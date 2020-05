Resumo Digital – 19 de maio de 2020

19 de maio de 2020

Terça-feira: para quem puder peça intercessão a Santa Paulina que hoje foi sua santificação em Roma em 2002, pelo Papa João Paulo II e ontem se ele estivesse vivo teria comemorado aniversário de 100 anos. E a Santo Ivo para que proteja os operadores do Direito, as pessoas e não as instituições, pois quem incomoda são elas e não as instituições. Cada um faça sua leitura.

Dr. Adair Marques: clínica geral e medicina vibracional: Hoje é seu aniversário, somos gratos em tê-lo conosco há mais de 10 anos no Jornal A Cidade.

Defensoria pública: a Constituição Federal de 1988 entre outras normas previa a criação da Defensoria Pública nos estados. E no Rio Grande do Sul só foi criada em 18 de maio de 1994, com atuação regional presta relevante serviço a tantas pessoas que precisam de assistência em busca da defesa de seus interesses.

Fé: o Jornal do Almoço mostrou hoje o casal que estava internado há longas semanas com o coronavírus, ela deu alta e ele continua no hospital e o que chamou a atenção deveria ser a família ou os enfermeiros que estavam com a camisa estampada com Nossa Senhora Aparecida. Na certa o casal é devoto e pediu a intercessão.

Santa Maria tempo bom: o que não falta são obras pela cidade, inclusive a da travessia urbana. Que bom, pois gera emprego e investimentos.

Fique em casa: meus amigos, a temperatura está agradável, o tempo bom, vamos agradecer a tanta bondade divina pelo quanto somos protegidos, mas cada um faça a sua parte.

Campanhas solidárias: são fundamentais, agora até o BIG está com uma campanha milionária pelo Brasil. Toda doação é bem-vinda, mas vamos dar uma segurada pois pode faltar mais adiante. Tive denúncias de que quando alguém estava fazendo a coleta na via pública, nos bairros e vilas, no final da maratona um pré-candidato local pediu para o líder 10 cestas básicas que ele precisava entregar para seus eleitores. Se a moda pega? E outra denúncia a caravana vai na frente e lá atrás vem um político abanando fazendo de conta que a iniciativa é dele. O brasileiro é criativo.

Dia dos Namorados: é em 12 de junho, sendo quinta-feira, 11, feriado nacional de Corpus Christi. Semelhante ao Dia das Mães em que o comércio esteve movimentado, prepare-se desde já o comerciante com promoções e condições e o consumidor não deixe para ir as compras na última hora. Sempre encontrará um motivo especial para homenagear quem puder estar com você. E nesse período de pandemia foi o ingrediente que uniu as famílias para colocarem as conversas em dia e fortalecer o amor e a amizade.