Resumo Digital – 22 de abril de 2020

22 de abril de 2020

O coronavírus: as pessoas estão em casa, em quarentena zelando pela vida e pela família que tem valor maior do que o restante, por tantas informações via mídias que nos dão o indicativo de que vai longe. Triste a estiagem que prejudica em todos os setores, por outro lado beneficia a saúde. É o momento de pensar, equilibrar. O egoísmo, a ganância, quem viu ontem em Manaus a forma dos sepultamentos e quem consegue superar a doença recebe uma festa ao sair do hospital. Cada um deve fazer a sua parte, ficar em casa, seguir as orientações das autoridades para podermos ter tranquilidade e vida longa. O surto atingiu até os países potentes do mundo e não escolheu quem atingir, ninguém está imune. No Brasil existe um conflito institucional e é preciso que as instituições busquem o diálogo e o entendimento e esqueçam as eleições e pensem na vida. O comércio abriu no sábado, ontem teve complicações porque só segunda-feira por volta das 18h que chegaram a um acordo com os sindicatos patronal e dos trabalhadores para poderem abrir no feriado. Numa crise dessas, com contas a pagar, ao invés de somar eles vêm complicar. Agora, já são centenas de demissões, o sindicato vai dar respaldo aos ses associados? Mas hoje constata-se uma maior movimentação, mas cada um deve zelar por si e pelos outros.

21 de abril – Tiradentes: todo mundo ficou em casa sabendo do feriado, será que alguém sabe qual é o motivo? Alguém conversou sobre isso? Inclusive levaram um abraço a polícia civil e militar, aos metalúrgicos? E ontem também marcou os 35 anos da morte de Tancredo Neves. Um feriado para refletir e mais um dia de folga, não para todos, pois os heróis da saúde estão vigilantes e atentos.

Hoje – 22 de abril: data importante pelo Descobrimento do Brasil. Já que não tem aulas, as famílias estão reunidas e ao invés de ver reprises pais e filhos comentem sobre 22 de abril de 1500 em que os portugueses descobriram a Pátria Amada.

Agentes de viagem: um abraço a esses profissionais, uma categoria que produz com alegria e contentamento, mas neste ano será delicado para sua atividade.

Gastronomia: inúmeros estabelecimentos estão abertos, mas constata-se pouco movimento, pois tem aumentado a tele-entrega ou as buscas. Faça o pedido e leve para casa o que escolher seja nas pizzarias, pastelarias, galeterias. Procure e vai encontrar. E no Bangalô também tem o almoço ou jantar rápido, o que não falta é a pizza, é só se hospedar e solicitar.

Obras municipais no interior: continuam em ritmo acelerado, têm verba, máquinas e pessoal e ainda a estiagem. Um momento adequado para fortalecer a produtividade no nosso município.

Lar das Vovozinhas: não é um hospital, é uma casa para idosos. E como tal deve ter a sua estrutura. Acompanhei ontem a entrevista de Sergio Medeiros, presidente do conselho do lar na Rádio Imembuí com o Renato e o Carlinhos, a situação é dramática, já reduziu o número de idosos, são 150, mas uma folha de pagamento considerável até porque pela exigência até do sindicato é necessário enfermeiras de alto padrão que são sete, faltam produtos para alimentação, reduziram as doações. Segundo o entrevistado o caminho é um só entregar para o setor público, já como a situação reinante é delicada. Ainda bem que temos voluntários e alguém pergunta aonde está o dinheiro da Havan, que foi para pagar parte da dívida que superava R$ 1 milhão, o déficit mensal é elevado, não tem ajuda pública e para completar não terá a festa anual este ano. Quem puder, ligue e faça sua doação que estará contribuindo pela vida das idosas, pois o salário mínimo que elas recebem dá para pagar 50% do gasto de cada vovó que ali reside.

Serviços: não perca a viagem, a prefeitura está fechada, só com agendamento. Os cartórios estão com horário especial. Antes de sair de casa telefone aonde precisa ir para saber se terá atendimento.

Bandidos: no estado assaltaram um açude, soltaram toda a água para levar 150 carpas, nem o peixe escapou.

Escola Municipal Irmão Quintino: localizada na Vila Caramelo foi criada em 20 de abril de 1968, é um colégio tradicional desta região.

Resistência: é tanta reclamação que chega a respeito das mensalidades escolares. Alguns estabelecimentos, cursos de idiomas estão irredutíveis, não querem dar desconto ou fazer acordo. Vão acabar fechando. Como será o ano em curso? Ninguém sabe e além disso com 30 dias sem aula quanto economizaram em luz e na estrutura do estabelecimento.

Briga dos grandes: os principais países Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e outros querem que a China informe a origem do novo coronavírus pois foi lá onde começou.