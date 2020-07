Resumo Digital – 2 de julho

2 de julho de 2020

Bombeiros: hoje é a data festiva desse militar profissional que não só combate o fogo, mas também cuida da prevenção. E aquela lenda de que qualquer briga e ocorrência policial chame a BM, nos prédios chame os síndicos, em acidentes nas rodovias além da polícia sempre é ligado para os Bombeiros. Inclusive eles protegem o cidadão no veraneio por toda parte. Em Santa Maria temos o 4º Batalhão de Bombeiros Militar com abrangência em dezenas de cidades da região central, é seu atual comandante o tenente-coronel José Carlos Sallet de Almeida e Silva, natural de Passo Fundo, veio de Livramento e assumiu há pouco o comando dessa importante unidade militar que foi desmembrada da BM, mas tornou-se uma corporação independente e nunca dispensando a hierarquia e a disciplina militar. No momento atual um grande serviço que prestam são projetos de prevenção contra incêndios, ou seja, toda obra em andamento deve ser apresentado o projeto, feita a vistoria e adequados os equipamentos. Santa Maria sente-se orgulhosa em possuir aqui uma unidade dos Bombeiros. (Foto de arquivo)

Dois de julho de 2020: o calendário marca o dia da vacina BCG, devemos salientar que hoje Santa Maria e a prefeitura municipal está de portas abertas para a vacina contra a gripe. É um resguardo na proteção da gripe e outros males que afetam as pessoas, ela é gratuita, não demore, vá o quanto antes. Constata-se no estado as campanhas que a população não tem correspondido e são deixadas de aplicar.

Campanha do agasalho: sabemos o quanto a solidariedade foi motivada até o presente com doações de alimentos, mas o agasalho também é importante. O que estiver no canto do seu roupeiro, faça a doação, pois alguém vai agradecer.

Greve: ontem no Brasil foi anunciada a paralisação dos tele-entrega, são 700 mil reclamando do baixo valor cobrado e o perigo dos serviços. Concordo com eles, cada um sabe escolher sua profissão e algumas com os perigos pela frente, nem assim aqui alguns motoqueiros de tele-entrega aprenderam a respeitar o trânsito na via pública. E não são poucas as reclamações quando alguém solicita alimentos e chega ao destino daquele jeito. Neste país ´são só direitos, poucos deveres, só acompanhar o Bolsa Família, quem recebeu o auxílio-emergencial, convide para um serviço e veja quanto vai lhe cobrar. Aqui não existe ‘dando que se recebe’.

Aumentos: prometido a partir de ontem a luz teve um acréscimo de mais de 5% e em outubro virá a Corsan, o combustível que deu uma trégua e reduziu valores, voltou a um patamar maior. Com tanta produção não dá para entender o que se passa.

Eleições municipais: com a votação de terça-feira na Câmara, a partir de agora fiquem atentos para os pré-candidatos a vice-prefeitos. Teremos novidades e surpresas até nas coligações. Políticos sabem planejar e negociar.

Sobra de alimentos: para mim não é sobra, é o que não foi consumido e não foi tocado. O proprietário do restaurante deve saber o que pode ser aproveitado e consumido, embalado e entregar para que alguém leve ao destino. Nossa cidade com tantos buffets e isso já está em funcionamento?

Jornal A Cidade: não circula hoje, mas sim no dia 9

Hospitais: no calendário neste dia ele também é mencionado, um local que a gente não escolhe para ocupar espaço. Em primeiro lugar parabenizamos aqui principalmente neste ano a direção em geral, médicos, enfermeiros, auxiliares, funcionários, enfim, todos aqueles que ocupam algum posto nesta empresa na preservação e salvação da vida. A verdadeira profissão que o ser humano carrega consigo o amor pelo trabalho, pois não é fácil e muitas vezes com pouca estrutura ou recursos para poder atender a todos. E foi necessário a pandemia chegar até nós para que os governantes abrissem os cofres para despejar dinheiro e equipar hospitais e onde alguns dirigentes sem quaisquer escrúpulos meteram a mão desviando a solução para os doentes. Quem desviou e foi confirmado seu ato, qual pena daria a ele? Da lei do homem ou da lei divina? Eles não tiveram qualquer misericórdia pelos pacientes. Isso está vindo a tona, imagine por trás disso o quanto já foi desviado. E além disso aos hospitais voluntariamente ou por imposição legal não faltou doação por parte de empresas aos hospitais e pelo que se percebe se o coronavírus está indo embora tem estoque por muito tempo. Com isso até o Regional está quase equipado. Manifestamos nossos cumprimentos neste dia a todos aqueles que integram equipes nesta nobre missão e que muitas vezes ficam até distantes da família para cuidar a vida dos outros.

Obras na Acampamento: a Cotrel agilizando o serviço contratado, mesmo diante do frio desta manhã ali estavam os trabalhadores e trabalhadoras. Destacamos o trabalho feminino no setor de obras, tudo depende da vontade e da disposição é bom sempre parabenizar a iniciativa.

Viaduto: em dois sentidos foi aberto ontem a tarde o da 287 para quem vem e vai de Camobi para a parte oeste. A luz não foi ligada, mas estão terminando o serviço. Muita cautela, evite passar à noite e durante o dia mesmo, muita cautela, tem sinalização, mas não é suficiente para alguns. Aos poucos a travessia urbana vai sendo concluída. É como disse ontem na Imembuí o deputado Pimenta, mesmo lentamente as obras da travessia urbana continuam sendo executadas.

Governador do estado: conclamou hoje aos gaúchos para que fiquem em casa, o frio da semana é a mostra do que teremos pela frente. Evitar o contato, aglomerações, ir às compras e prestigiar o que é nosso, evitar viagens e o trabalho produz autoestima para as pessoas. Vamos controlar. Vejo São Paulo que ontem contabilizou 15 mil vítimas e no país já passa de 60 mil. E como diz na sua mensagem diária às 11h30 Dom Orlando, arcebispo de Aparecida que rezou pelos enfermos e idosos para que o hospital seja um santuário de cada um na esperança de continuar com vida e pedir sempre a proteção divina. E neste dia, como citamos nesta página é o dia do hospital, mais uma vez destacamos principalmente nesse momento a importância do bom atendimento e os profissionais são legítimos heróis. Vamos agradecer pela semana por tanta bondade divina, quem não tomou conhecimento do ciclone bomba em que Santa Catarina decretou hoje calamidade pública.

Drogas: um casal foi conduzido até a DP por ter dezenas de kg de maconha em sua residência. Será que o cercamento eletrônico através de serviços de inteligência não seria possível fazer um arrastão. E agora com os pedidos para que fiquem em casa, as patrulhas à noite deveriam perguntar para quem está nas ruas o que estão fazendo.