Resumo Digital – 17 de abril de 2020

17 de abril de 2020

Vidraçaria Miragem: é uma empresa especializada em colocação com seus componentes em vidros. Ela complementa uma obra. E nesta data a empresa comemora 24 anos de atividades, localizada na 287 logo após o trevo de acesso para a sede campestre das Dores, ao lado do Motel Itapuã. Orçamento sem compromisso, fale com Marcia ou Luiz pelo 3222-9367.

Nunca perca a esperança: o coronavírus veio para dar um alerta, o Brasil se preparou e as pessoas começaram a respeitar as regras e as normas determinadas. Foram mais de 20 dias de recolhimento, um bom comportamento em Santa Maria, reduziu um pouco os delitos por falta de ter quem assaltar na via pública. A partir de amanhã com regras e normas e cuidando de si e dos outros damos um passo para que nossa economia comece a movimentar. Estabelecimentos vendendo, consumidores comprando e dinheiro circulando, mas nunca dispensar a orientação pública e sempre olharmos o mundo e o que esse inimigo produziu com milhões de pessoas que partiram deixando só saudades. Foi uma revolução de conscientização, respeito com tudo e com todos e igualdade com seus limites, mas ainda não atingiu corretamente Brasília, lá precisa desembarcar uma reflexão para que determinadas pessoas tenham consciência de suas responsabilidades e pensem naqueles que os elegeram para representarem o povo, não é isso que estamos assistindo. Também não assistimos até o presente aquelas aposentadorias gigantescas por força de lei quantos abriram mão de parte de seus ganhos em benefício de quem mais precisa. É bem como disse o presidente na tarde de ontem em seu discurso “o Brasil não vai suportar tantos gastos sem produção, é preciso conciliar as duas pontas”. Mas vamos adiante, amanhã portas abertas com esperança e entusiasmo, não esqueça de pedir a intercessão de Nossa Senhora Medianeira para que venha a chuva e dando continuidade estaremos das 10h ao meio-dia ao vivo na Rádio Imembuí com o Programa A Cidade, esteja conosco.

Obras municipais: apesar das preocupações do executivo com o coronavírus, decretos e orientações a prefeitura não parou visitando a campanha de vacinação, postos de saúde, por outro lado sinalizou na semana obras nos distritos de Boca do Monte, na região da Estação Rodoviária, no Distrito de Santa Flora, licitações em fase final entre elas da Gomes Carneiro e vem aí a Acampamento, uma excelente notícia. Prefeito municipal, espero que a Rua do Acampamento em frente ao Jornal A Cidade, onde teremos em breve o prédio do SESC, onde em, 2010 foi removido o calçamento, colocado o concreto que está perfeito até hoje, no entanto a rede de esgoto não foi substituída, deixaram lá as manilhas antigas, com o peso amassou e vários prédios daqui ficaram sem rede de esgoto. A solução encontrada pela empreiteira na época foi ligar o esgoto no pluvial que está até hoje, segundo informações da época era impossível desmanchar o concreto para trocar a rede. Em consequência mensalmente a Corsan vem desentupir as bocas de lobo do esgoto, pois tem alagado as garagens dos prédios ou quando isso não acontece os moradores pagam empresas particulares para realizarem o serviço. Gostaria que nessa obra da Acampamento fosse trocada a rede de esgoto antiga por uma tubulação moderna. Esse é o primeiro levante que faço, mas vamos levar adiante antes que iniciem as obras para termos uma solução. A prefeitura e a Corsan devem pensar que teremos um prédio gigantesco do SESC e o esgoto será necessário.

O novo ministro: o que faz um arquivo. Foi fácil buscar o que ele teria dito no passado. Cada um tire suas conclusões, mas hoje ele comanda a saúde. Tomara que ele mantenha a equipe ou parte da que lá estava sintonizado com seu trabalho, o quanto o governo federal já gastou em material e as bondades passam de R$ 5 milhões que poderão fazer falta mais adiante. Também em nosso estado a solidariedade superou mais uma vez o que não falta são cestas básicas. Quem as recebe saiba aproveitar e administrar, mantenha distancia, só faça o necessário e que haja bom entendimento entre patrão e empregado para conservar o emprego sem a interferência de sindicatos ou do judiciário. Quem sabe da sua empresa e da sua atividade é o empreendedor, quando dá para investir, contratar, demitir. O nosso país, o estado e nosso município têm tanta riqueza que muitas vezes não sabemos aproveitar. Preocupações existem de ambas as partes, mas com entendimento e diálogo tudo se resolve.

Churrascarias: já estão em atividade a Tertúlia, meio-dia e a noite e domingo aquele almoço e churrasco com carinho na Estância do Minuano, mas é bom fazer reserva até pelo planejamento do espaço, o da Tertúlia é 3222-0333 e o da Estância do Minuano 999844323. Cantina Pozzobon em Arroio Grande, o galeto, as massas e aquela tábua de frios, conhecida pelos almoços aos sábados e domingos, é bom agendar 3227-5018. E com esse repouso a Pizza You pelo 3029-2217. Ou a tele-entrega da Casa do Pastel pelo 3218-1008. Restaurante Ravanello, sempre com assados para levar e segundo o Mario a procura pelo marmitex tem aumentado intensamente. E o Vera Cruz continua a tele-entrega sem abrir os salões, mas com cardápio variado que você pode escolher, consulte antes pelo 3222-0606. Bovinu’s Churrascaria está em férias coletivas até o dia 30 de abril. Quem está atendendo mande uma mensagem para valorizarmos o seu trabalho.

São Valentim: foi em 17 de abril de 1983 criado o Centro de Tradições Gaúchas Tropeiro Velho, no Passo das Laranjeiras, no Distrito de São Valentim. É aqui que a família Toniollo tem seu berço e de onde nasceu a Casa do Pastel, a primeira casa gastronômica da Avenida Angelo Bolson.

Operadoras: sabemos da determinação municipal para que as operadoras resolvessem o recolhimento dos fios soltos, mas não constatamos a execução dos serviços. Em frente ao Bangalô Motel há mais de 40 dias um fio que imaginamos ser da energia elétrica está quase batendo nos pedestres, se passar um caminhão pesado ali perto ele vai puxar o fio e o poste junto. Portanto, é necessária fiscalização e cobrança, o perigo está iminente, e na semana o transito foi intenso principalmente de caminhões pesados.

Nutricionistas: a partir de agora a qualidade dos produtos, o zelo, a inovação, o capricho, vai dar a cada restaurante a credibilidade tenho certeza que o consumidor sabe escolher mesmo que procure os melhores preços. Abre-se um mercado de trabalho para esses profissionais que têm curso superior focado no segmento.

Aniversários: o nosso abraço especial Se tiver interesse de constar em nossa página envie nome completo e data do aniversário pelo e-mail ja@jornalacidade.com

Nadir G. dos Santos, Sandra Ávila, Bárbara Machado, Glauco da Costa Alvarez

Santo Expedito

A data comemora-se no dia 19 de abril, o Santo que poderá ajudar as pessoas nos problemas de difícil solução e que precisam de ajuda urgente. O Santo das causas e cuja invocação nunca é tardia. Em Itaara, na Estação Pinhal, o saudoso empresário Pôncio construiu uma capela e ali foi designado como sendo o Santuário de Santo Expedito e geralmente em abril nesta data acontece a Romaria onde devotos de todas as partes ali participam. A programação como acontece anualmente os tríduos, a caminhada e a Romaria foram agendadas para o dia 17 de maio com a mesma programação do ano passado. Mas nesse domingo a Capela do Santuário estará aberta para visitação pública para quem quiser ir lá e agradecer a Santo Expedito. Santo Expedito interceda para que o surto passe rápido em nossa cidade e vamos pedir a sua intercessão para que venha chuva, a situação está tornando-se grave.

Oração a Santo Expedito

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo! Vós que sois um Santo guerreiro, Vós que sois um santo dos aflitos, Vós que sois o santo dos desesperados, Vós que sois o santo das causas urgentes: protegei-me. Ajudai-me. Dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido (faça o pedido). Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos os que têm fé. Muito obrigado Santo Expedito. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória

APOIO: HCAA, Duque Auto Posto, Coopaver, AM Brum Funerária, Shopping Independência, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Posto São Marcos, Guigui Gás, Travelmix, SIM (ATU), Casa do EPI, Marcenaria Tropical.

Pagina 2.pmd