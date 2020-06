Resumo Digital – 17 de junho

17 de junho de 2020

Campanha do Agasalho: com a chegada do inverno a prefeitura está empenhada em arrecadar através da Campanha do Agasalho doações para que os cidadãos mais vulneráveis não sofram com as baixas temperaturas. Podem ser doados roupas, sapatos, cobertores e demais agasalhos. Às quartas e quintas-feiras, a população pode, das 14h às 18h, entregar suas doações no Centro Desportivo Municipal (CDM) e às quintas-feiras, as famílias já poderão retirar as doações no complexo esportivo após ligar para o número (55) 99136-3737 e agendar a retirada. Também estão recebendo as doações: CDL, Supermercados da Rede Vivo, Monet Plaza Shopping, Shopping Praça Nova, Santa Maria Shopping, Royal Plaza Shopping, Postos Ferrari, ATU, Farmácias São João e Oral Sin. Devido à pandemia as roupas a serem doadas devem ser lavadas e empacotadas em sacos plásticos fechados.

Cuidados redobrados: por meio dos decretos foi estabelecido o dever geral de cooperação social durante o período que estamos enfrentando com o Covid-19. Os números de casos confirmados e de internações também tem subido nos últimos dias então, cabe a cada um respeitar os decretos, manter o isolamento social, evitar aglomerações e se for necessário denunciar à Guarda Municipal pelos números 153, (55) 99217-8122, 99167-4728 e 99167-8452 (os celulares, somente via WhatsApp).

Chamada Pública da Gare: Prefeitura vai conceder a Cessão de Uso Onerosa do terreno e do prédio da Estação Ferroviária de Santa Maria. Na semana uma empresa e uma associação foram habilitadas para seguirem no processo. Assim que concluído, o espaço vai abrigar estabelecimentos comerciais e de serviços, nos segmentos relacionados à cultura, às artes, ao turismo, à gastronomia, ao entretenimento e lazer, à inovação, à economia criativa, à educação e ao empreendedorismo. A Cessão Onerosa será válida por um período de 15 anos, podendo ser prorrogável por igual período.

Doações: Santa Maria está sendo solidária frente a inúmeras campanhas de doação como de alimentos, produtos de higiene e limpeza e agasalhos. Na semana também foi feita pela UFSM e pela secretaria de Município de Educação uma campanha arrecadando equipamentos de informática como smartphones, computadores, notebooks, entre outros para auxiliar os alunos da rede municipal de ensino nos estudos remotos.

Pró-Áudio: O quanto é necessário a prevenção. A audição é um dos principais fatores para a pessoa sentir-se bem para falar e ouvir. Em todos os casos, qualquer suspeita sempre consulte um médico e nunca deixe o tempo passar. Casa da Audição é uma das pioneiras em Santa Maria, na rua Dr. Bozzano 280, sala 304, trabalha atualmente pelos decretos com agendamento prévio e tem na direção Jucemara Dorneles que iniciou atividades em 1989, atendendo a região central com uma equipe de profissionais especializados no setor, também ela representa aparelhos de audição de qualidade e sempre é feita uma avaliação do paciente e se é necessário o uso do mesmo principalmente em pessoas idosas. Jucemara comemorou aniversário no dia 5 de junho.

Walter Beltrame e Cia Ltda.: Assim que teve origem o grupo de empresas que nasceram nesta marca, com o sofrimento do passado pela precária Faixa Velha de Camobi, quem não está lembrado? Mas hoje, depois de longos anos de espera duplicada, mas como é comum no setor público esqueceram da iluminação. O seu líder Valnei Beltrame que graças a Deus está em recuperação com saúde, vida e vibração que não lhe faltam. Daqui nasceu a loja Teto na Av. Nossa Senhora das Dores bem na rótula, a loja modelo Beltrame Casa Completa, que é um shopping na Hélvio Basso, e por último a Portobello e a loja em São Paulo.