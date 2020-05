Resumo Digital – 22 de maio de 2020

22 de maio de 2020

Apicultor: Santa Maria conta com a APISMAR, que recebe seu público todos os sábados pela manhã na sede embaixo do Viaduto da Tuiuti para adquirir os produtos e tirar dúvidas em relação a apicultura. Conforme um de seus integrantes, Mario Ravanello, neste ano está havendo um crescimento na busca por própolis principalmente por sua capacidade de aumentar a imunidade, além disso a produção de mel chegará a um recorde neste ano porque devido a estiagem as caixas não foram afetadas pelos produtos aplicados na soja como em anos anteriores. A procura pelo mel também é grande pois aliado a outros ingredientes ajuda no combate e na diminuição dos sintomas gripais. O número de apicultores na cidade tem aumentado principalmente por conta da produção de abelhas sem ferrão como a Jataí, o Mirim, a Tubuna, que podem ser criadas em caixas nas janelas das casas e não causam nenhum transtorno às famílias. Esses tipos de abelhas estão superando a qualidade do própolis produzido pelas abelhas com ferrão, lembrando que o própolis é a parte que veda a caixa com uma resina que a própria abelha tira das plantas e deposita na caixa, mas há um preparo especial no própolis que é comercializado para consumo e esse só pode ser feito com os cuidados necessários. Mario Ravanello é empresário do ramo de gastronomia no Restaurante Ravanello e formado em zootecnia, e também apicultor, para quem chegar em seu estabelecimento sempre terá o produto com qualidade e saberá a procedência. E o presidente da APISMAR é Nestor Santini, e sabemos o quanto o mel é importante para nossa saúde e bem estar principalmente no inverno.

Santa Rita de Cássia: festejada dia 22 em nossa cidade no Bairro Noal está a capela da santa. Era casada e seu marido tinha caráter violento, mas graças a Deus o converteu e mesmo assim ele foi assassinado. A viúva com dois filhos gêmeos que herdaram do pai o temperamento agressivo e queriam vingar a morte do pai. Rita pediu a Deus que mudasse o coração dos filhos ou os chamasse para si, faleceram com 14 anos. Viúva e sem filhos queria consagrar-se a Deus, mas com o obstáculo de ser viúva não desanimou e entregou a Deus sua causa e conseguiu. Ela é padroeira dos apicultores.

Devota Mirim: desde os 3 anos ela faz parte da Campanha dos Devotos de Nossa Senhora Aparecida e hoje comemora seu aniversário de 5 aninhos, Vinci Roveda, filha de Vinicius e Michele Roveda. Quando olha para a imagem de Aparecida fica em silêncio e atenta. Precisamos investir nas crianças a começar pelas boas ações e pelos caminhos de fé, seja qual for o segmento, para formarmos uma nova geração que tanto a conjuntura política brasileira precisa dessa restauração. E a nossa transformação virá através da educação e da fé.

Programa A Cidade: o Jornal A Cidade mantém uma página diária em nosso site onde ali constam pautas sobre Santa Maria e destaques aos investidores do jornal e em nosso espaço aos sábados das 10h às 12h na Rádio Imembuí. Atualmente sempre ao vivo nos acompanhe pela 101.9 ou pelo Facebook da Rádio, sempre haverá um assunto de seu interesse. E durante a semana valorize a leitura de nossa página no Facebook, bem como os investidores em nossas plataformas para valorizarmos a cidade que nos acolhe. Estamos sempre de plantão pelo 55 98407-1000.

O abraço: foi em 2004, em Sydney na Austrália que uma pessoa saiu oferecendo abraços gratuitos e deixou as pessoas alegres, com isso espalhou-se pelo mundo. É semelhante ao dia do amigo, em 20 de julho, no Brasil e por aqui também esta data prosperou, em 2004 lançamos um jantar festivo em 20 de julho e lá compareceram mais de 600 pessoas, realizamos vários eventos nesta data que foi marcante e hoje anualmente sentimos o quanto as pessoas da comunidade fazem um gesto de alegria, um abraço, um aperto de mão, uma gentileza, envia uma mensagem, amigo e amizade não se compra se conquista pelo modo de agir e atuar e desse vínculo tudo pode nascer até um amor afetivo, um negócio, soluções para os problemas, a solidariedade, enfim a cortesia sempre traz benefícios. E neste ano o abraço vai ficar devendo, pois o coronavírus determina distanciamento e assim vamos agir, mas nada impede que você abane para quem você conhece e lembre o 22 de maio, dia de Santa Rita e do apicultor. O quanto é interessante e gostoso o mel, principalmente no inverno não só para o consumo, mas também por ser um ingrediente bom para a saúde. Em vista do coronavírus mande um abraço pelas redes sociais.

EsFAS – Brigada Militar: mais uma vez sinto-me realizado por ter iniciado aqui a minha trajetória em Santa Maria em 1970, que no dia 13 de maio a escola comemorou 50 anos. Ela prepara os policiais para a Brigada Militar. Recentemente o governador depois de tanto atraso convocou os aprovados em concurso que no dia 14 se apresentaram. Tanto no jornal quanto na Rádio Imembuí e nas redes sociais, eu conclamava para que os comandantes tivessem bom senso e cada aluno frequentasse o curso por seis meses na sua cidade de origem ou próximo, para fins de economia e para estarem com a família. E no dia 21, 80 alunos iniciaram as aulas aqui na cidade, entre eles inúmeros santa-marienses. Obrigado por essa bondade e essa luz que talvez tenha colaborado neste projeto. É pouco, o espaço na escola é para 200 alunos, mas é o suficiente pois terão aulas teóricas e práticas marcando presença nas ruas da cidade.

Ex-presidente Lula: bela colocação, ele disse que a natureza criou o coronavírus. É a semana dos arrependimentos porque o ex-presidente Collor pediu perdão pelo confisco da poupança e o ex-presidente Lula já pediu perdão pela frase, pois sabe que ela foi infeliz. Quem sabe lá que o coronavírus chegue em Brasília e administre os corruptos, aqueles que lesam o povo sem pena e sem dó.

Tele-entrega: muito serviço para os entregadores, mas os empresários que chamam esses profissionais devem dar a eles uma aula de boas maneiras na via pública. Alguns são donos do espaço público.