada na liturgia de “Esperança dos desesperados”. Vamos manter a esperança pedindo chuva em abundância de uma terra fértil que brote lá em Brasília.

APOIO: Vidraçaria Miragem, Estação Rodoviária, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar Angelus, Desinservice, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Bella Vista Supermercados, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Agafarma Camobi, Beltrame Casa Completa, Sibrama, Aguativa, Móveis de Gramado Benetti, Redemac Potrich, Tiane Jóias, SM Fibras, Santa Catarina Transportes, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Coopaver, AM Brum Funerária, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Posto São Marcos, Guigui Gás, Travelmix, SIM (ATU), Casa do EPI, Marcenaria Tropical.