Resumo Digital – 20 de maio de 2020

20 de maio de 2020

Coronavírus, dengue e estiagem: as previsões para amanhã são de chuva e também na sexta e no sábado que venha em abundância, sem vento e pacífica para contemplar a nossa região para mantermos o abastecimento que ontem à tarde a estatal Corsan estava pleiteando um aumento de quase 5% em um momento como dessa pandemia. Mas não foi comentado sobre as leituras não realizadas e cobradas pela média dos últimos meses. Queremos dizer que somos abençoados, se a cidade preparou-se e está atenta ao coronavírus, porque alguém está olhando ou intercedendo por nós, isso é o principal, mas não basta. Não adianta a prefeitura estar atenta, investir e acompanhar se as pessoas não colaborarem. Sair de casa só quando é necessário para trabalho ou compras, e manter-se recolhidos, manter o pátio limpo e sem água empossada para evitar o mosquito da dengue. E o nosso interior que foi penalizado, principalmente na produção primária naquilo que o município produz para a população consumir, mas agora com a chuva, vem o inverno e é época de plantio, inclusive de flores e mudas frutíferas, aquilo que produz e embeleza. E as campanhas solidárias que tiveram êxito total até o presente, vamos dar uma trégua, não se sabe as previsões do inverno e aí as pessoas necessitadas vão precisar de apoio. Quem fizer campanha do agasalho agora, guarde para entregar depois, não entregue agora com essa temperatura. No mais prevenção, administre sua vida, sua alimentação, seus exercícios, os exageros, economize e lembre que é um momento de meditar, ter cautela nas decisões e restaurar a sua vida. O Brasil passa por uma restauração, parabéns aquele clube de futebol que reduziu o salário dos jogadores sem o consenso dos mesmos. É assim que deve ser com equilíbrio e igualdade. Porque um atleta deve ganhar tanto? Alguns aposentados pelos direitos adquiridos, muitas vezes por leis feitas por legisladores que mais tarde beneficiariam a si próprios. Será que o coronavírus vai chamar a atenção da ganância que alguns carregam consigo até dentro dos poderes e a vaidade. Nunca esqueço que nascemos pelados e quando partimos no caixão um terno que pode ser roubado e se for cremado um pote de cinzas poderá guardar tudo. Vinde Espírito Santo na sua oração que diz ‘restaurar’ e é isso que precisamos ganhar muito dinheiro com trabalho digno e honesto sem lesar os outros.

Rua Célio Schirmer: paralela à João da Cruz Jobim ela dá acesso ao Parque da Cacism no Bairro Nonoai. Na gestão municipal Schirmer não asfaltou e nem calçou para que as pessoas não tivessem malícia e dizerem que teria beneficiado a rua de seu saudoso pai. Mas agora foi asfaltada a Ceará e nesta rua tapados os buracos com piche, ficou daquele jeito, poderia ter aproveitado e feito o serviço como manda o figurino. Com foto

RGE: reconheceu a cobrança indevida, penalizou o povo e agora diz que é automática a devolução do que foi cobrado a mais, durmam com tanto barulho ou tentem acessar as redes sociais da operadora.

Juro abusivo: para quem não sabe redes de lojas anunciam abertamente e devem ter autorização bancária que emprestam dinheiro. Recebi uma denúncia que o consumidor fez um empréstimo de R$ 900,00 e parcelou em dez vezes, pagando R$ 230 por mês. Faça a conta do capital recebido e do juro a ser pago. E o interessante é que quem empresta não executa o devedor, pois sabe que nunca vai vencer desde que o magistrado julgue dentro da lei mesmo com o contrato assinado pelo tomador. A minha sugestão é que quem está endividado chegue nas lojas e proponha pagar o principal com 1% ao mês, fazendo um acordo ou vá para a justiça, mas o acordo é bem melhor. Essa margem de lucro da loja é para compensar aquele comprador que não paga suas dívidas. Com esse juro dá para trabalhar.

Tanta bondade: na semana grandes empresas vão doar milhões para a campanha contra o coronavírus, no estado li R$10 R$ 15 ou R$ 20 milhões, é tanta bondade mesmo ou é ajuste de irregularidades, de acordos firmados? Mas que bom que o dinheiro não vai para Brasília e fica aqui no estado.

Padroeira: dos idosos e dos doentes, Nossa Senhora de Lourdes, interceda por eles. A data é comemorada em 11 de fevereiro, mas na Paróquia da Ressurreição onde está o Santuário no bairro Nossa Senhora de Lourdes as celebrações e festas são sempre no final de maio. Dia 28 inicia o Tríduo que segue até dia 30, no domingo 10h a missa e após risoto e galeto para levar para casa. Faça a reserva para evitar desperdícios e a comunidade preparar o que foi vendido, 3221-5214.

Obras municipais: por toda parte encontramos homens trabalhando, mas evite transitar pela Fernando Ferrari após a Churrascaria Boi Bom porque o trânsito está interrompido. Você vai ter que ir pela General Neto rumo a Rodoviária, é o único caminho que tem, mas com o empecilho do engarrafamento. Fique atento sempre porque a prefeitura informa onde estará trabalhando. Em tempos de isolamento, se puder fique em casa, mas for necessário evite passar nos locais com obras em andamento. E também quando avistar um caminhão da reciclagem ou de lixo não esqueça que ele vai devagar, ao avistar tome outros rumos.

