Resumo Digital – 24 de abril de 2020

24 de abril de 2020

Dia triste: os aliados e a corrupção com um basta na Lava Jato e nas investigações todos aqueles citados e investigados estão sorridentes neste dia. Depois da crise na saúde o governo implantou mais uma, a da segurança. Imaginem o que vem de agora em diante. Ele está sozinho politicamente, como governar? Ontem desmentiu o seu ministro da cidadania de que não tinha autorizado o pagamento da 2ª parcela, roupa suja se lava em casa e não trazendo a público. Pela sua humildade e ética o ex-ministro que deixou de ser juiz federal com uma brilhante carreira porque lhe foi prometido carta branca, renunciou ao cargo e diante deste fato de hoje em que a crise se agrava só o coronavírus poderá resolver o desencontro das instituições. O ganho fácil, as mordomias públicas estão distantes da recessão e da economia que o Brasil precisa. Nós povo vamos conviver com mais essa além do coronavírus e da estiagem e da falta de dinheiro. Tão bem assessorado que o presidente é, porque não ouve experientes generais, ou se ouve não dá atenção, mas as denúncias reveladas pelo ex-ministro hoje me fizeram lembrar as denúncias de Roberto Jefferson no Mensalão. Como investir, pagar impostos em uma conjuntura nacional desta maneira, não se dão conta de que o surto é mundial e veio para equilibrar e impor limites, e deverá chegar a qualquer momento em Brasília.

Dia festivo dos gaúchos: o prato típico do gaúcho e o chimarrão é o símbolo do Rio Grande do Sul, por uma lei estadual desde 2003. E o mate que nessa quarentena aumentou o consumo da erva-mate são vários sabores com açúcar, açúcar queimado, canela, laranja, sal que significa para a pessoa não aparecer mais, mate longo sinal de que a erva está acabando, mate curto de que a pessoa pode ficar, entregar o mate com a mão esquerda significa que você não é bem-vindo e o mate doce é uma simpatia. Marque esta data neste 24. Comente com uma foto do seu amargo.

Comércio: de portas abertas das 9h às 17h, percorri o centro pela manhã e o que não falta é esperança dos empresários, poucos trabalhadores, tudo bem preparado para receber o consumidor ou ele pode solicitar dependendo do caso que o atendente vá até sua residência, mas evitar circular, mesmo diante da elevada temperatura, umidade baixa pois não sabemos o que vem pela frente. Todo cuidado é pouco, mas mantemos a esperança que é tudo o que precisamos e rezar e pedir a Nossa Senhora Aparecida que reine a paz em Brasília e que aconteça mais diálogo para evitarmos o pior já que o quadro é turbulento e já constato uma forte corrente em Brasília pensando no impeachment do presidente. Acompanhe a situação que vive Brasília a partir de hoje, não se fala mais em saúde e quando o parlamento quer ele faz acontecer, é só lembrar o passado.

Escola Municipal João de Maia Braga: no Passo das Tropas foi criada em 24 de abril de 1950.

Gastronomia: continuam os estabelecimentos da melhor forma de atendimentos, mas o espaço maior está sendo ocupado pela tele-entrega ou quem vai buscar. No entanto a Churrascaria Tertúlia está de portas abertas ao meio-dia e à noite ligue 3222-0330. O Restaurante Ravanello com seus grelhados está com buffet ao meio-dia ligue 3307-1589. O Vera Cruz com o à lacarte, tele-entrega do seu famoso galeto. Domingo a Estância do Minuano traz aquele churrasco, sempre é bom reservar pelo 3211-3136. A Casa do Pastel à noite com tele-entrega pelo 3221-6426, a Pizza You também com tele-entrega pelo 3029-2217, a Cantina Pozzobon em Arroio Grande com almoços no sábado e domingo, com galeto, massas e assados, é bom reservar para conseguir na primeira rodada, a segunda é só às 14h, ligue 55 3227-5018.

Liquidação de utilidades: estamos enxugando despesas, passe no Jornal A Cidade. Barbadas: birôs, cadeiras, computadores e relíquias antigas.

