Resumo Digital – 19 de abril de 2020

19 de abril de 2020

Um domingo diferente: hoje busque no seu segmento de fé ou através das redes sociais agradecer o dom da vida e para que sejamos protegidos do coronavírus e que Deus acolha todos aqueles que partiram por causa desse surto. Pedimos neste dia em especial a Santo Expedito que interceda nas causas difíceis, principalmente neste momento que tanto atingiu os brasileiros. Nesse dia também você terá maior liberdade para sair, evitar aglomerações, caminhe, pois, a temperatura vai ser elevada, vale a pena deixar um pouco o lar e ver oq eu a natureza nos oferece e contemplar a cidade que nos acolhe. O surto nos deu um susto muito grande, foi uma guerra que atingiu pessoa por pessoa, é um indicativo do equilíbrio, da igualdade, da valorização, do diálogo e do bom senso. Que esse conteúdo chegue até alguns homens públicos que tanto fazem para buscar seus benefícios.

Travelmix: é uma agência de turismo e serviços com sede em Santa Maria, mas também atua na capital. Foi criada em 19 de abril de 2002, seu diretor Juarez Barroso com mais de 30 anos de experiência em operações turísticas prima sempre pelo bom atendimento construindo credibilidade e conquistando espaço na sua trajetória com sua equipe a tantas pessoas que costumam viajar. Em recente entrevista para o Jornal A Cidade ele comentava sobre os pacotes comercializados para este ano de todas as formas de viagem por terra, aéreo e por mar, e diante do coronavírus no mundo dialogou com os clientes e compradores caso a caso e encerrou com um final feliz entre as partes. Isso demonstra o quanto o consumidor em qualquer segmento deve sempre comprar aqui e quando for necessário se resolve com maior facilidade, sem burocracia e sem impasses. E de Deus quiser quando passar a pandemia a cidade voltará a sua normalidade, com um novo conceito de responsabilidade pela mudança que teremos de agora em diante. Quem tinha agendado sua viagem na certa voltará a negociar com a Travelmix, seu endereço é na Avenida Medianeira, próximo a Fernando Ferrari, ligue 3222-3322.

Exército brasileiro: considera-se 19 de abril de 1648 como a data de fundação. Que é a data da batalha de Guararapes, foi a primeira em que o Exército atuou de maneira efetiva contra as forças estrangeiras. Ele destaca-se na América Latina pelo seu efetivo, pela sua inovação, tecnologia e a defesa do território nacional. Um primeiro olhar pessoas imaginam que os militares só cuidam dessa parte, mas quem acompanha agora as ações do inimigo novo coronavírus constata o quanto o Exército vem atuando em diferentes trabalhos. O nosso estado, principalmente Santa Maria tem o privilégio de ter aqui a sede centenária comandando quase a metade do estado e, além disso, sermos aqui uma referência como centro de blindados. E o Exército brasileiro sempre prima pelo respeito e pela ordem do soldado ao general. Talvez poucas pessoas tenham uma ideia de quanto é exigido no preparo do militar para galgar postos e após postos. Ele não estuda só a defesa, só o Exército, eles sabem tudo sobre o país e estão sempre atentos a situação e conjuntura política também. Nossa cidade conta com unidades históricas, com seus prédios zelados, conservados que são patrimônios culturais de Santa Maria. A 3ª DE é comandada pelo General Cedotti e a 6ª Brigada de Infantaria pelo General Pimentel. Neste domingo que é uma data histórica para o Exército Brasileiro e também coincide com várias datas importantes para a história do Brasil.

Índios: A história relata que foram os primeiros habitantes do Brasil. Aconselhamos os estudiosos que transmitam essa história para as novas gerações. Mas foi na Era Vargas, em 19 de abril de 1943, criado o Dia do Índio. E com o passar dos tempos, já são 77 anos, quantas polêmicas tivemos no país com uns defendendo e outros protestando, e eles reivindicando seus direitos e seus assentamentos. A mídia tem informado recentemente sobre os conflitos nas aldeias e a disputa pelas terras que seriam de seus assentamentos. Mas tudo isso começou em 1940 num congresso realizado no México, o primeiro congresso indigenista americano. Na região de Nonoai, Três de Maio, onde começou a Guerrilha em 1965, contrários ao regime do país, é onde encontramos as maiores reservas indígenas do estado. Santa Maria sempre encontramos por aqui índios que vem da reserva para comercializar sua produção, mas muitas vezes não é isso que encontramos no viaduto da Acampamento, e sim produtos à venda que nada tem a ver com a sua produção. Geralmente o seu paradeiro é ali próximo a estação rodoviária, lugar conhecido onde alguns ali residiam e por decisão judicial foram contemplados para residir na área que era sede da Fundae, na região da Santa Marta, onde era uma escola que acolhia jovens e os capacitava para o trabalho. E lá hoje estão os índios residindo, com dificuldades produzem seus produtos e vem comercializar no centro. O governo federal com seus setores investe muito nas reservas indígenas e dando aos índios seus direitos, talvez falte assessoria, acompanhamento para que suas reservas possam produzir mais e contemplar a eles que são seres humanos igual a todos nós.

Aniversários: o nosso abraço especial



Santo Expedito: o santo das causas difíceis. Não se sabe nada sobre sua vida, nem onde foi sepultado, muitos dizem até que não existiu. Mas como existe uma devoção muito forte é a ele que as pessoas recorrem para resolver os problemas. Em Santa Maria o saudoso empresário Pôncio elegeu a Estação Pinhal onde construiu uma capela e ali acolheu Santo Expedito, seu protetor e com o passar do tempo a arquidiocese local criou ali um santuário e anualmente no terceiro domingo do mês de abril acontece a Romaria com os tríduos à noite na véspera, no sábado pela manhã uma caminhada do bairro Itararé até o Santuário, no domingo a procissão da BR 158 até a Igreja e ao meio-dia o almoço preparado pela comunidade. Também em novembro foi criada a Cavalgada a Santo Expedito que parte do Santuário da Medianeira até Itaara. Em vista do coronavírus e da estiagem foi cancelada a programação deste fim de semana e já transferida possivelmente para o dia 17 de maio que é feriado em Santa Maria. E neste domingo a Igreja estará aberta para receber devotos que lá vão para agradecer a ajuda que tiveram quando fizeram seus pedidos.

Oração a Santo Expedito Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo! Vós que sois um Santo guerreiro, Vós que sois um santo dos aflitos, Vós que sois o santo dos desesperados, Vós que sois o santo das causas urgentes: protegei-me. Ajudai-me. Dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido (faça o pedido). Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos os que têm fé. Muito obrigado Santo Expedito. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória.

Santa Florentina de Cartagena: segundo a história é comemorada no primeiro domingo após a Páscoa, mas apenas para registrar nascida na metade do século VI ela era irmã de três bispos ibéricos na época do reino visigótico, Leandro, Isidoro de Sevilha e Fulgêncio de Ruspe. Ela consagrou sua virgindade a Deus, o quatro (ela e os três bispos) foram canonizados. Apenas para dizer que no passado as pessoas eram muito religiosas e com fé e para quem gosta de ler sempre busque informações sobre santos e como tiveram sua vida, para entender porque chegaram lá.

