Resumo Digital – 16 de abril de 2020

16 de abril de 2020

Os bispos: são líderes e têm um papel importante principalmente na religião católica na conjuntura e momento que vivemos. Nossa cidade sempre foi contemplada com bispos empreendedores e que souberam conquistar o seu espaço. Na Diocese local o primeiro foi Dom Miguel de Lima Valverde, baiano assumiu aqui em 1912, em sua homenagem o município denominou uma rua com seu nome no bairro Dom Antônio Reis, onde nessa região várias ruas trazem o nome de bispos que por aqui passaram. É a rua que dá acesso a 287, na qual há pouco tempo emitimos opinião enquanto as obras do trevo estivessem em andamento que o trânsito fosse liberado para carros leves na lateral ali nos dois sentidos para quem vai ou vem para a parte sul da cidade. E os demais bispos que foram destaque em nossa cidade: Dom Luis Victor Sartori, Dom Ático Eusébio da Rocha, Dom Érico Ferrari, Dom Antônio Reis e Dom José Ivo Lorscheiter. A Diocese local pela reorganização no estado quando só tínhamos uma diocese na capital, foram criadas algumas no interior do estado, onde Santa Maria representa hoje dezenas de municípios de Uruguaiana a Cachoeira do Sul, até Cruz Alta. Dom Hélio Adelar Rubert, passou a ser arcebispo metropolitano, atual bispo dessa arquidiocese.

Sindicatos: eles são importantes, tanto o patronal como o do empregado, desde que haja um trabalho de consenso. Nenhuma das partes deve reivindicar só direitos, mas deveres também. É de conhecimento de todos que até há pouco tempo, agora amadureceu que o próprio judiciário e as causas trabalhistas, o empregador era penalizado se não conseguisse provar as verdades. A simples palavra do empregado era motivo para abertura de uma disputa judicial. O estranho é que alguns sindicatos que tanto defendem o trabalhador quando esse perde o emprego é abandonado e alguns líderes através do seu sindicato, nas custas do trabalhador galgaram postos neste país. Recentemente assistimos o êxito e a garantia de emprego quando aconteceu a negociação entre empregado e empregador. Mas nesse 16 de abril queremos comentar e parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria, com atuação em algumas cidades da região e que foi criado em 16 de abril de 1962. Por aqui passaram inúmeras diretorias e todas elas imbuídas com o mesmo propósito de dar apoio e assistência a seus associados. É um mérito para a nossa cidade, onde está ligada a Federação Nacional, a Fetag-RS e neste momento delicado que vive o meio rural pela estiagem o sindicato está sempre presente buscando alternativas para que a produção amenize os prejuízos deste ano. Inclusive através da Rádio Imembuí, o sindicato local passa sua mensagem diária para os seus associados.

Dia mundial da voz: consta no calendário, 16 de abril, é um instrumento indispensável e importante no dom da vida que ganhamos para cultivar, fazer e realizar. Ela torna-se maior ainda para aqueles que fazem da voz o seu meio de comunicação e de trabalho. Quantas pessoas têm dificuldades, outros por doenças perderam a voz, mas atualmente os cuidados são inevitáveis, o crescimento de profissionais que usam a voz como principal no seu trabalho. E a tecnologia avançou, prosperou, mas constata-se a gravidade e o número de pessoas que tiveram problemas, mas de uma forma ou de outra procuram meios para exercer a sua atividade. Em nossa cidade foi em 1966 criado o Instituto da Fala. Já em 1970 passou a ser Departamento de Otorrino e Fonoaudiologia como é até hoje, méritos ao Doutor Reinaldo Fernando Coser que na parte sul, Vila Lorenzi, tem uma escola estadual que traz o seu nome e atende surdos e mudos. E o curso da UFSM foi o primeiro autorizado no Brasil em 1972, portanto nesta data, inclusive ao pais sempre acompanhem as crianças com exames para saber se tudo está certo. Valorize a voz e que produza algo positivo que venha em benefício de todos, precisamos tanto de mensagens e vozes que projetem a autoestima e a valorização das pessoas. São Bras proteja nossa voz.

ORAÇÃO SÃO BRÁS



Ó bem-aventurado São Brás, que recebeste de Deus o poder de proteger os homens contra as doenças da garganta e outros males, afastai de mim a doença que me aflige.(Faça seu pedido).Conservai a minha garganta sã e perfeita para que eu possa falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus. São Brás intercedei diante de Deus por mim, por minha família e por todos os que sofrem dos males da garganta. Que por nossas palavras possamos bendizer a Deus e cantar os seus louvores.

São Brás, rogai por nós! (3 vezes).Amém.

Santo Expedito

A data comemora-se no dia 19 de abril, o Santo que poderá ajudar as pessoas nos problemas de difícil solução e que precisam de ajuda urgente. O Santo das causas e cuja invocação nunca é tardia. Em Itaara, na Estação Pinhal, o saudoso empresário Pôncio construiu uma capela e ali foi designado como sendo o Santuário de Santo Expedito e geralmente em abril nesta data acontece a Romaria onde devotos de todas as partes ali participam. A programação como acontece anualmente os tríduos, a caminhada e a Romaria foram agendadas para o dia 17 de maio com a mesma programação do ano passado. Mas nesse domingo a Capela do Santuário estará aberta para visitação pública para quem quiser ir lá e agradecer a Santo Expedito. Santo Expedito interceda para que o surto passe rápido em nossa cidade e vamos pedir a sua intercessão para que venha chuva, a situação está tornando-se grave.



Oração a Santo Expedito

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo! Vós que sois um Santo guerreiro, Vós que sois um santo dos aflitos, Vós que sois o santo dos desesperados, Vós que sois o santo das causas urgentes: protegei-me. Ajudai-me. Dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido (faça o pedido). Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos os que têm fé. Muito obrigado Santo Expedito. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória

