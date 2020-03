Resumo Digital – 23 de março de 2020

23 de março de 2020

Vamos rezar a partir de hoje a novena de Nossa Senhora Medianeira. Serão 9 dias, quem é católico nos acompanhe aqui na página do Jornal A Cidade e também no Facebook e ela está no site também, pedindo a intercessão para que o coronavírus seja passageiro e que interceda pela chuva que tanto precisamos. Diariamente você terá esse texto e a oração de cada dia.

1º dia: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nós vos veneramos como Medianeira no Mistério da Anunciação, por que foi por vosso meio que Deus veio ao mundo. Ó Senhora e Mãe nossa, concedei-nos a graça (…) e mostrai que vos aprazeis de ser venerada como Medianeira de Todas as Graças. Amém! (Rezar 5 Ave-Marias)

D.: Rogai por nós, Medianeira nossa poderosíssima!

T.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!

OREMOS: Senhor Jesus, Medianeiro nosso junto ao Pai, que vos dignastes constituir a vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a vós, concedei benigno que todo aquele que suplicante se vos dirigir, se alegre de ter alcançado por meio dela tudo o que pediu, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém!

Prevenção: a preocupação dos órgãos públicos é intensa, mas o povo deve fazer a sua parte, rezar. Como dizem alguns sacerdotes e bispos, reunir a família e criar em casa um pequeno santuário e pela internet sempre tem orações. Pedir que seja uma passagem rápida do coronavírus e que possamos recuperar a saúde, a vida com dignidade e que as empresas possam sobreviver para gerar empregos. Ao mesmo tempo orar sempre pedindo pela chuva que a sua falta e a estiagem têm arrasado o interior.

Conscientização: é lamentável em ver tantas ações de prefeituras e governantes para limitar e impedir o procedimento de algumas pessoas. É vergonhoso em vermos aqui a prefeitura ter que retirar os bancos para que as pessoas ali não permanecessem.

Coronavírus: não procure culpados e sim meditar. Porque ele veio? Ele superou a tecnologia, não escolheu ninguém, nem locais, nem países, é uma revolução para que a conscientização seja implantada em nosso país. Com diálogo, humildade, honestidade e sem prejudicar os outros para conquistar riquezas e poder. O momento é de dialogar, ligue para seus amigos, quantas pessoas estão isoladas, não é só quando você precisa, é de suma importância um simples telefonema. E vamos procurar semear o lado bom de tantas riquezas que o país possui, quantos caminhos de fé que possuímos e todos levam a algum lugar, solidariedade acima de tudo. Para quem é acostumado no agito, imaginou com a conta bancária elevadíssima, mas ele sem poder nada fazer. Mas ele poderá estar em repouso pensando nos seus funcionários e familiares. Procure nas redes sociais sempre tem alguém com uma prece especial para afastar esse mal que tanto nos assola.

Ações: na minha visão proibir pessoas de ir para a beira-mar caminhar devem se dar conta de que o litoral poderá ser, tomara que não, depende a gravidade do coronavírus, lá quantas pessoas tem apartamento e podem com a propriedade lá cumprir a quarentena. Alguém me disse que o litoral não tem estrutura, mas tem mercado e farmácia além e ser perto de Porto Alegre. Seria até uma maneira de reduzir o número de pessoas nas grandes cidades. E os governantes devem buscar meios e recursos assim que passar para investir nas empresas com financiamentos e juros acessíveis. E agora é o momento de negociar contas a pagar. Cada um faça a sua parte e poderemos ter de volta tanta riqueza que possuímos e bondades. Mas o surto é uma lição, estamos diante de uma transformação mundial. A mídia no geral conclamou que as pessoas FIQUEM EM CASA, mas tem serviços vitais que devem ser realizados.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS: admiro o trabalho do ministro da saúde, Mandetta e do gaúcho Gabbardo. Sintonizados e preocupados que sabem o que estão fazendo. Ele deu a sugestão para que não aconteçam as eleições municipais. Corretíssimo, pensar em campanha eleitoral nesse ano, segundo as previsões só a partir de setembro que o quadro vai melhorar, tomara que não. Só a economia desta eleição quantos hospitais dá para equipar? Quantas vidas podem ser salvas? Que o fundo eleitoral e o partidário sejam destinados para a saúde. E a justiça eleitoral só na compra das urnas gasta R$800 mil, imagine o custo da campanha toda, um pacto nacional em que os presidentes dos partidos do Brasil devem levantar essa bandeira, encaminhar uma emenda parlamentar a constituição para que as eleições sejam transferidas para 2022 junto com a eleição maior nacional e que os atuais cargos eletivos sejam prorrogados por dois anos. Vamos cuidar a estiagem, o coronavírus e a saúde de cada um, mas levem adiante essa ideia para que não tenha eleições. Os atuais mandatários devem estar preocupados com o momento atual e não em buscar uma campanha eleitoral.

Santa Maria parou: mobilização total, só funcionam os serviços essenciais e o convite é para que todos fiquem em casa. Meditem sobre o coronavírus e rezar à Medianeira pedindo chuva.

