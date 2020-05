Resumo Digital – 27 de maio de 2020

27 de maio de 2020

Obras municipais: a estiagem permitiu que a prefeitura além de administrar e estruturar a logística para combater o coronavírus não abandonou o cotidiano administrativo, ou seja, por toda parte encontramos homens e máquinas trabalhando. Empreiteiras cumprindo sua parte e os contratos em vigência assinados. Pelo que aparenta tem verba, recursos públicos e a cidade não pode parar, a equipe do município trabalha coesa, só que se faz necessário maior agilidade na liberação dos projetos. Com a situação atual o empreendedor planeja para investir e com rapidez para começar a produzir e obter os rendimentos necessários. Por isso que os gestores municipais em cada repartição têm que estar preparados quando analisam um projeto que seja uma única vez e quando o contribuinte encaminhar as correções que haja rapidez para que ninguém perca tempo. Com tanta informática é inacreditável a morosidade muitas vezes, mas não depende só do prefeito e sim dos assessores e profissionais que devem ter a iniciativa de adotar agilidade. Com isso ganha todo o município, porque as obras e investimentos são feitos e assim deve ser também a Corsan e as demais operadoras, principalmente a RGE. Trabalhar em sintonia para abrir, cortar e fechar com rapidez, um trabalho em conjunto a prosperidade e o rendimento serão maiores. Mas cabe salientar mais uma vez que em termos de obras achamos que o município está bem e na parte da saúde com determinação e organização são ações que devemos aplaudir.

Mata Atlântica: nesta quarta comemora-se o dia nacional em referência a 27 de maio de 1560 quando o Padre Anchieta assinou a Carta de São Vicente, que descrevia a biodiversidade das florestas tropicais nas Américas. Mais de 80% da produção econômica nacional é gerada neste bioma, mas o que ainda permanece ocupa cerca de 29% da área de cobertura vegetal original. E mesmo assim ainda é maior que a de alguns continentes o que a torna prioritária para a conservação da biodiversidade mundial.

AM Brum Angelus: a funerária que há mais de 50 anos atende principalmente a Região Central. Luiz Carlos Brum conduziu essa empresa que se consolidou e ao mesmo tempo ele criou a Assistência Familiar, é um complemento no momento de dor e de tristeza para que a família tenha o respaldo dessa empresa. Com sede em Uruguaiana a Angelus adquiriu a AM Brum, ela que tem vários serviços pelo estado especializou-se para o bom atendimento e assistência aos familiares e inovou, mas continua com a sede principal na Rua Angelo Uglione e no ano passado depois de meses de obras construiu as capelas na Avenida Hélvio Basso. Não vieram a público as causas e motivos de não terem sido abertas para o público e perde com isso a cidade e quem precisa. Pelo visual da frente e para quem conheceu na inauguração a nova casa tudo foi feito dentro das necessidades para a despedida final das pessoas que nos deixam. E essa empresa iniciou a investir no Jornal A Cidade desde a primeira edição em 17 de março de 1998.

Salões comunitários: são das igrejas e onde a comunidade promove eventos principalmente no inverno, os almoços dominicais com risoto, galeto, churrasco, saladas e para manter o distanciamento agora não estão permitidos. Mas as comunidades também passam por dificuldades e a forma encontrada é preparar para levar, até dando uma trégua em casa. Nesse domingo em dois locais na Paróquia da Ressurreição, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, ligue 3221-5214 e no Santuário da Medianeira 3027-5733.

Orçamentos: o mercado é amplo e irrestrito, tem profissionais capacitados para atender qualquer serviço dentro da sua especialidade, chegaram a criar o Procon para defender o consumidor. Mas, por exemplo, com as operadoras e com os bancos eles perdem sempre, com os juros que as lojas cobram dos consumidores elas nem ingressam na justiça cobrando o devedor sabendo que o juro é abusivo. Na área da saúde em geral, em obras, enfim, tudo o que você vai contratar com transparência tenha a sua mão no mínimo dois orçamentos. E tem aqueles que para vencer uma concorrência já acrescentam o 20% que é repassado a quem vai contratar. Quando se faz um orçamento pegar por escrito e que conste nele o que vai ser feito para não ter surpresas depois, o brasileiro tem o jeitinho de levar vantagem em tudo.

