Resumo Digital – 23 de abril de 2020

23 de abril de 2020

São Vicente Palotti: nasceu em Roma no dia 21 de abril de 1795 e recebeu a ordenação sacerdotal com 23 anos de idade, e naquele dia escreveu “peço a Deus que faça de mim um trabalhador incansável”. A sua atividade sacerdotal e apostólica ofereceu um campo vasto e fecundo. Morreu em 22 de janeiro de 1850 e foi proclamado bem-aventurado no dia 20 de janeiro de 1963 e canonizado por João XXIII que disse do Santo “São Vicente Palotti é uma das mais iminentes figuras de atividades apostólicas do século XIX. Não se satisfez com o ministério ordinário, idealizou novos meios para fazer conhecer e amar a Deus”. Para quem conhece a Sociedade Palotti de nossa cidade sabe quantos frutos desta semente germinou para o município na parte educacional, religiosa e a preparação da juventude no passado para um trabalho em várias atividades. Com sua sede na Presidente Vargas demonstra o que tivemos no passado em Santa Maria em termos de educação.

Dia mundial dos escoteiros: quando falamos em colégios ou escolas militares sentimos uma formação diferenciada o básico é a disciplina, o respeito e uma vida encaminhada com total êxito. Nesse dia o escoteiro festeja essa data em que também recebe ensinamentos primordiais do respeito, da disciplina e da formação como cidadão preparado. Nossa cidade tem vários grupos de escoteiros, o mais antigo é o Henrique Dias, na sua sede própria na rua Alameda Buenos Aires no Bairro da Justiça, foi criado em 20 de novembro de 1938. Citamos alguns: Tupanciguara, Melvin Jones, Socepe, Piratinins, Do Ar Gustavo Severo, Boca do Monte e outros.

São Jorge: Além de padre foi também um soldado romano. É um santo muito popular, era filho de pais cristãos, nascido na região da Capadócia e criado na Palestina onde foi promovido a capitão do exército romano aos 23 anos de idade. Foi degolado em 23 de abril de 308 depois que o imperador não viu outra alternativa. Foi um verdadeiro guerreiro da fé e lutou bravamente até o fim no seu propósito cristão. Para a Igreja Católica, o simbolismo do dragão pode ser visto como o mal e a sua vitória sobre ele representa a vitória por ter resistido as tentações do imperador Diocleciano em fazê-lo desistir de sua fé. Também é relacionado com a umbanda, pois como eles tinham que adorar a santos ao invés de exercer suas crenças acabavam escolhendo santos populares entre os cristãos, um deles é São Jorge que na Umbanda corresponde a Ogum, o orixá da guerra, muitas vezes invocado para abrir caminhos.

Oração à São Jorge



Ó São Jorge, meu Santo Guerreiro,

invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos.

Eu andarei vestido e armado com vossas armas para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza.

Ajudai-me a superar todo desânimo e a alcançar a graça que vos peço (pedido).

Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade.

