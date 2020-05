Resumo Digital – 24 de maio de 2020

24 de maio de 2020

Câmara de Vereadores: deu posse a uma advogada concursada como Analista Legislativo. Perguntamos, acabou o cargo de consultor jurídico? O que eu sei é que cada vereador dentro da distribuição de CC’s pode indicar pessoa de sua confiança para o cargo, isso por todo o parlamento. Mas sou a favor sempre do concurso, porque não tem parte política, ali ele fica independente.

Prevenção: pela saúde, a segurança total é permanecer em casa, cuidar a alimentação e praticar exercícios. Passeie de carro, mas com os vidros abertos. Os resultados virão no futuro.

Datilógrafo: pouca gente sabe o que é, é só lembrar da máquina de escrever de teclas, depois a elétrica e os cursos no passado para aprender datilografia, nada mais são do que o computador de hoje. Nós temos no Jornal A Cidade máquinas antigas e elétricas, inclusive a Olivetti portátil que estão à venda para quem faz coleções. Até uma data festiva o datilógrafo comemorava, 24 de maio.

Marcelo Strazzabosco Roveda: comemora aniversário neste domingo, reside em Curitiba. O tempo passa e a idade avança, o importante é agradecermos a Deus o dom da vida e a graça de ter recebido os três filhos (Marcelo, Vinicius e Raquel), as noras Rosi e Michele e as netas Daphne e Vinci, e a filha de coração Gabriela. Que Deus nos ilumine para seguirmos em frente com otimismo, saúde, humildade e solidariedade. Ao mesmo tempo agradecer a Santa Maria que foi o berço onde tudo começou.

Trânsito: a mídia vem divulgando com ênfase os bons resultados da atuação e fiscalização das polícias rodoviárias que reduziram o número de acidentes. Até as crianças sabem disso, se ninguém viaja e as estradas estão livres não tem como ter acidentes. E assim deverá durar por alguns meses.

Dia do detento: em 24 de maio. Alguém escreve uma honraria ao crime e a contravenção. O legislador equiparou a condição de prisioneiro com várias profissões, o que significa que ser detento é ter uma profissão pelo crime que praticou.