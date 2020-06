Resumo Digital – 19 de junho de 2020

19 de junho de 2020

Santa-marienses e visitantes: estamos a perigo, a bandeira vermelha poderá chegar muito em breve se nós não colaborarmos. Saia as compras com rapidez, evite aglomerações, tudo depende de cada um de nós para que ninguém tenha prejuízo, depois não adianta reclamar. Eu diria mais, se continuar até esta noite como aconteceu na noite passada em que a Guarda Municipal teve serviço, se eu fosse o prefeito fazia toque de recolher, só vai na rua quem precisa mesmo, o toque de recolher é necessário para que as pessoas tenham consciência da gravidade que vem pela frente e do frio que vem também.

Porque a UFSM ainda não implantou o sistema de aula online? Porque só as particulares fizeram isso e a federal não?

Hospital Regional: como foi o pregão eletrônico do dia 9, temos resultados? Vão equipar o Hospital? Ele está pronto para ser equipado, tomara que não seja preciso usar com o coronavírus, mas é melhor estar pronto se caso for preciso.

42º Concurso fotográfico Cidade de Santa Maria: Candidatos amadores e profissionais podem fazer a inscrição até o dia 15 de agosto no MASM, os prêmios serão de R$ 1 mil, R$1,5 mil e na modalidade temática R$ 2 mil. A iniciativa integra a programação do Viva Masm. O concurso abrange duas categorias “Amador” e “Profissional”, e tem três modalidades: cor, preto & branco e temática. Os candidatos podem inscrever até cinco fotografias em cada modalidade conforme os critérios.

Doações: Santa Maria está sendo solidária frente a inúmeras campanhas de doação como de alimentos, produtos de higiene e limpeza e agasalhos. Na semana também foi feita pela UFSM e pela secretaria de Município de Educação uma campanha arrecadando equipamentos de informática como smartphones, computadores, notebooks, entre outros para auxiliar os alunos da rede municipal de ensino nos estudos remotos.

