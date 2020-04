Resumo Digital – 27 de abril de 2020

27 de abril de 2020

Trânsito: domingo fiz uma caminhada do Bangalô até em casa pela Hélvio Basso e Avenida Medianeira, vi de tudo para todos. Impressionante a velocidade de várias motos com descarga aberta, uma delas devia estar a 140km/h. O que faz falta são as lombadas eletrônicas, aí o povo para. E na Medianeira um carro e uma moto disputavam um pega. Gente! Aonde está a responsabilidade de alguns motoristas? É o impulso da bebida ou para mostrar o poder? E não vi nesta caminhada nem uma viatura da Brigada e nem da Guarda Municipal. Cuide-se quem puder, valeu a caminhada, estou em perfeitas condições.

Santa Zita: É padroeira da empregada doméstica para nós como sempre denominamos secretária do lar. Italiana ela trabalhou por 48 anos como empregada doméstica. Com tanta tecnologia e evolução, praticidade, a lei no Brasil que veio regulamentar a profissão venceu as trabalhadoras, mas foram prejudicadas pela falta de emprego e pelo surgimento da diarista. São poucas famílias hoje que mantém na casa uma empregada doméstica como era conhecida, ela administra o lar, cria os filhos, pontualmente prepara o almoço e nem sempre era reconhecida como deveria ser. O Jornal A Cidade lá por volta de 2005 por vários anos no dia 27 de abril que é o dia da empregada doméstica, protegida por Santa Zita, realizava entrevistas onde encontrava algumas há quase 40 anos na mesma casa. Hoje a situação e o quadro mudaram e quantas delas que os patrões reconheceram o trabalho que realizavam e em alguns casos sendo consideradas como parte da família. Quantas mães cuidavam o seu lar, seus filhos e o emprego e quantas delas triunfaram no aprendizado e no trabalho e com êxito conseguiram criar e manter a sua família. Nesse 27 que já passou quantos lares tiveram o privilégio de homenagear as suas secretárias do lar, mesmo que já tenha passado, que Santa Zita ilumine a todas que prestaram relevantes serviços nas famílias.

Oração a Santa Zita

“Ó Santa Zita, que no humilde trabalho doméstico soubestes ser solícita como foi Marta, quando servia a Jesus, em Betânia, e piedosa como Maria Madalena, aos pés do mesmo Jesus, ajudai-me a suportar com ânimo e paciência todos os sacrifícios que me impõem os meus trabalhos domésticos: ajudai-me a tratar as pessoas da família a que sirvo como se fossem meus irmãos.

Oferecimento: Ó Deus, recebei o meu trabalho, o meu cansaço e as minhas tribulações, e pela intercessão de Santa Zita, dai-me forças para cumprir sempre meus deveres, para merecer o reconhecimento dos que sirvo e a recompensa eterna no céu. Santa Zita, ajudai-me. Santa Zita, rogai por nós.”

Hoje, 27 de abril, dia de Santa Zita protetora das empregadas domésticas, mas também é o aniversário do professor aposentado Flavio Strazzabosco, mora em Porto Alegre, mas está em quarentena em Capão há mais de 40 dias. Está de boné e óculos nesta foto em uma passado distante, neste grupo que uns sobrem e outros vem fazer parte na temporada em Capão são 90 dias de festa, o que não falta é churrasco ali no Quiosque da Dona Tereza. O registro é só para os amigos saberem que ele lá está e como as festas estão suspensas deverá ser só o casal hoje, o Flávio e a Célia.

Mensalidades escolares: especialistas estão defendendo os pais nas negociações com as escolas porque algumas não querem ceder mesmo diante da economia que tiver em sua estrutura. Inclusive alguns sugeriram que eles mostrem as planilhas do custo em dezembro e agora. Como dizem as matérias, algumas perderão alunos pela intransigência, como está em Santa Maria?

Plante árvores: excelente, à vontade, não importa o tipo. Agora depois para cortar é uma caminhada sem fim. Uma denúncia chegou até nós de que é comum árvores secarem pela velhice, pelos raios ou outros problemas, aconteceu em alguns casos um raio atingiu uma árvore, deixando um perigo iminente, o proprietário não pode retirar sem autorização municipal. Depois de 90 dias foi liberado, mas ele foi penalizado em plantar mudar de árvores ou pagar uma multa. Sem qualquer comentário, fica aqui o registro. Por isso sou a favor da arborização, do acompanhamento do crescimento e a liberdade para cortar. Cultive flores que é bem mais fácil. E até que a RGE e as operadoras estão prestando serviços com medo dos prejuízos, na Avenida Medianeira em frente ao Daer eles podaram a árvore para evitar acidentes em temporais ou descargas elétricas.

Nativa FM: parabéns hoje pelo seu aniversário de 31 anos. Líder de audiência no interior do estado. Parabéns ao Cláudio, diretor, aos demais diretores e toda a equipe dessa potente emissora de Santa Maria pelo estado, país e pelo mundo sempre valorizando a cultura e as tradições gaúchas.

