Resumo Digital – 18 de abril de 2020

18 de abril de 2020

Um sábado feliz para todos nós porque a cidade atendeu os decretos em geral, recolheu-se, só as atividades essenciais funcionaram e a partir de hoje o consumidor pode ir às compras com planejamento, zelo e cuidado, distanciamento, só saia de casa se for necessário, mude seus hábitos. Nossa cidade vai ser restaurada pelo bem de todos com conscientização, bom comportamento a começar pela colocação do lixo no seu devido lugar. Deverá vir frio pela frente e prevenção também. E cuidar aquelas pessoas que têm problemas de saúde, precisamos ressobrar os cuidados, não esquecendo da dengue, a vacinação quando o governo determina deve ser aceita e aplicada. Enfrentaremos uma crise financeira de modo geral, gaste o necessário, planeje e quem sabe lá uma educação financeira seja de suma importância neste momento. O país gastou muito até o presente e esses valores farão falta ali adiante. Como não teve produção, a arrecadação baixou, os governantes também sentirão as dificuldades. Vamos agradecer hoje a Deus, nesse sábado 18 de abril, pelo dom da vida rezar a todos aqueles que partiram inesperadamente pelo coronavírus e pedirmos mais uma vez neste final de semana no seu templo religioso a chuva que é de suma importância para nossa região. E a partir das 10h nos acompanhe na Rádio Imembuí, ao vivo, onde estaremos mais uma vez pautando, divulgando e destacando o quanto é importante consumirmos e comprarmos em Santa Maria. Assuntos importantes e sugestões pode ligar para a Rádio Imembuí no 3212-5353.

Nossa Senhora Medianeira – Rogai por nós

Churrascarias: já estão em atividade a Tertúlia, meio-dia e a noite e domingo aquele almoço e churrasco com carinho na Estância do Minuano, mas é bom fazer reserva até pelo planejamento do espaço, o da Tertúlia é 3222-0333 e o da Estância do Minuano 999844323. Cantina Pozzobon em Arroio Grande, o galeto, as massas e aquela tábua de frios, conhecida pelos almoços aos sábados e domingos, é bom agendar 3227-5018. E com esse repouso a Pizza You pelo 3029-2217. Ou a tele-entrega da Casa do Pastel pelo 3218-1008. Restaurante Ravanello, sempre com assados para levar e segundo o Mario a procura pelo marmitex tem aumentado intensamente. E o Vera Cruz continua a tele-entrega sem abrir os salões, mas com cardápio variado que você pode escolher, consulte antes pelo 3222-0606. Bovinu’s Churrascaria está em férias coletivas até o dia 30 de abril. Quem está atendendo mande uma mensagem para valorizarmos o seu trabalho.

Aniversários: o nosso abraço especial

Elaine Verena Resener, Sandra Helena Barcelos Friedrich, Guilherme Ribeiro, Michele da Silva Felipe

Santo Expedito

A data comemora-se no dia 19 de abril, o Santo que poderá ajudar as pessoas nos problemas de difícil solução e que precisam de ajuda urgente. O Santo das causas e cuja invocação nunca é tardia. Em Itaara, na Estação Pinhal, o saudoso empresário Pôncio construiu uma capela e ali foi designado como sendo o Santuário de Santo Expedito e geralmente em abril nesta data acontece a Romaria onde devotos de todas as partes ali participam. A programação como acontece anualmente os tríduos, a caminhada e a Romaria foram agendadas para o dia 17 de maio com a mesma programação do ano passado. Mas nesse domingo a Capela do Santuário estará aberta para visitação pública para quem quiser ir lá e agradecer a Santo Expedito. Santo Expedito interceda para que o surto passe rápido em nossa cidade e vamos pedir a sua intercessão para que venha chuva, a situação está tornando-se grave.

Oração a Santo Expedito

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo! Vós que sois um Santo guerreiro, Vós que sois um santo dos aflitos, Vós que sois o santo dos desesperados, Vós que sois o santo das causas urgentes: protegei-me. Ajudai-me. Dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido (faça o pedido). Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos os que têm fé. Muito obrigado Santo Expedito. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória

