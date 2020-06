Resumo Digital – 2 de junho de 2020

2 de junho de 2020

Valorizar o produtor: sabemos que o agronegócio não terá condições de pagar a conta brasileira sozinho. Não falta boa vontade dos empresários e nem terra para cultivar e encontrar mecanismos de reduzir custos para os equipamentos e insumos. O quanto custa hoje para manter uma área considerável para o plantio dentro do que a modernidade exige do meio rural. Temos um agronegócio forte, mas ainda é pouco pelo quanto se consome. Aquele governante que cuidar mais do meio rural vai se consagrar e teremos produção em abundância para o consumo. E o contentamento até dos pequenos, quem vai nas feiras que não faltam em nossa cidade, o feirão permanente aos sábados na Heitor Campos do Projeto Esperança/Cooesperança encontramos expositores da Região Central. É o que sempre escrevemos do produtor ao consumidor e constata-se a tendência do crescimento. E quantos produtores rurais formaram pequenas cooperativas e estão hoje ultrapassando as fronteiras na sua exportação. O povo precisa comer e outra boa parcela precisa plantar e a minoria que são os governantes devem ajudar.

Rede de restaurantes: nossa cidade passa por um momento delicado, aquele intenso movimento na noite santa-mariense parecia outra cidade, bares, restaurantes, esquinas e conveniências, tudo lotado, não só com pessoas daqui, mas também que aproveitavam para curtir as noites. O coronavírus veio para restaurar e equilibrar e conseguiu silenciosamente mandar para casa pessoas conscientes que lá estão a mais de 40 dias com medo da própria morte e quem sabe lá quantas decisões requerem sua presença para fazer o segmento andar. Mudaram os costumes e pelo visto penalizou o lazer, os restaurantes na área de alimentação. O buffet que já tem na cidade alguns restaurantes muito bem organizados, mas o povo está com medo de ir às ruas ou sair para conversar, todos sentem falta dessa confraternização, pois alguns vão pela noite para conhecer pessoas, fortalecer amizade e comunicar-se. A situação está delicada. É uma mudança muito rápida para os setores gastronômicos, tem que ser um gestor com muita criatividade para poder obter o lucro necessário com a tele-entrega ou o peça e busque. Sempre a critério do consumidor. Quem anda feliz são os mercados pelo quanto têm vendido nos últimos tempos, mas assim mesmo, dentro das regras e de suas possibilidades vá até os restaurantes para prestigiar o que é nosso, aquele investimento em que o retorno será moroso. E o Vera Cruz, por exemplo, com seu galeto tradicional também tem uma carta e prepara vários tipos gastronômicos facilitando a vida do consumidor. E pelo centro alguns pontos de almoço rápido que as pessoas querem usufruir pelo pouco tempo que têm de intervalo. E prepare-se a partir do dia 9, já tem promoções na cidade para o Dia dos Namorados, não deixe para a última hora, não seja aquele cliente que lá pelas 19h pergunta se pode fazer uma reserva. Acesse o site do Bangalô Motel e veja o pacote que o estabelecimento está oferecendo.

Sindimoto: foi criado no dia 2 de junho de 2003, sua sede fica na Silva Jardim, 474. Talvez uma entidade que oriente e conscientize alguns associados que muitas vezes querem fazer tudo rápido e causam transtornos e problemas para o trânsito e as pessoas. Quando tem uma entidade para conduzir sabemos o quanto isso é produtivo.

Hoje é o Dia Nacional da Itália: foi em 1946 que os italianos foram às urnas para votarem e acabar com a monarquia, passou a chamar-se República da Itália e na capital temos o consulado da Itália e onde por aqui passam todos os assuntos desse país, inclusive o processo de cidadania italiana, é moroso, mas ele vem. E a sua utilidade para quem viaja ao exterior é de suma importância. E nossa região acolheu por volta de 1880 centenas de imigrantes italianos que se estabeleceram em Silveira Martins, mas o grande contingente foi para Bento Gonçalves e regiões da serra.

Auto Mecânica Manfio: Luiz Manfio há mais de 40 anos trabalhando em automóveis e assim o que não falta é experiência e conhecimentos. E seu filho Gustavo seguiu os passos do pai e hoje tornou a Mecânica Manfio uma referência em assistência para seu veículo. Como eles sempre dizem: antes de viajar faça um check-up para não ter problema na estrada. Com as obras do viaduto no trevo da Hélvio Basso o acesso à oficina foi prejudicado, mas não é difícil, é uma questão de hábito e de estudar o percurso a ingressar. É mais fácil ir na parte sul, ingressar no bairro Dom Antonio Reis e chegar com facilidade na Auto Mecânica Manfio e para sair é muito fácil, tome a lateral e vem pela Duque de Caxias rumo ao centro. É hábito dos profissionais fazerem um orçamento e uma avaliação e compete ao proprietário do veículo dizer se o orçamento atende o seu bolso.

Jornal A Cidade: estamos preparando nessa semana a edição impressa que vai circular no dia 10, quando teremos um feriadão em que pouca gente pode viajar. Somos gratos com aqueles que reconhecem o nosso trabalho e também aceitamos a contrapartida, ou seja, faça um anúncio para saudar os namorados ou dar boas-vindas a quem chega a Santa Maria. Além de participar da edição a empresa será veiculada em nosso site diariamente e no sábado no Programa A Cidade, das 10h às 12h. Ligue para 55 98407-1000.

Solidariedade: o santa-mariense carrega essa bandeira de otimismo e valorização daqueles que estão distantes e não conseguem obter o que precisam. São campanhas e mais campanhas como aconteceu no último sábado promovida pela Prefeitura Municipal em que foram arrecadadas 12 mil toneladas de alimentos. Isso gratifica. E não são poucas no Brasil as empresas que fazem doação de dinheiro e volumes elevados, por exemplo, o Grupo Raiadrogasil, é a maior rede de farmácias do Brasil com 2.100 lojas, criada em São Paulo em 1905, é um bom dinheiro. E na capital já mencionamos que o Zaffari, a Gerdau, a Ipiranga e o Hospital Moinhos de Vento em 30 dias construíram um hospital no valor de entorno de R$ 10 milhões e doaram para a prefeitura que deve abrir este mês. E no dia 11, Corpus Christi, teremos mais uma campanha forte que é o “Cálice Solidário”, constatamos tanta bondade das pessoas e com o frio que vem fazendo sempre faltará agasalho e cobertores também, e com tanta arrecadação esperamos que a prefeitura consiga administrar a contento e não entregar tudo de uma vez só, poderá faltar mais adiante. Mas continuem sendo solidários, isso gratifica.

Volta às aulas: as crianças e jovens festejam estar em casa, só que as aulas não são as mesmas que as presenciais. Mesmo com tanta tecnologia e ninguém para fiscalizar eles dão um jeitinho. Vale a pena manter esse tipo de aula e considerar o semestre como concluído? Não seria mais interessante cancelar o semestre e começar tudo de novo depois?

Obras municipais: o setor de comunicação da prefeitura funciona bem, faz um relato diário do que está acontecendo e dentre tantas obras que estão contemplando pobres e ricos, gratifica os contribuintes. E assim que deve ser, o calçamento da Fernando Ferrari foi removido e construído lá debaixo com muita base, assim deve ser feito em várias partes da cidade.

Trezena em Honra de Santo Antônio

Dia 2: Ó bondoso Santo Antônio, que durante toda a vida foste artífice da paz, socorre os que são vítimas da violência, do terrorismo e da guerra; livra-nos do desejo de viver de braços cruzados e faze com que, num mundo como o nosso, cheio de ódio e de sangue, possamos ser sempre testemunhas da paz e da caridade. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória.

Prece final para todos os dias: Rogai por nós, ó Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos: Ó Deus, que para reconduzir os homens ao caminho da verdade, suscitastes na Igreja a figura de Santo Antônio, incansável pregador do Evangelho, fazei com que também nós, fortalecidos na fé, possamos indicar aos irmãos, mediante a santidade da vida, o caminho da salvação. Amém.