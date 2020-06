Resumo Digital

29 de junho de 2020

Líder da Igreja Católica: hoje também é feita homenagem ao Papa, pelo trabalho que desenvolve após ser eleito pelo Colégio dos Cardeais para esse posto vitalício que tem sua sede no Vaticano, um estado independente localizado dentro da cidade de Roma, na Itália. Por ser o maior líder entre os católicos ele tem o poder a obrigação de espalhar a palavra de Deus para todos que têm fé nesta doutrina. A data foi escolhida em homenagem a São Pedro, o pai da Igreja Católica e também o primeiro Papa da história. Desde 2013, o Papa Francisco está à frente da Igreja Católica, sendo o 266º Papa ele é argentino e sustenta que a igreja precisa ser mais aberta e acolhedora. Cabe ao Papa confirmar os cristãos na autenticidade da fé e da tradição dos apóstolos e como todos os outros, o Papa Francisco tem chamado toda a Igreja a ser missionária que está em estado permanente de missão.

Pescadores: hoje eles comemoram a data destes profissionais. Já tivemos aqui em Santa Maria a Associação dos Pescadores da Região Centro e para quem é cadastrado na época da pesca proibida têm o piso mensal garantido. Aqui a gente não percebe, mas a mídia mostrou recentemente em todo o litoral gaúcho e catarinense uma safra abundante de tainhas, os pescadores estavam felizes pela quantidade de toneladas que neste ano estão produzindo. Em Santa Catarina é muito forte o contingente de pescadores, mas lamentável que o produto chega por aqui só congelado, mas é um alimento saudável e que as pessoas deveriam adotar semanalmente em seu consumo. Em vários restaurantes sempre tem, o Ravanello é um, o Bella Trento também. Graças a Deus que o município está incentivando a piscicultura, antigamente era só na semana da Páscoa e agora o Caminhão do Peixe semanalmente está à disposição nas ruas da cidade para atender a população. Vamos prestigiar o que é nosso e estimular a riqueza que o município disponibiliza em termos de áreas, água e arborização. E além disso, os técnicos que orientam como produzir mais.

Telefonista: hoje é a data que homenageia essas profissionais. Em nossa cidade o número é reduzido, pudera as redes sociais e a internet acabaram com as telefonistas. Poucas empresas se dão o capricho de ter uma secretaria para receber os telefonemas, agendar, saber quem vai falar e dar aquela palavrinha ‘vou ver se o chefe está’, para não dizer que não. Mas ela sabe muito mais da vida do chefe talvez do que de sua própria vida, por passar o dia no telefone e hoje usando os meios eletrônicos mandando e recebendo e-mails e resolvendo as questões. Aquelas que evoluíram, que fizeram cursos, conquistaram espaços são pessoas versáteis, delicadas, educadas, mesmo contra a vontade têm que dizer sim ou não. Mas é bom recordar o tempo dos telefones e suas mudanças, do telex, do fax e outros meios. Eu conheço algumas que há mais de 30 anos se reinventaram e continuam na mesma empresa. E para quem quer ter um emprego nesse serviço faça cursos, atualize-se e seja dinâmica que sempre terá vaga à sua disposição, não seja viciada no telefone e em internet, use só para fazer o necessário, além de evitar o papo entre amigas no serviço.

Dia Nacional do Progresso: é hoje e foi implantado a partir da Proclamação da República em 1889. Basta ler a frase na Bandeira Nacional, refletir sobre ela. Só que alguns desvirtuaram a frase e ela seguiu outros rumos pela ganância, pela cobiça e pelo egoísmo. Se fosse totalmente respeitada, nós seríamos outro país.

São Pedro e São Paulo: um dia sagrado por celebrar o martírio dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Eles foram os principais líderes da Igreja tanto por sua fé e pregação, como pela intensidade e zelo missionários. Pedro, padroeiro do Rio Grande do Sul e responsável pelo tempo, no princípio negou Jesus durante a morte por crucificação, já na ressurreição o Senhor confirmou sua fé e tornou-o intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus no Dia de Pentecostes, foi escolhido por Jesus para guiar e sustentar a primeira comunidade. Ele selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido. Paulo depois de muitos anos de perseguição contra a Igreja se torna apóstolo após um encontro com Jesus. É com ele que a Igreja se descobre missionária, aberta aos pagãos, a todos os povos, raças e línguas. Foi um grande missionário e doutrinador, escritor sofreu muito pela fé e martirizado sofreu morte por decapitação, ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. A solenidade de São Pedro e de São Paulo é uma das mais antigas da Igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Já no século IV havia a tradição de, neste dia, celebrar três missas: a primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano; a segunda na Basílica de São Paulo fora dos muros e a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos apóstolos ficaram escondidas para fugir da profanação nos tempos difíceis. São Pedro e São Paulo, juntos, fizeram ressoar a mensagem do Evangelho no mundo inteiro. Arroio Grande possui a Paróquia São Pedro que tem como pároco Pe. Leandro Geraldo Magela Ferreira.

Fique em casa: sabemos que é difícil, acostumados com a liberdade de ir e vir, mas o coronavírus impõe respeito. Nestes meses de julho e agosto vem o rigoroso inverno de sempre, quentão, amendoim, leitura e achar o que fazer e ao mesmo tempo cuidar seu pet, porque eles também sofrem com o frio e qualquer problema passe na Agropecuária Pozzobon, lá está o veterinário à sua disposição ou para sua comodidade chame-o na sua casa. Vamos iniciar uma semana em que a chuva está chegando lentamente, neste momento Santa Maria marca 14ºC, mas ela molha mesmo e assim distancia os gafanhotos e temos mais tempo para acompanhar o que se passa em Brasília. Não esqueça hoje ou amanhã de entregar o Imposto de Renda, faça hoje para não enfrentar o engarrafamento amanhã. E nesta segunda-feira que São Pedro e São Paulo intercedam por todos nós, pelo dom da vida, pela saúde e pela chuva e no dia 11, às 20h30, esteja conosco, o Padre Bertilo celebra uma missa em ação de graça para que os enfermos e os idosos possam rezar da sua casa através da Rádio Imembuí pedindo intercessão da padroeira ou agradecendo as graças recebidas. Com esse frio e essa chuva temos o indicativo para que o comércio abra domingo à tarde e como em outros tempos feche na segunda-feira pela manhã.