Resumo Digital – 2 de maio de 2020

Já estamos no 2 de maio, hoje às 10h o Programa A Cidade ao vivo com a live diretamente da Rádio Imembuí, são 120 minutos de informações, esteja conosco na 101.9 FM. O mês de Maria, no próximo domingo Dia das Mães, dia 13 Nossa Senhora de Fátima e a beleza do santuário em Portugal, um mês para rezar um terço especial direcionado ao fim da estiagem, pela paz e o entendimento em Brasília, na certa isso vai acontecer porque pelos interesses particulares sempre e chega a um bom termo até velhos inimigos políticos pela ideologia acabam se unindo para permanecerem na capital federal. No dia 13 também os 50 anos da EsFAS, que ansiosamente a partir de hoje aguarda a designação dos 860 alunos que serão nomeados para frequentar o curso. E dia 17, aniversário de Santa Maria, criada em 1858. Um mês que antigamente era das noivas, até os casamentos agora não têm mais mês certo, acontecem mais no fim do ano e em janeiro e acima de tudo a união estável sem cerimônia e sem gastos, o importante é viver bem. E um mês em que todos nós estaremos refletindo sobre as ações do coronavírus, mas que nossa intercessora Nossa Senhora da Medianeira conduza a contento com o avançar do inverno tudo pode acontecer. Aí perguntamos, no dia 30 de abril os moradores de rua deixaram o CDM e foram para onde, pois alguns tiveram destino certo e outros devem ter voltado para a rua, o que é lamentável.

Investir em imóveis: sabemos da crise, mas o governo tem amplos financiamentos para o sonho da casa própria, não importa o valor e o tamanho do imóvel, financie sempre. Quantas pessoas financiam um carro em 100 vezes, porque não financiar o imóvel em 30 anos? E por enquanto mesmo financiado o imóvel é seu e ninguém toca nele, a não ser por ações judiciais. A grana anda curta, dificilmente alguém compra à vista, só se vender outro imóvel, mas sempre alguém tem uma reserva, uma poupança. O momento é de negociar em tudo, em serviços de qualquer natureza com profissionais em todas as áreas principalmente com os serviços emergenciais domésticos, aqueles que requerem pequenas reformas e reparos. Vivemos um momento de restauração e ao mesmo tempo de deflação, os mercados estão vendendo muito bem, daqui a pouco vai mudar lá também, olha a gasolina em que todos os dias tem postos reduzindo os valores. Este é o caminho trabalhar, ter ocupação, gerar investimentos, com menos lucros, mas ter atividades. Assim também é no imóvel, escolha o imóvel que quer comprar, monte propostas e condições, faça tudo certinho e procure um corretor ou advogado de sua confiança para acompanhar o negócio. É bem igual aos serviços de alguns casos de processos em que é necessário solucionar junto às repartições públicas, quem não conhece como se procede, perde tempo então entregue para alguém que conhece o caminho e como se resolve. Porque Brasília tem os lobby quando chegam pessoas do interior do Brasil para resolver questões e liberar empréstimos, perde tempo, assim é numa transação imobiliária, antes de pagar tenha segurança jurídica ou seja, tudo corretamente. Mas quem puder, consulte e invista em imóveis.