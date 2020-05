Resumo Digital – 18 de maio de 2020

18 de maio de 2020

16 de maio: a nossa homenagem a Banda da EsFAZ que comemorou 50 anos neste sábado. Recordamos sempre o maestro Setembrino, esse talento que tanto produziu pela arte e pela música para Santa Maria. E também a empreendedora em vários segmentos, a professora Aristilda Rechia. Mas hoje também queremos registrar essa foto de suma importância, porque dia 16 foi o dia do gari, esse grupo de trabalhadores que mantém a cidade limpa, muitas vezes incompreendidos pelas pessoas que não colaboram em colocar o lixo no lugar certo. E receberam inúmeras homenagens de pessoas que reconhecem esse trabalho.

Nossa língua é o português: com ele devemos falar e agir para valorizar o que é nosso. Acompanhe empresários que aqui desembarcaram de tantas etnias e se estabelecem e sua marca sempre é nacional. Sábado o Drive Thru Solidário não arrecadou o esperado pelo prefeito municipal, foram 3 mil kg. Ele chegou a comentar comigo na Rádio Imembuí que na vacinação tinha mais de 2 mil veículos e nessa campanha de arrecadação eram poucos. Como já disse, os doadores estão esgotando seus estoques, até o presente foram muitas doações e muitas campanhas. Vamos dar uma trégua e deixar para mais adiante quando o inverno forte chegar. E nunca diga palavras em inglês, nossa língua é a portuguesa. Quem não estudou inglês, vai saber o que significa essa palavra ‘drive thru’? Seria melhor se tivessem dito traga seu donativo, fique no carro e não perca tempo, ou então ainda campanha solidária. Isso serve para aqueles que querem inovar com marcas difíceis, mas que valorizam o exterior e faturam aqui no Brasil. O Drive Thru poderia ser em outra atividade, só para quem sabe traduzir. Esta é minha opinião, vamos usar o nosso linguajar.

Museus: hoje é o dia mundial dos museus. Em Santa Maria são mais de uma dezena, parabéns a quem consegue mantê-los. É a história e os fatos do passado. Não temos o hábito de abrir aos finais de semana, deveriam fechar nas segundas e terças e abrir nos sábados e domingos, não agora, mas quando acabar essa pandemia. Quem já não visitou algum? O da Palotti, o Gama D’Eça, o Mallet e outros.

Museu Gama D’Eça

Festival gastronômico: segue até o dia 30, via aplicativo busque informações, pois vale a pena o prato do dia com descontos.

Dia dos Namorados: não está tão longe, está pertinho e o comércio já se prepara para esse momento importante de vendas. Comece a pesquisar agora não faltam produtos e qualidade.

Obras municipais: dando atenção especial ao coronavírus, a saúde, mas a prefeitura continua com seu cronograma de obras, licitações e a máquina pública agindo o que é bom para manter a cidade.

Ministro Paulo Guedes: num desabafo via redes sociais comentou: “homenagear os heróis, médicos e enfermeiros, pelo relevante serviço que prestam ao povo, não é hora de pedir aumento, a guerra não terminou, é após a guerra que vem a vitória e as homenagens”. Eles escolheram essa profissão para trabalhar por amor e assim estão desempenhando como outros profissionais. Vamos ter cautela e buscar alternativas para reconhecer os problemas. Todos nós reconhecemos o trabalho dedicado que cada um presta.

O centenário: ontem a congregação marista festejou esta data da chegada no Brasil, conhecidos como Champagnat. Nossa cidade é contemplada com dois grandes colégios.