Resumo Digital – 21 de maio de 2020

21 de maio de 2020

Valorização do contribuinte: o empresário e o investidor consideram como número 1 o seu cliente. Facilitam e agilizam o seu atendimento para que o cliente propague o seu trabalho e volte sempre, por isso o sucesso da iniciativa privada. No setor público com poucas exceções impera a burocracia, primeiro pelos feriados e feriadões, o meio expediente, a falta de equipe para atender, as leis que criam a burocracia e quem está atrás do balcão muitas vezes dá a entender que faz um favor para atender o contribuinte, prestam informações pela metade e a pessoa sai juntando o que precisa e ao voltar sempre falta alguma coisa. A análise de processos e encaminhamentos não tem prazo para serem despachados. O serviço de tabeliões em nossa cidade que agora está restrito e que o consumidor paga elevadas taxas que são tabeladas e têm como origem o judiciário que administra o setor jurisdicional e os cartórios também. Todo o ato ali praticado o consumidor paga um selo à moda antiga e num universo desse tamanho no final do mês é uma receita considerável que ajuda muito no orçamento do judiciário estadual além do que o executivo lhe repassa por força do planejamento. Que o coronavírus tenha vindo para equilibrar e para que as pessoas não percam tempo, que acabem com os bancos em repartições públicas para que o consumidor não perca tempo aguardando ser atendido, ele deve agendar horário e o atendente estar preparado para fazer andar o que lhe é pedido. Assim é que devemos restaurar para produzirmos mais, pois o nosso país em alguns setores públicos é um verdadeiro celeiro de cabides de emprego, têm os concursados, mas têm o CC’s que são temporários e que até aprenderem o que têm que fazer termina o seu prazo de atuação. Estamos apenas levantando uma questão para ser resolvida no atendimento em algumas partes do setor público ou que o cidadão precisa para resolver seus problemas. Vivemos no século XXI, a era da tecnologia e das redes sociais, mas em algum local público ainda não chegou, ainda é moda antiga.

O consumidor sofre: as operadoras de energia estão reclamando pela falta de receita, vão buscar empréstimos para enfrentar os investimentos com aval do governo, quem vai pagar a conta em 2021 é o consumidor. Lembram a cobrança no governo Dilma com a taxinha mensal para ajudar as operadoras. E a Corsan conseguiu ontem reajustar para a partir de outubro a tarifa de água em quase 5%. Pergunto: quem pagará os prejuízos do empresário de todos os segmentos que não conseguiu pagar as contas e talvez nem manter aberto os estabelecimentos? Com os exemplos citados é muito bom administrar assim.

Corpus Christi: é em 11 de junho, mas já está em andamento a campanha: O Cálice da Solidariedade. Em dois anos consecutivos não tivemos mais o tapete de Corpus Christi e sim o espaço foi ocupado por donativos da comunidade. Não se sabe como será o feriado, mas na Secretaria do Santuário da Medianeira já estão recebendo doações de alimentos não perecíveis e materiais de uso doméstico. Mais um evento do Santuário da Medianeira na coordenação a Rovanda Ferro e a irmã Lourdes do Projeto Esperança.

Mosquito e a dengue: sabemos o quanto a cidade vem sendo monitorada e na semana a prefeitura na Nova Santa Marta fez uma limpeza nos espaços vazios. Impressiona a quantidade de lixo ali jogado, o povo deve fazer a sua parte e não esperar somente a prefeitura e a assistência médica depois, vamos prevenir. E como se sabe o lixo alimenta o mosquito.

ADESG: é a Escola Superior de Guerra e foi criada em 1951, no Brasil são 11 associações e Santa Maria conta com um núcleo e em todo o estado são mais de 8 mil associados. O motivo dela é a solidariedade e o bem comum sempre realiza seminários com a presença de autoridades e lideranças para planejar e emitir sugestões. O saudoso Roberto Beltrame era um dos grandes defensores da ADESG, e hoje também entre tantos Gaspar Miotto e Pedro Aguirre. É uma associação que vale a pena participar. Participei de seminários em 1976 e foram muito produtivos, e pela conjuntura política nacional, pela falta de acerto entre as instituições é de suma importância que voltasse a atuar com maior presença porque para alguns entrou no esquecimento.

Um abraço: a tantos aniversários neste dia e a dois amigos em especial, hoje Alvaro Perazzoni e amanhã o Alberi Righi da Vidraçaria Imagem.

Praça Saldanha Marinho: requer melhoramentos e banheiros à vontade. É o cartão-postal do centro. Há tratativas de negociações e a contrapartida em que a Construtora Jobim nos seus 25 anos de atividades vai dar um presente para o município e a comunidade. Foi em 12 de janeiro de 1883 que foi trocado de nome era Praça da Matriz e passou a se chamar Praça Saldanha Marinho. Poucos sabem o porquê desse nome, existem dúvidas, mas o importante é que venha a reforma pela frente.

Língua nacional: cada país tem o seu idioma, mas no mundo predomina a língua inglesa que facilita pela sua universalidade. Mas é errado, por exemplo, no Brasil e aqui em Santa Maria, segmentos empresariais que adotam nomes principalmente da língua inglesa para sua atividade comercial ou de outro serviço, dificultando às pessoas o conhecimento. Devemos olha algumas etnias de imigrantes aqui estabelecidos e que na sua marca adotam linguajar de fácil assimilação e conhecimento e não trazem de fora, mas valorizam a língua oficial do país em que se encontram. Como ficaria mais claro dizer Campanha da Solidariedade, Traga donativos, venha de carro para facilitar a entrega, a vacinação neste ano também foi inovada, mas nas duas campanhas foi usada a palavra Drive Thru, nem todos estudaram inglês, alguns imaginavam que fosse uma praça de alimentação. O famoso bufê self servisse também é importado, fale em bufê só à brasileira. Então vivemos no Brasil, precisamos usar a nossa língua, o nosso português e quem viaja para o exterior aprenda outros idiomas. Nessa quinta-feira valorize nossa língua.

