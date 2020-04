Resumo Digital – 20 de abril de 2020

20 de abril de 2020

Diplomatas: é uma carreira promissora, um bom emprego para quem estuda, prepara-se a contento, domina vários idiomas e geralmente é o curso de Direito que mais tem acolhido esse profissional para exercer essa atividade. 20 de abril é o Dia do Diplomata, em nosso país existe o Instituto Rio Branco em Brasília que faz seleções de pretendentes a carreira de diplomata, inclusive, quem está habilitado não precisa ser portador do título de bacharel desde que preencha as condições que o Instituto exige. Na certa, quem lê e acompanha sabe o papel que ele exerce dentro da embaixada. Não é tão fácil galgar postos ali, depende da capacidade e do interesse de cada um, além de amor à profissão que escolheu. Tenho a satisfação de em mais um ano dizer que tive um colega em 74, Everton Vargas, o pai militar morava em Santa Maria e como acadêmico de Direito foi aprovado para cursar em Brasília no Instituto Rio Branco, hoje é diplomata quase em fim de carreira, é embaixador na Alemanha e segundo ele constantemente em contato com seus ex-colegas, não esquece a turma de 76 e Santa Maria. Também Ana Amélia Beltrame santa-mariense, formada pela UFSM, aprovada no Instituto, hoje já cumpriu sua missão como embaixadora e mora em Brasília. E quem aqui nasce ou passa por algum motivo em Santa Maria jamais esquece essa cidade. A quem pretende ingressar nessa brilhante carreira é só estudar. Um abraço aos ex-colegas de minha parte, do Larri Monteiro, Sérgio Blattes, Marli Calixto e Magda Abich, e outros do Direito de 76 da UFSM.

Brasília: na vida pública, políticos sempre tem que estar na vitrine e para que isso aconteça têm que fazer obras visíveis, saneamento básico e obras subterrâneas não dão voto, não são visíveis, são importantes, mas para certos governantes não são prioridade. O saudoso presidente Juscelino Kubitschek na sua época quis valorizar o país, construir uma capital federal na célula dando impulso de progresso ao estado de Goiás. Para quem acompanha a partir de 1950 a conjuntura política nacional, o crescimento do país, como seria o Rio de Janeiro hoje se tivesse lá permanecido a capital federal. E imaginem o custo pela implantação e enriquecimento de empresas da maneira como foi construída a capital, tudo às pressas, na certa com pouca fiscalização. E aí nasceu no dia 20 de abril de 1960 a nossa Brasília de hoje, são 60 anos de progresso, imaginem o que se passa na capital federal na conjuntura atual. Só lembrarmos o nascimento do Mensalão e o andamento da Lava Jato, o movimento de 64, em 85 as Diretas Já, se o movimento cassou líderes após 85 não foram poucas cassações de homens públicos que perderam seus cargos, até os presidentes. E cada seguidor acompanhe a conjuntura política nacional neste momento. E Brasília como outras cidades da nação nasceram as favelas nas periferias, várias cidades foram criadas e hoje chamam-se cidades satélites que dão apoio à capital federal. Méritos a JK que teve boas intenções, mas o jeitinho brasileiro é desta capital que surge o maior foco de notícias diariamente, chegaram a criar dentro das siglas partidárias os aliados, ou seja, dando o que se recebe. Ela foi criada no ano em que em 14 de dezembro foi criada a UFSM e no dia 20 de julho, Dia do Amigo, criada pelo saudoso Elidio Antonio Biacchi, a Pampeiro Concessionária Volkswagen.

Nossa Senhora Medianeira: intercedei pelo estado. Proteção pelo coronavírus e pela estiagem. Em setembro de 1930, 23 mulheres devotas pediram a intercessão para evitar a revolução aqui. No dia 24 de outubro do mesmo ano houve um acordo e as preces foram ouvidas. Em outubro de 2017 um vendaval atingiu 1.200 residências, arrasando a cidade, mas não registrou nem uma vítima, até os sinos badalaram as 4h avisando o povo para não sair à rua pelo perigo iminente. E agora precisamos mais uma vez pelo surto que está atingindo o mundo e que a chuva venha para nós.