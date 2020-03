Resumo Digital – 17 de março de 2020

17 de março de 2020

Já no site de hoje e no Facebook uma síntese da trajetória do Jornal A Cidade, mas diante da calamidade que ataca o mundo com um futuro incerto para todos. Na Europa montadoras já anunciaram o fechamento de fábricas, todos nós precisamos reduzir as despesas, pois o dinheiro vai desaparecer em sua circulação. Só os prejuízos da suspensão das aulas, imagine o transtorno financeiro para todos os segmentos da comunidade. Portanto, administre seu dia-a-dia.

Meu comentário agora, 7h30 na Imembuí, disse ao vivo, primeiro agradeci a todos aqueles que me dão suporte nos 22 anos. Disse também que cada um é livre democraticamente de tomar suas decisões, ir onde quer e fazer o que quer, e deve assumir as consequências. Cada pessoa avalie se é bom estar em grupos, passear, viajar, beber, dirigir, a escolha é sua sempre. Mas devemos acompanhar as orientações públicas que estão na mídia a todo instante, prevenção acima de tudo. Talvez a indignação de alguns e não concordam com o procedimento do presidente no último domingo que foi ao encontro de seus apoiadores, ele sabe o que faz, por ser presidente ele tem que dar o exemplo, mas não seria dessa maneira. E a mídia nacional, influente, junto com alguns segmentos busca todos os caminhos para encontrar tropeços. Porque tanto medo do futuro do país pela popularidade do presidente Bolsonaro? Pelo que percebo estão construindo um caminho pouco recomendado na democracia. Mais uma vez você escolhe o caminho pela sua prevenção e pelo bem do dia-a-dia e da sua comunidade. Também comentei na rádio o 5 de setembro de 1930 em que 23 mulheres organizaram uma Romaria para pedir a proteção para Santa Maria na época ameaçada pela revolução e o povo recorreu a Medianeira e ela nos salvou, as preces foram ouvidas e em 24 de outubro daquele ano terminou a revolução e aqui nenhuma arma foi disparada, com isso, vamos pedir a intercessão pelo fim da estiagem e do coronavirus que assola o mundo.