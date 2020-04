Resumo Digital – 25 e 26 de abril de 2020

25 de abril de 2020

Final de semana: as previsões são de tempo bom com sol e calor é bom cuidar os raios solares, mas dá para sair de casa, escolher o local onde frequentar, levar as crianças, não fazer aglomeração de pessoas, vai sentir falta dos amigos, mas é bom evitar. Na gastronomia dê uma folga em casa, escolha a tele-entrega ou busque, valorize o que está aberto, uma dica é a Estância do Minuano com muito espaço. E a esperança é que a partir de segunda-feira tenhamos chuva e que em Brasília reine a paz. Foram duas semanas turbulentas, dois ministros deixaram o governo, e duas principais nesse momento a Saúde e da Justiça. Até formar uma equipe nova o coronavírus vai chegar em Brasília e vai fazer um arrastão. Mas precisamos de trégua e bom senso. Reze no final de semana em seu templo religioso pelo diálogo, a união e o entendimento e aqueles que lesaram os cofres públicos sejam punidos, o que será difícil pela morosidade dos processos. É necessário um pente fino na capital federal. Fique com a gente em nosso site e na próxima quinta-feira dia 30 vamos encerrar o mês de abril com a edição impressa do Jornal A Cidade aproveite para publicar o seu balanço, convocações de assembleias ou editais.

São Marcos Evangelista: filho de Maria de Jerusalém em cuja casa de refugiou Pedro libertado da cadeia. Na Vila Schirmer tem uma capela que traz o nome de São Marcos.

Escola: do ensino fundamental municipal Professor Erlinda Minoggio Vinadé, criada em 25 de abril de 1988 na Rua Jordânia no bairro São João, o que tem uma rua asfaltada que liga a 287 a 158.

Hoje o comércio abre também das 9h às 17h. a região central na certa estará por aqui para sair um pouco da quarentena, vir passear e sair às compras evitando aglomerações. Sempre vai encontrar o que fazer. Fique atento aos restaurantes que estão abertos, vale a pena degustar o que aqui produzimos. No mais procure locais para caminhar, tomar um sol depois de tantos dias de repouso que lhe fará bem para a saúde. E os salões de beleza e barbearias estão abertos seguindo as normas e regras municipais. O transporte coletivo está funcionando com suas limitações e todos nós devemos cuidar e dar apoio aos idosos, nunca os deixe sozinhos nas filas das lotéricas porque o conto do bilhete anda solto.

Dia da Contabilidade: comemorado hoje é uma homenagem ao profissional de contabilidade, responsável pelo controle, planejamento e coordenação financeira de uma empresa. O profissional se habilita a profissão com o curso superior de bacharelado em Ciências Contábeis. Diferente do que se pensa o dia do Contador é comemorado em 22 de setembro. A data surgiu em homenagem ao senador João Lyra Tavares que em 25 de abril de 1926 defendeu a regularização da profissão de contábeis no Brasil, o que só aconteceu em 30 de junho de 1931.

Aniversários: o nosso abraço especial

No dia 23 aniversariou Lourdes Roveda e hoje o Gelson Roveda, seu marido. Hoje também o Milvo Bevilaqua, Ceiça Figuera esposa do Adão Figuera que aniversariou dia 23 também. E um abraço a todos os demais deste sábado.



Milvo Bevilaqua é um dos aniversariantes dessa data

Domingo – 26 de abril

Nossa Senhora do Bom Conselho: a santa que devemos refletir o quanto os homens públicos e gestores deveriam pedir a sua intercessão nesse 26 de abril e nesse momento delicado.

Primeira Missa no Brasil: é hoje, mas foi no ano de 1500 em um banco de corais na praia da Coroa Vermelha no litoral Sul da Bahia. Foi celebrada a missa de Páscoa, pelo frei Henrique de Coimbra.

Engraxate: antigamente na Praça Saldanha Marinho encontrávamos dezenas de engraxates, é que não existia o tênis e essa atividade desapareceu, encontramos poucos. Nas capitais de grandes cidades onde as pessoas se vestem elegantemente para o trabalho e os sapatos são carentes sempre de um bom brilho. E um sapato chamativo e um bom terno chama a atenção sempre. Parabéns neste dia a esses profissionais.